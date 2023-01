Za volantem Renaultu Austral v Česku: Jak jezdí s výkonnějším mild-hybridem?

První dojmy z Renaultu Austral jsme vám přinesli již v říjnu loňského roku, kdy se kolega Filip vypravil na první jízdy do Španělska. Nyní však první kusy konečně dorazily i do Česka, kde jsme si během prvních jízd mohli vyzkoušet mild-hybridní motorizace, které na náš trh dorazí jako první.

Hned na úvod musím připomenout, že komplexní informace o novém australu najdete v textu Filipa, který si dal skutečně záležet a nešetřil podrobnostmi. Během prvních jízd si však mohl vyzkoušet pouze vrcholnou hybridní motorizaci s výkonem 200 koní, na kterou si v Česku ještě chvíli počkáme.

Video se připravuje ...

Na českém trhu jsou zatím dostupné pouze dvě mild-hybridní motorizace, přičemž obě jako základ využívají 1,33litrový čtyřválec, kombinovaný s 12V mild-hybridním systémem. Slabší verze motoru, nabízející 140 koní, je dostupná s šestistupňovým manuálem. Výkonnější verze, nabízející 160 koní, je kombinována s CVT převodovkou nové generace. Ta nabízí sedm virtuálních stupňů a svým projevem by měla napodobovat dvouspojkovou převodovku - používanou u starších modelů značky. Této převodovky by se později měla dočkat také slabší 140koňová motorizace.

Příjem objednávek na mild-hybridní modely zahájila automobilka již začátkem listopadu, tedy v době zveřejnění ceníku, první zákazníci by se jich měli dočkat v březnu tohoto roku. Kromě mild-hybridů bude automobilka na českém trhu nabízet i E-Tech full hybrid, který kombinuje nový 1,2litrový tříválec s výkonnějším elektromotorem. Celkový výkon dosáhne 200 koní, baterie s kapacitou zvětšenou na 1,7 kWh by pak měla přispět až k 80 % jízdy po městě v elektrickém režimu, zatímco úspora paliva by se měla pohybovat okolo 40 procent.

Právě tuto motorizaci dostal kolega Filip k testu během prvních jízd ve Španělsku, v Česku si na ní ale ještě chvíli počkáme. Otevření objednávek očekává automobilka až během května, dodávky prvních vozů během října 2023. Nezbývá tedy než doufat, že automobilka čas využije a odstraní problémy s prodlevou pohonného systému. Tzv. Mild hybrid advanced, který kombinuje 1,2litrový tříválec s 48V systémem, se v Česku nabízet nebude.

Výbavám a ceníku už jsme se na Auto.cz věnovali, pojďme se tedy rovnou podívat na první zážitky z české prezentace vozu, kde byly prezentovány především výkonnější mild-hybridy s výkonem 160 koní. Slabší mild-hybrid s výkonem 140 koní a manuální převodovkou byl dostupný pouze jeden a za jeho volant se mi dostat nepodařilo. Výkonnější verze s CVT převodovkou ale působila vcelku příjemně.

Vůz, který jsme s kolegou dostali ke krátké projížďce, dostal vrcholnou výbavu iconic esprit Alpine, kterou už na první pohled prozradí kromě loga Alpine i černě lakované detaily exteriéru, které jsou jinak chromované. Pouze vrcholná výbava navíc dostává matně šedou barvu, která se do nabídky vrací poprvé od modelu Clio RS. V podbězích jsou 20“ kola, která vozu příjemně sedí. LED Matrix světlomety s 12 moduly v každém reflektoru jsou za příplatek i pro nejvyšší výbavu.

Kabině dominuje OpenR panel, kombinující 12palcový digitální přístrojový štít a 12“ vertikálně orientovanou obrazovku infotainmentu. Zachována zůstala i fyzická tlačítka pro ovládání ventilace, což je příjemný detail. Jejich ovládání usnadňuje posuvná opěrka pro zápěstí řidiče, kterou si automobilka mohla dovolit díky posunutí „voliče převodovky“ na sloupek řízení.

Obě obrazovky mají Full HD rozlišení a vysokou hustotu pixelů na palec, podání je tak skutečně působivé. Multimediální systém pracuje na systému Google automotive services, který kromě Google Maps a hlasového asistenta (který zatím neumí česky) nabízí i obchod Google Play. Není tak problém stáhnout si další aplikace, včetně možnosti sledovat YouTube či Amazon Prime Video při zastaveném automobilu. Nový 9,3“ head-up displej, promítající informace přímo na sklo, je za příplatek. Ve srovnání s dříve používaným promítáním na sklíčko ale nabízí více informací.

Video se připravuje ...

Pozice za volantem je velice příjemná, hlavně však austral nabízí skutečně bohaté možnosti nastavení. Navíc je z auta docela hezky vidět. Nastupování i vystupování pak u testovaného vozu usnadňovala funkce automatického odsunutí obou předních sedadel. Při svých 183 centimetrech jsem s prostorem na zadních sedadlech neměl nejmenší problém. Slušná rezerva mi zbývala jak nad hlavou, tak před koleny. Sedák přitom působí pohodlně tvarem i výškou umístění. Objem zavazadelníku automobilka uvádí v rozmezí 487 až 575 litrů. Příjemným překvapením u testovaných vozů byla rezerva pod dvojitou podlahou, po sklopení zadních opěradel ale vzniká malý schod.

Teď už ale k samotné jízdě. S mild-hybridním australem jsme se společně s kolegou vydali na cca 40 kilometrů dlouhý okruh, během kterého jsme vůz vyzkoušeli na dálnici i okreskách s různou kvalitou povrchu. Hned na úvod přitom můžu pochválit podvozek, který ve většině situací působil velice stabilně, současně však zvládal tlumit i větší nerovnosti bez zbytečného odskakování či nepříjemného hluku v kabině. Řízení má příjemný chod a nepůsobí přeposilovaně, uměl bych si ale představit možná trochu větší přesnost a citlivost. Potěší ale možnost vypnout systém stop-start.

Mild-hybridní pohonná jednotka s výkonem 160 koní na auto vcelku lehce stačí, ostatně provozní hmotnost se pohybuje v rozmezí 1539 až 1621 kilogramů. Reakce na plynový pedál jsou sice poněkud vlažné, při lehké noze však o pohonné jednotce není téměř vědět. Při prudkém sešlápnutí pedálu přijde vytočení motoru a zvýšení hlučnosti. Je však pravda, že se technikům celkem podařilo potlačit vysavačový efekt CVT převodovky. Příjemné je i střídání virtuálních stupňů, včetně možnosti jejich změny pádly pod volantem.

Spotřebu nemělo příliš velký smysl sledovat, okruh byl poměrně krátký a za volantem jsme zkoušeli chování auta při různých podmínkách. Automobilka však slibuje hodnoty okolo 6,2 až 6,5 litru na 100 kilometrů. Palivová nádrž nabízí objem 55 litrů. Brzdy jsou nastaveny příjemně, mají plynulý nástup a hezky se dávkují.

První dojmy z mild-hybridní motorizace s výkonem 160 koní tak byly vlastně docela pozitivní. Více samozřejmě ukáže až klasický test, nicméně už teď působil austral jako velice sympatický a praktický nástupce kadjaru.