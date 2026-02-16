Zakázaná reklama na Toyotu Hilux: Problémem jsou psi. Co na to vy?
Australská reklama na Toyotu Hilux měla být lehce ujetým spotem o tom, že tenhle pick-up zvládne všechno. Nakonec ale dokázala porušit reklamní kodex a pobouřit úřady. Konkrétněji šlo o psy vesele jedoucí na korbě. Hodnocení necháme na vás.
Australská reklama na novou Toyotu Hilux pracuje s jednoduchou a na první pohled neškodnou scénou. Pick-up uhání krajinou a v otevřené korbě si to užívají psi. Obraz je hravý, dynamický, přesně takový, jaký má podpořit image pracovního, ale zábavného auta pro aktivní životní styl.
Problém je v tom, že psi nejsou nijak zajištěni. V některých částech Austrálie totiž platí povinnost zvíře při přepravě odpovídajícím způsobem zabezpečit. Reklama tak podle rozhodnutí samoregulačního orgánu Ad Standards zobrazovala potenciálně nelegální a nebezpečné chování.
Reklama versus realita
Na první pohled se může zdát, že jde o klasický případ přehnané korektnosti. Vždyť kdo by bral třicetisekundový reklamní spot jako právní manuál, tím spíš, když je z obří koule psů na korbě jasné, že jde o nadsázku?
Jenže právě v tom spočívá jádro problému. Reklamy jsou podle mnohých silným nástrojem formování chování. Automobilky běžně řeší, zda je řidič připoutaný, zda je jízda zobrazena jako bezpečná a zda se neporušují dopravní předpisy. U zvířat to platí stejně. Na reklamu se můžete podívat zde:
Australský samoregulační orgán Ad Standards rozhodl, že spot porušuje reklamní kodex, protože zobrazuje potenciálně nebezpečné a v některých jurisdikcích i nezákonné chování. Jde právě o přepravu psů v otevřené korbě bez zabezpečení.
Toyota musela reklamu upravit, nebo ji stáhnout z oficiálního vysílání. Spot byl proto v původní podobě z regulovaných médií skutečně stažen, i když na platformách jako YouTube je stále k vidění. Toyota nyní pracuje na jeho úpravě. O reklamě se každopádně mluví už i mimo Austrálii, takže zcela jistě zaujala.
Co na to vy?
Toyota Hilux má (nejen) v Austrálii dlouhodobě pověst nezničitelného pracanta a patří k nejprodávanějším vozům v zemi. I proto je jeho mediální obraz pod zvláště přísným dohledem. Silná značka si nemůže dovolit, aby byla spojována s přehlížením bezpečnostních pravidel, byť jen v náznaku.
Má regulátor pravdu, když hlídá i takové detaily, nebo už reklamu svazuje víc než samotné psy v korbě? Kde podle vás končí nadsázka a začíná nebezpečný vzor?