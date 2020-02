Za volantem modernizovaného Porsche Macan GTS: Je tohle ještě SUV?

Porsche Macan, tedy to menší SUV ze Zuffenhausenu, je s námi už od roku 2014, a tak v roce 2018 nastal čas na jeho modernizaci. Automobilka ale nevytáhla všechny trumfy najednou a jak je u ní zvykem, postupně odhalovala jednotlivé varianty. Nejprve tak debutoval základní čtyřválcový Macan, následoval Macan S s třílitrovým šestiválcem a vrcholný Macan Turbo. Letos pak konečně přišla řada na znovudoplnění nabídky o Macan GTS, tedy verzi, která tradičně kombinuje sportovní vlastnosti vrcholu nabídky s každodenní použitelností základních verzí.

Označení GTS (Gran Turismo Sport) odkazuje na Porsche 904 Carrera GTS z roku 1963, což byl závoďák s motorem uprostřed, který v roce 1964 zvítězil ve slavném závodě Targa Florio. Přestože z dnešního pohledu jde o drsný stroj, ve své době překvapil svým nečekaným komfortem a právě tento charakter přinášejí modely GTS dodnes. Vždy jde o vůz kombinující každodenní využitelnost základních variant se sportovními vlastnostmi vrcholů nabídky.

Podladěný šestiválec z Turba

A to platí i pro modernizovaný Macan GTS, jehož hlavní změnou letos uvedeného faceliftu je nové srdce pod kapotou. V útrobách pořád najdeme vidlicový šestiválec, už však nejde o třílitr s jedním turbodmychadlem jako u předfaceliftované verze, ale o 2,9litr s dvěma turby. A právě dvojice turbodmychadel mezi válci kompenzuje menší objem. Novinka tak dosahuje výkonu 380 koní (280 kW) a točivého momentu 520 N.m, zatímco předchůdce měl o 20 koní i 20 N.m méně.

*S paketem Sport Plus Porsche Macan GTS – srovnání s verzí před faceliftem Verze Macan GTS Macan GTS Debut 2020 2015 Motor 2.9 V6 biturbo 3.0 V6 turbo Zdvihový objem [cm3] 2894 2997 Válce/ventily 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 280/5200-6700 265/6000 Točivý moment [N.m/min] 520/1750-5000 500/1650-4000 Převodovka 7DS 7DS Max. rychlost [km/h] 261 256 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,9 (4,7)* 5,2 (5,0)*

Autu umožní jet až rychlostí 261 km/h. Z 0-100 km/h Macan GTS zrychlí za 4,9 sekundy, balíček Sport Plus tuto dobu zkrátí ještě o dvě desetiny sekundy.

Jde tedy o ten samý motor jako v Macanu Turbo, v němž je však naladěn na 324 kW a 550 N.m. Ještě silnější verzi s 331 kW pak používá třeba Audi RS 5.

Automobilka díky umístění turbodmychadel uvnitř „véčka“ válců a s tím souvisejícímu krátkému výfukovému potrubí mezi spalovacími komorami a turbodmychadly slibuje pohotové reakce. K tomu přispívá také převodovka, kterou je i nadále sedmistupňová dvouspojka PDK, byť adaptovaná pro nový motor. Nechybí ani tužší uložení agregátu pro větší přesnost řízení nebo výfukový systém se šťavnatějším zvukovým doprovodem.

Doplňky pro sportovní šmrnc

Sportovní šmrnc dává Macan GTS na odiv už na první pohled. Jako již tradičně u takto označených verzích auto využívá černé detaily po celé karoserii, ať už se jedná o zatmavené světlomety, černá kola (standardně 20“, za příplatek o palec větší), černý difusor nebo černě lakované nápisy verze. Standardem je i paket Sport Design s výraznějšími nárazníky nebo rozšířenými prahy. Komu by to ale nestačilo, může si dále připlatit třeba za sportovní zrcátka Sport Design – ta sice nejsou elektricky sklopná, za to jsou odlehčená a v krásném tvaru připomínajícím slavnou Carreru GT.

Podobný styl vyznává také interiér, kombinující záplavu alcantary s broušeným hliníkem. Výjimečný je i sportovní volant s krásným minimalistickým designem nebo sportovní sedadla s výraznějšími bočnicemi a nastavitelná v osmi směrech. Připlatit si pak lze za šedé nebo červené detaily, což znamená nejen kontrastní nápisy a prošívání na sedačkách a bezpečnostní pásy v té které barvě, ale také pozadí otáčkoměru. Ten zůstává hezky analogový přesně tak, jak máme rádi.

Stejně jako v jiných variantách Macanu pak oceníte vynikající posaz za volantem. Ten bude v SUV vždy kompromisní, jenže Porsche se ho maximálně povedlo přiblížit tradičním sporťákům. Na poměry SUV tak sedíte nízko a díky vysokému středovému tunelu se cítíte obklopeni autem, než aby se vám zdálo, že sedíte na něm. Volant se i přes poněkud tenký věnec náramně drží, byť bych si osobně odpustil tu příplatkovou alcantaru na věnci.

Kvalita zpracování interiéru je pak na vysoké úrovni, jak jsme od Porsche zvyklí, některé lacinější detaily tu ale přece jen najdete. Přece jen jde o „baby SUV.“ Středovému panelu sice dominuje rozměrná dotyková obrazovka s širokou úhlopříčkou 10,9 palce a detailním rozlišením, nadále je však doplněna o množství tlačítek na středovém tunelu, které obklopují volič převodovky. Přímý vstup pro jednotlivé funkce potěší, neznalý se ale v té záplavě ovladačů může na první dobrou lehce ztratit.

Komfortní i sportovní

Nechme ale tlačítka tlačítky a vyrazme na cestu. Prvotní nastartování dává najevo, že sedíte v SUV, které chce být použitelné každý den. Ozve se totiž jen utlumené štěknutí, které jen naznačí, co to vlastně pracuje pod kapotou, než že by upozornilo všechny v okolí, co je to za bestii. A takový je motor vlastně po celou dobu, i se zapnutými „hlasitými“ výfuky. Víte o něm, jeho lahodný brumlavý zvuk slyšíte, pořád je ale decentně utlumený, aby zbytečně nerušil posádku. V režimu Sport Plus sice hlas mírně zesílí, pořád ale není ani trochu rušivý.

Zatím ale zůstaňme ve výchozím nastavení. Macan GTS standardně používá aktivní podvozek (Porsche Active Suspension management) snížený o 15 mm proti běžným verzím, jehož nastavení je navíc dále upraveno pro větší kontrolu nad vozem. Připlatit si však lze i za vzduchové odpružení snižující vůz případně o dalších 10 mm, případně vylepšené vektorování točivého momentu (Porsche Torque Vectoring Plus). To by naznačovalo tužší nastavení, jenže opak je pravdou. Už základní podvozek (tedy nevzduchový, s ocelovými tlumiči) si umí hravě poradit s nástrahami rozbitých cest, kterých jsme v Portugalsku přece jen pár našli.

*S paketem Sport Plus Porsche Macan – technická data nabízených verzí modernizované verze Verze Macan Macan S Macan GTS Macan Turbo Zdvihový objem [cm3] 1984 2995 2894 2894 Válce/ventily 4/4 6/4 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 180/5000-6750 260/5400-6400 280/5200-6700 324/5700-6600 Točivý moment [N.m/min] 370/1600-4500 480/1360-4800 520/1750-5000 550/1860-5600 Převodovka 7DS 7DS 7DS 7DS Max. rychlost [km/h] 225 254 261 270 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,3 5,3 (5,1)* 4,9 (4,7)* 4,5 (4,3)* Komb. spotřeba NEDC [l/100 km] 8,1 8,9 9,6 9,8 Základní cena [Kč] 1.625.000 1.769.000 2.120.000 2.480.000

Právě výchozí nastavení dokazuje univerzální charakter Macanu GTS. V tomto případě byste si totiž vlastně ani nevšimli jeho neskutečných schopností. Motor na pokyn reaguje jen s klidem, stejně tak převodovka řadí naprosto hladce a vlastně nijak zvlášť rychle.

Otočte ale otočným voličem na volantu třeba rovnou do režimu Sport Plus a Macan GTS ihned zostří své reakce. Rychleji reaguje na pokyn volantu, stejně tak převodovka se nenechá přemlouvat k vytočení motoru do vyšších otáček, v nichž se začnou ozývat chraplavější tóny. Okamžitě si tak začnete užívat točivého momentu, jehož vrcholných 520 N.m jsou dostupné v širokém pásmu mezi 1750 až 5000 otáčkami.

V takovém jízdním stylu se začne ukazovat i geniální naladění podvozku. Macan GTS sice zůstává pohodlný, rozhodně ale není uhoupané auto, jak byste se možná mohli bát. Podvozek perfektně zvládá pohlcovat nerovnosti, a to i na příplatkových 21palcových kolech, zároveň však poskytuje neskutečnou jistotu za volantem.

Naopak i ve vyšším tempu zůstává naprosto stabilní, zatímco v utažených obloucích dokazuje svoji agilitu. Od SUV bych takové vlastnosti nečekal, a to přestože jsem už s pár sportovními SUV jezdil. Opravdu nechápu, jak se Porsche daří s takovou jistotou vodit 1.910 kg těžké vozidlo i utaženými oblouky. Nepochybně tomu pomáhá pohon všech kol naladěný tak, aby preferoval zadní nápravu. Vektorování točivého momentu pak krásně potlačuje nedotáčivost.

Závěr

Porsche Macan je tu s námi sice již do roku 2014, mně se ale tohle SUV zatím vyhýbalo. A po zkušenostech s modernizovaným Macanem GTS musím říci, že je to velká škoda. Auto je to totiž neskutečné, rozhodně bych nečekal, že SUV může takhle fantasticky jezdit. Ano, máme tady pár schopných sportovních SUV, Macan GTS je ale zvládne překonat, ať už jízdním posazem maximálně připomínajícím sporťáky nebo samotnými schopnostmi. Jeho agilita a grip je zkrátka neskutečná.

Mojí první volbou z nabídky Porsche by Macan určitě nebyl, jestli však ve své stáji potřebujete SUV, které vedle každodenní použitelnosti umí skvěle jezdit, můžu variantu GTS s čistým svědomím doporučit. Navíc proti silnějšímu Macanu Turbo (který v praxi zase není o tolik rychlejší) je o nemalých 360.000 korun levnější.