Zakázaná reklama na Toyotu Hilux: Problémem jsou psi. Co na to vy?

Jan Faltýsek
Australská reklama na Toyotu Hilux měla být lehce ujetým spotem o tom, že tenhle pick-up zvládne všechno. Nakonec ale dokázala porušit reklamní kodex a pobouřit úřady. Konkrétněji šlo o psy vesele jedoucí na korbě. Hodnocení necháme na vás.

Australská reklama na novou Toyotu Hilux pracuje s jednoduchou a na první pohled neškodnou scénou. Pick-up uhání krajinou a v otevřené korbě si to užívají psi. Obraz je hravý, dynamický, přesně takový, jaký má podpořit image pracovního, ale zábavného auta pro aktivní životní styl.

Problém je v tom, že psi nejsou nijak zajištěni. V některých částech Austrálie totiž platí povinnost zvíře při přepravě odpovídajícím způsobem zabezpečit. Reklama tak podle rozhodnutí samoregulačního orgánu Ad Standards zobrazovala potenciálně nelegální a nebezpečné chování.

Reklama versus realita

Na první pohled se může zdát, že jde o klasický případ přehnané korektnosti. Vždyť kdo by bral třicetisekundový reklamní spot jako právní manuál, tím spíš, když je z obří koule psů na korbě jasné, že jde o nadsázku?

Jenže právě v tom spočívá jádro problému. Reklamy jsou podle mnohých silným nástrojem formování chování. Automobilky běžně řeší, zda je řidič připoutaný, zda je jízda zobrazena jako bezpečná a zda se neporušují dopravní předpisy. U zvířat to platí stejně. Na reklamu se můžete podívat zde:

Zakázaná reklama na Toyotu Hilux • Zdroj: Toyota

Australský samoregulační orgán Ad Standards rozhodl, že spot porušuje reklamní kodex, protože zobrazuje potenciálně nebezpečné a v některých jurisdikcích i nezákonné chování. Jde právě o přepravu psů v otevřené korbě bez zabezpečení.

Toyota musela reklamu upravit, nebo ji stáhnout z oficiálního vysílání. Spot byl proto v původní podobě z regulovaných médií skutečně stažen, i když na platformách jako YouTube je stále k vidění. Toyota nyní pracuje na jeho úpravě. O reklamě se každopádně mluví už i mimo Austrálii, takže zcela jistě zaujala.

Co na to vy?

Toyota Hilux má (nejen) v Austrálii dlouhodobě pověst nezničitelného pracanta a patří k nejprodávanějším vozům v zemi. I proto je jeho mediální obraz pod zvláště přísným dohledem. Silná značka si nemůže dovolit, aby byla spojována s přehlížením bezpečnostních pravidel, byť jen v náznaku.

Má regulátor pravdu, když hlídá i takové detaily, nebo už reklamu svazuje víc než samotné psy v korbě? Kde podle vás končí nadsázka a začíná nebezpečný vzor?

Anketa
Přijde vám zakázání reklamy na Toyotu Hilux na místě?
Ano. Reklama by neměla ukazovat potenciálně nebezpečné chování.
Ne. Je to nadsázka v reklamě, ne návod k přepravě psů.
Nevím. Bezpečnost je důležitá, ale úplný zákaz nebyl nutný.
Celkově 3 hlasy

Zdroje: Adnews.au, CarExpert, Carscoops, Toyota

