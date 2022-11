Za volantem Fordu Ranger Raptor: Neuvěřitelně komplexní balíček. Bravo!

Nová generace pick-upu Ford Ranger přichází do Evropy, a to nejprve ve vrcholném provedení Raptor. Vydali jsme se do Španělska, abychom zjistili, jak zběsilý pracant jezdí.

„Plyn, plyn, plyn! Tady se drž venku – teď jdi na vnitřek – vpravo, vpravo…“ Skok. Dopad. „Plyn, plyn, plyn!“ Sedím za volantem nového Fordu Ranger Raptor a ze sedadla spolujezdce na mě volá pokyny instruktor. Jedu druhé kolo ze tří na malém okruhu simulujícím tratě závodu Baja a tenhle skok se mi povedl nejlépe. První kolo bylo zahřívací a v posledním mi kvůli chybné práci s plynem šel zadek auta do boku a tím jsem před nájezdem na skok ztratil potřebnou rychlost.

Pro první jízdy s novinkou Ford vybral soukromý pozemek Les Comes severně od katalánského města Manresa a volba to byla znamenitá. Zhruba na 550 hektarech se nachází 70 kilometrů terénních tratí, od zaprášených lesních cest až po úseky vhodné pro takzvaný rock crawling – šplhání po kamenech. Les Comes je mezi místními velmi dobře známý a pořádá se tu hromada motorkářských a automobilových akcí.

Do Les Comes jsme cestovali z hotelu, kde jsme ráno nafasovali klíčky od auta a vydali se zhruba na hodinovou cestu kombinující malá městečka, rychlostní silnice i zatočené okresky. Většina lidí se rozdělila do aut po dvojicích, ale na pár z nás vyšlo auto bez parťáka – to mi sice vzalo prostor více fotit, na druhou stranu jsem o to delší dobu strávil za volantem. A to je to místo, na kterém v Rangeru Raptor chcete sedět.

Design novinky, technické informace i české ceny jsme probírali v samostatném článku po prvním statickém setkání. Nebudu tedy zabíhat do zbytečných detailů, jen připomenu, že současnou generaci Fordu Ranger Raptor už v základu nepohání vznětová jednotka, nýbrž zážehový šestiválec 3.0 EcoBoost přeplňovaný dvěma turbodmychadly a spojený s desetistupňovou automatickou převodovkou.

Ranger Raptor má stálý pohon všech kol, elektronicky řízenou dvoustupňovou rozvodovku a uzávěrky předního i zadního diferenciálu. Zmiňovaný šestiválec vydechuje skrze elektronicky řízený aktivní výfuk se čtyřmi režimy s různou úrovní hlasitosti. Co se konkrétních dat týče, jednotka produkuje 215 kW (292 k) při 5.500 ot/min a 491 Nm při 2.300 ot/min. V zemích s méně přísnými emisními předpisy ze sebe dostává dokonce 292 kW (397 k) a 583 Nm.

S provozní hmotností 2.478 kilogramů není Ranger Raptor žádný věchýtek, ale třílitrový EcoBoost s ním umí parádně zacvičit. A to nejen v terénu. Už první kilometry na silnici při přesunu do Les Comes ukázaly, že nový Raptor je skutečně speciální auto. Jízdu jsem začal pozvolna, postupně přidával na tempu… a Raptor se sotva začínal dostávat do tempa. A přestože je pro evropské trhy zvukový projev auta utlumený, stále je natolik zajímavý, abyste se za volantem obešli bez hudby.

Navzdory své velikosti Ranger Raptor i na úzkých španělských silničkách působil přirozeně a nezalekl se ani zatáček. Při zatáčení zaklekl a držel, zatímco jej třílitrový EcoBoost za hrdinského rykotu táhl ze zatáčky. A že občas zatáčku úplně netrefíte a vezme to jedním kolem po nezpevněné krajnici? Nevadí, tomu se Raptor směje. Za jeho volantem tak jaksi začíná mizet hranice mezi silnicí a jejím okolím. Hřebenové řízení navíc navzdory elektrickému posilovači poskytuje dostatek zpětné vazby, takže máte vždy informace o tom, co se děje pod předními koly. Chvíli jsem jel v režimu Normal, později přepnul do Sport. A Raptor měl čím dál větší radost.

V Les Comes pak přišly na řadu drsnější disciplíny, nejprve v podobě malého okruhu ve stylu Baja, který jsem zmiňoval v úvodu. První zahřívací kolo jsem jel opatrně, přeci jen jsem neznal chování auta v terénu, ani trať. Za nepřetržitého drncání a poskakování jsem přemýšlel, jestli byly zvoleny vhodné podmínky, ale zvýšení tempa od druhého kola jasně ukázalo, že se Ranger Raptor jenom nudil. Čím rychleji jsem jel, tím snáze si propracovaný podvozek pohrával s nerovným povrchem a ani skok uprostřed trati jej nedostal do nesnází.

Následovaly jízdy v rámci celého pozemku, takže jsme projížděli prakticky všechno, od prašných cest s parádním výhledem do krajiny, přes lesní cesty plné kořenů a vyjetých kolejí, prudké stoupání i klesání, až po šplhání po kamenech do kopce. Průběžně jsme měnili jízdní režimy, nastavení pohonu všech kol a používali uzávěrky diferenciálů nebo systém Trail Control, který je něco jako asistent pro sjíždění kopců a tempomat dohromady. S tím rozdílem, že Trail Control funguje i do kopce. V jednom prudkém stoupání jsme systém zapnuli, nastavili rychlost kolem 4,5 km/h a o zbytek se postaralo auto – my jen točili volantem.

Podobně to umí i při sjíždění z prudkých svahů, kde si poradí i s hodně nerovným terénem a nějaké vyjeté koleje nebo kameny jej nerozhází. Jeden instruktor z Les Comes se mi svěřil, že systém Trail Control obdivuje. Prý je nejlepší, jaký zažil, a že v mnoha situacích projede terénem lépe, než by svedl on sám. A také si pochvaloval, jak obzvlášť při sjezdu pracuje tiše a klidně – podobné systémy v jiných autech totiž často pracují za doprovodu mechanickým hlukem podle toho, jak zrovna sahají do brzd a podobně. Nakolik byl instruktor zaplacený lidmi od Fordu a na kolik jsou to jeho skutečné myšlenky, to netuším. Ovšem musím souhlasit s tím, že Trail Control během testů fungoval na jedničku, ani jednou nezaváhal a tichý skutečně byl.

V na úzkých cestách a na místech, kam nebylo vidět přes kapotu, pomáhaly kamery zobrazující okolí celého vozu. A když už jsme se dostali do míst, kde byla nutná navigace zvenčí od instruktorů, Raptor působil stejně uvolněně, jako kdykoliv předtím. Je sice mohutný, ale jeho tvary se snadno odhadují a v závislosti na zvoleném jízdním režimu umí i velmi citlivě reagovat na pokyny volantem a pedály. Následování pokynů instruktorů a opatrný průjezd i náročným terénem byl v podstatě hračka. Stejně jako rock crawling. Instruktoři mohli dát pokyn k zastavení auta v okamžiku, kdy byly obě nápravy zkřížené a jedno kolo trčelo vysoko do vzduchu – a přesto se po pokynu k opětovnému rozjezdu dal Raptor do pohybu, jako by snad byl na běžné silnici.

Když jsme zase zvýšili tempo a lesní cestou se přesouvali k další disciplíně, stávalo se, že jsem v oblacích prachu sotva viděl na pár metrů před sebe. Ale protože bylo nasazené kvapné tempo, nemohl jsem zpomalit a na rozvětvených cestičkách ztratit konvoj, na jehož konci jsem jel. Chvílemi jsem tedy velmi rychle upaloval do nicoty, ale jakmile se přede mnou rozsvítila brzdová světla a já dupnul na brzdy, auto na nezpevněném povrchu ochotně zastavilo bez toho, aby se elektroničtí pomocníci zbláznili. I to je přednost Raptoru – silné a dobře dávkovatelné brzdy. A co si budeme, když jsem si zapnul nejdivočejší jízdní režim Baja, v němž jsou vypnuty systémy jako ESP, dalo se v dobře přehledném úseku i hodit bokem a ze zatáčky se vyřítit za nadšeného vrčení šestiválce a s úsměvem od ucha k uchu.

Nejpůsobivější na Rangeru Raptor je šíře jeho schopností a množství důvěry, kterou v něj můžete vložit. V terénu je to úplný nezmar, ale neztratí se ani na silnici. Je vybaven na každodenní ježdění, a to i pracovní, ale zároveň ho můžete používat na akcích, kam jiní budou brát speciálně postavená nebo upravená auta. Dokonce i absolutní začátečník se za jeho volantem rychle začne cítit sebevědomě, ovšem auto řidiče jen nevozí v peřinkách a nestará se o každý úkon samo – když budete chtít, všemožné asistenty si povypínáte nebo je jen nebudete zajímat.

Pokud bych měl něco vytýkat, tak možná jen maličko stísněný prostor na zadních sedadlech. Dokázal bych si představit pár centimetrů na hlavu i kolena navíc. Ovšem to říkám ze své pozice – se 184 centimetry a rozměrnou postavou. Průměrně stavěné osoby se budou vzadu cítit dobře. Naopak osoby menšího vzrůstu budou mít potíž do auta vylézt, případně se dostat k nákladu na korbě, ale to je dané podstatou auta, nikoliv vadou Rangeru Raptor.

Zmiňovaný systém Trail Control se zapíná na velké dotykové obrazovce, což je škoda. Pro tenhle systém a některé další funkce bych si dokázal představit samostatné tlačítko. Cením ovšem to, že ne všechno je nutné ovládat přes velkou vertikálně orientovanou dotykovou obrazovku. Pro ventilaci, jízdní režimy, režimy systému pohonu všech kol a další jsou vyhrazena samostatná tlačítka. Díky bohu.

Co se spotřeby paliva týče, těžko první jízdu považovat za vypovídající. Jednak jsou motory sotva zajeté, jednak jsme auto používali hodně specifickým způsobem. Nicméně zhruba 50 kilometrů na směsi měst, okresek a rychlostních silnic skončilo průměrem 17,2 l/100 km. Několikakilometrový přesun na trať ve stylu Baja a sama tři kola na ní mě stála 32,9 l/100 km. A kolem 30 až 40 l/100 km palubní počítač hlásil i při pohybu ve středně těžkém až těžkém terénu. Nutno však přiznat, že jsme jeli v konvoji šesti aut a občas na sebe museli čekat, což mělo samozřejmě také vliv na spotřebu.

Při rock crawlingu počítač ukázal 99,0 l/100 km, ovšem to bylo i tím, že nám asi hodinu trvalo ujet jeden, dva kilometry. Naštěstí má Ranger Raptor osmdesátilitrovou nádrž a i s podobně děsivými hodnotami hlášenými palubním počítačem jsme si celý den vystačili asi s půlkou nádrže. V reálném provozu navíc bude spotřeba podstatně nižší, nicméně rekordy v nízké spotřebě Ranger Raptor určitě sbírat nebude. Jenže kdo chce za volantem podobného auta spořit, může si počkat na dieselové provedení.

Asi nemusím zdůrazňovat, že na mě Ford Ranger Raptor udělal velký dojem. S předchůdcem jsem neměl šanci jezdit, ale podle toho, co jsem o něm slyšel a četl, krom podvozku nikoho zvlášť nenadchl. Novinka si zachovala úžasně naladěný podvozek a přidává k němu charismatický motor, moderní kabinu a sebevědomý jízdní projev prakticky na jakémkoliv povrchu. Už teď se těším, až se mi Ranger Raptor dostane do rukou na delší dobu, než jen na jeden den.

Objednávky na novou generaci Rangeru Raptor už Ford několik měsíců přijímá, přičemž zákazníci by se svých vozů měli dočkat, jakmile se v thajské továrně uvolní výrobní kapacity pro náš trh. V květnu Ford sliboval zahájení dodávek zákazníkům koncem tohoto roku, ale je možné, že se to o pár měsíců protáhne. Nicméně věřte, že na tohle auto se vyplatí počkat. A cena? Podle ceníku vydaného na konci září je to 1.906.960 Kč včetně daně. Za auto s takovou šíří schopností, které v podstatě nemá na evropském trhu přímou konkurenci, a které na silnicích určitě nebudete potkávat každý den, mi to přijde jako skvělá cena. Upřímně, mít na to, už bych asi objednával. Protože takováhle auta už brzo prostě nebudou.