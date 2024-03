Zákaz spalovacích motorů v Evropě: Co se musí stát, aby mohl platit?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Elektromobilita je v Evropě na vzestupu, ale světové automobilky působící na starém kontinentu začínají upozorňovat na velký problém. Už od roku 2035 bude Evropská unie vyžadovat prodej nových aut výhradně s nulovými emisemi, ale bude je kde nabíjet? Výrobci elektromobilů jsou totiž jednotní ve společných stížnostech na problematiku nabíjecích stanic.

Ford uvádí do prodeje nový elektrický model Explorer a Martin Sander, šéf elektrické divize značky pro Evropu, se aktuálně obává o logiku nových legislativních nařízení. Pokud se má Evropa stát čistě elektrickým trhem, musí dramaticky zrychlit v rozšiřování nabíjecí infrastruktury. Uvádí, že aby „zákaz spalovacích motorů“ byl smysluplný, musí být dostupnost dobíjení stejná v celé Evropě – od severských zemí po ty středomořské. Jinak to prostě bude nepraktické.

Významným problémem může být i nedostatečná unifikovanost systémů jednotlivých automobilek. Zajímavou ukázkou je novodobý elektrický Renault 5 E-Tech, u něhož značka aktivně propaguje obousměrné nabíjení, tedy schopnost vracet nevyužitou elektrickou energii zpět do sítě pro napájení domácnosti, ale už příliš nemluví o technických požadavcích. Ve skutečnosti totiž bude fungovat pouze s nabíječkou navrženou Renaultem a některými poskytovateli elektřiny, s nimiž bude mít uzavřené smlouvy.

Vyšší ceny oproti spalovacím alternativám a reálné dojezdy elektromobilů tak mohou být těmi menšími problémy, pokud bychom za něco málo přes deset let měli Evropu zbavit nových aut s vnitřním spalováním fosilních paliv. Šéf Renaultu Luca de Meo před Evropskou komisí v Bruselu dokonce uvedl, že by se Evropa měla inspirovat evropským standardem pro mobilní komunikace, jež vedl k vytvoření globálního systému pro mobilní komunikaci, neboli GSM.

Nový nabíjecí standard pro elektromobily, který se až nápadně podobá nové evropské povinnosti nabíječek typu USB-C pro mobilní telefony, by tak v budoucnu mohl zjednodušit nabíjení elektrických aut po celé Evropě. Průmyslová standardizace by zjednodušila i reálné využití vysokonapěťových akumulátorů v elektromobilech jako sekundárních zdrojů elektrické energie zpět do sítě. Fungovalo by to vždy a všude.

Kritika automobilek na nedostačující nabíjecí infrastrukturu i chybějící standardizovanou technologii se věnuje i dostupnosti výkonných „rychlonabíječek“ mimo velká města a hlavní dopravní tahy. Ve frekventovaných městských oblastech a na dálnicích už není hledání nabíječek velkým problémem, ale na venkově a státních silnicích je dostupnost výrazně nižší.

Jedinou automobilkou, která si nestěžuje na nabíjecí infrastrukturu, je americká Tesla. Dokonce i v Evropě má největší nabíjecí síť s více než 12 tisíci superchargery. Populární síť dobíjecích stanic Ionity pak má výrazně menší nabíjecí kapacitu, protože ve 24 evropských zemích má pouze 600 stanic s více než 3300 výkonnými nabíjecími body.