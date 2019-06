Za volantem opět modernizovaného Mitsubishi ASX. Staré, ale dobré

Místo nové generace jsme se dočkali dalšího faceliftu Mitsubishi ASX. Ono to ale funguje, ASX teď vypadá skvěle a pořád dobře jezdí.

Mitsubishi ASX se na evropských trzích prodává už od jara 2010, v prodeji je tak devět let, což už je v automobilovém světě značně dlouhá doba. Byl by tak nejvyšší čas na novou generaci, místo ní je tu však další modernizace stávajícího provedení, pro modelový rok 2020. Má ASX stále šanci zaujmout v nabitém segmentu, i přes své stáří? To jsme zjišťovali na mezinárodní jízdní prezentaci v okolí portugalského Lisabonu.

Sama automobilka vysvětluje, že navzdory stáří auta novou generaci ASX vlastně zatím nepotřebuje. Z globálního hlediska je to stále její třetí nejprodávanější model (po Outlanderu a L200), v Evropě pořád tvoří 27 % jejích prodejů. Ještě úspěšnější je pak ASX na českém trhu, zde tvoří dokonce polovinu prodejů tuzemského zastoupení. A to je na devět let staré auto úctyhodný výsledek.

Výraznější vizáž

Mitsubishi navíc modernizací ASX (jinde ve světě se prodává též jako Outlander Sport či RVR) dokázalo, že i z tak starého auta jde udělat svěží model, který vypadá k světu. Nutno podotknout, že se facelift opravdu povedl, hlavně zepředu to ASX modelového roku náramně sluší.

Kompaktní SUV se dočkalo zcela přepracované přídě, nejde přitom jen o vnější plechy, ale celou strukturu, která si vyžádala i změny ve výrobě. Od A sloupku dopředu je ASX zcela jiné, a to včetně výztuh, hranatějších blatníků nebo vyšší kapoty.

Příď s masivním chromováním automobilka nazývá dynamický štít (Dynamic Shield) a je výsledkem snahy značky nabídnout výraznější design než dosud. Firma v tomto směru byla dosti konzervativní, její designérské centrum se osamostatnilo až v roce 2014, do té doby bylo součástí konstruktérského oddělení. Součástí předních partií jsou diodové mlhovky a nutno podotknout, že výsledkem je nejen moderní vzhled, ale také velice sebejistý výraz.

Vzadu už se možná tolik nezměnilo, z tohoto směru pořád poznáte, že jde o to „staré“ ASX. Objevují se tu ale nová koncová světla tvořená diodami, která svým zatmavením připomínají tuning japonských aut devadesátých let. Přepracovaný je i nárazník s imitacemi koncovek výfuku. Nebudu nalhávat, zepředu je to zkrátka mnohem lepší. Líbí se mně ale oba nově nabízené odstíny, hnědá metalíza Oak a červený pětivrstvý lak Diamond, známý již z Eclipse Cross.

Jestliže zvenku faceliftované Mitsubishi ASX skvěle maskuje své vrásky, uvnitř se přece jen jeho stáří projeví. Ať chcete, nebo ne, auta nejvíce stárnou právě v kabině a na ASX je to i přes provedené změny přece jen znát. Dnes už se zkrátka koncipují vnitřky aut jinak.

Objevuje se tu každopádně nová osmipalcová obrazovka multimediálního systému, kterou Mitsubishi reaguje na zákaznické trendy. Zatím je však otázkou, zda se všech jeho funkcí dočkáme i na českém trhu. Je totiž možné, že příplatková navigace TomTom u nás nebude dostupná. Tuzemské zastoupení totiž razí směr, že funkce zrcadlení funkcí telefonu (a tedy třeba i navigace) prostřednictvím funkce Apple CarPlay a Android Auto, které systém nabízí, stačí. Výhodou je každopádně lokalizace systému do českého jazyka a rychlejší spouštění, novou funkcí je i možnost přehrávání videa z USB.

On je středový panel celý jiný, liší se také panel ovládání ventilace s novými kruhovými ovladači. Jejich plastové orámování imitující hliník ale vypadá dost lacině. Jinak se na materiálech zapracovalo, měkčené plasty na vrchu palubní desky stojí za to. Vše je dobře zpracované a působí bytelně.

Dvoulitr střídá šestnáctistovku

Designérské změny ale nejsou všechno. Mitsubishi ASX modelového roku 2020 se dočkalo také nového zážehového motoru. Stávající atmosférickou šestnáctistovku (s interním označením 4A92) nahradil dvoulitr (4J11) známý třeba z Outlanderu.

Ve srovnání s verzí v Outlanderu je však dvoulitr pro ASX jinak naladěn. Oproti šestnáctistovce se liší nejen vyšším objemem ale také rozvodem SOHC, místo dosavadního DOHC. Přechod od rozvodu se dvěma vačkovými hřídeli k architektuře s jedním vačkovým hřídelem je kompaktnější, a tak pomáhá snížit hmotnost agregátu. Jednotce pak nechybí spojitě proměnné časování a zdvih ventilů Smart MIVEC zlepšující spotřebu paliva omezením sacích ztrát.

Mitsubishi ASX MY2020 – předběžná technická data nového dvoulitru Motor 2.0 MIVEC 2.0 MIVEC Pohon 4x2 4x4 Zdvihový objem [cm3] 1998 1998 Válce/ventily 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 110/6000 110/6000 Točivý moment [N.m/min] 195/4200 195/4200 Převodovka 5M CVT Max. rychlost [km/h] 190 190 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,2 12,2

V praxi je ale nejpodstatnější změnou nárůst síly. Jestliže šestnáctistovka poskytovala 85 kW a 154 N.m, novinka nabízí 110 kW a 195 N.m. A při jízdě je to znát, nový motor umí ASX velice důstojně rozpohybovat, přičemž okamžitě reaguje na povel. Samozřejmě ho ale musíte vytáčet, nad 3000 otáček mu začne lineárně gradovat výkon, do tohoto pásma je přece jen při akceleraci mdlý.

Líbí se nám i kultivovanost a parádní odhlučnění, práci jednotky prakticky neslyšíte. Pravdou však je, že v dálničních rychlostech posádku poněkud ruší šum větru kolem karoserie i hluk od valících se kol.

Spotřeba se pohybovala kolem osmi litrů, a to jak u verze s manuálem a pohonem předních kol, tak u varianty s CVT a čtyřkolkou. Jezdili jsme ale svižnějším tempem.

Líbí se nám též spárování s příplatkovou převodovkou CVT, doplněnou o možnost manuálního řazení šesti stupňů pádly pod volantem. Paradoxně možná více než s výchozím pětistupňovým manuálem, jakoby jednotka byla CVT více přizpůsobena. Systém řízení převodovky využívá novou logiku řazení s převodem do rychla s cílem potlačit váhavý projev tohoto systému. Při akceleraci totiž převodovka nedrží specifické otáčky, ale nechává motor opravdu vytáčet jako u jiných automatů, což je v praxi příjemnější charakter.

Dvoulitr je navíc možné kombinovat s pohonem všech kol, což u šestnáctistovky nešlo. Tvoří ho elektronicky řízená spojka s otevřeným diferenciálem vzadu, přičemž systém poskytuje tři režimy. Buď výchozí pohon přední nápravy, případně 4WD Auto, kdy systém sám rozhoduje, kolik síly motoru na tu kterou nápravu pošle – dopředu jde až 98 % síly, zatímco dozadu až 50 %. Třetí režim 4WD Lock pak není pevné rozložení síly mezi obě nápravy, jak je zvykem u některé konkurence, systém jen v tomto případě pracuje citlivěji a rychleji přiřazuje zadní nápravu.

Závěr

Některým zákazníkům možná budou chybět nejnovější vychytávky typu nejmodernějšího multimediálního systému, Mitsubishi ASX se ale jinak i po letech projevuje jako povedené a hlavně poctivě udělané auto. Líbí se nám jeho svěží příď a také technika pod kapotou. Dvoulitr má parádní elán a převodovka CVT je lepší než jiné automaty tohoto typu. Nebudeme se tak divit, když se ASX bude slušně prodávat i nadále.

Na český trh bude Mitsubishi ASX modelového roku 2020 uvedeno v září, ceny sice proti dnešnímu provedení vzrostou, ale jen mírně. Pokud pak všechno vyjde, tuzemská výstavní premiéra modernizovaného ASX proběhne na srpnové výstavě Auta na náplavce 2019.