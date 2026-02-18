Sníh se vrátil do Česka! Jen malý průhled z vozu nestačí, varuje policie
Vstáváte ráno dostatečně brzy na to, abyste svůj vůz očistili poctivě? Nebo patříte mezi „tankisty“ a spoléháte na malý průhled v jinak zamrzlém čelním skle? Policie ČR varuje před nedostatečně očištěnými vozy v zimním počasí.
Policejní preventisté s náhlým návratem sněhu na české území varují před fenoménem takzvaných „tankistů“. Označují tak řidiče, kteří ve spěchu či z vlastní lenosti očistí jen nejnutnější průhled čelním sklem, který potřebují k jízdě.
Že se s takovým výhledem někteří řidiči spokojí, ale není jejich věc, nýbrž jde o ohrožení všech ostatních. Kromě účastníků provozu zejména chodců, kteří se najednou ocitají úplně mimo zorné pole řidiče. Řidič, který řádně nezbavil své auto sněhu či neseškrabal led ze skel s tím, že se mu přece po chvilce zbytek rozehřeje, se stává velmi nebezpečným řidičem.
A co na to zákon? Podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, je řidič povinen užít vozidlo jen tehdy, splňuje-li technické podmínky a je-li jeho výhled z vozidla náležitě zajištěn. Současně nesmí provozovat vozidlo, z něhož by se za jízdy mohly uvolňovat předměty či materiál ohrožující ostatní účastníky provozu. Za přečiny podobného rázu tak běžně padají blokové pokuty.
V posledních dnech na mnoha místech republiky sněžilo vydatně, načež ještě trochu zapršelo a vše následně zmrzlo. Při své pondělní cestě do redakce jsem potkal několik aut, nákladních i osobních, ze kterých létaly kusy ledu. Když takový kus ledu zasáhne nic nečekajícího řidiče, dojde v lepším případě pouze k poškození vozidla. V krajních případech může taková banalita skončit i tragickou nehodou. Proto je třeba před jízdou odstranit led i ze střechy.
Zrádná může být i zdánlivě neškodná sněhová vrstva na střeše. V následujících dnech by dle předpovědi měla přijít obleva. Pokud sníh na střeše povolí, může se při brzdění sesunout vpřed a zabránit vám tak ve výhledu čelním sklem.
Zkrátka očištění auta od sněhu a použití škrabky na led by řidiči neměli brát na lehkou váhu. Jednak jde o řidičovu zákonnou povinnost, za kterou hrozí pokuta, ale především jde o bezpečnost na silnicích pro nás všechny.
Slovy preventistky Policie ČR por. Zdeňky Procházkové vás i my žádáme: „Vyrazte ke svému vozu o pár minut dříve a řádně jej očistěte – čelní i zadní sklo, boční okénka a střechu. Nezapomeňte ani na světla.“
Světla nejen očistěte, ale zvláště pokud často střídáte auta se ujistěte, jak svítí denní svícení vašeho vozu. Že moderní vozidla vybavená touto funkcí často neumějí vhodně zapínat plná světla v mlze, o tom by bylo potřeba psát každý den. Taková auta se často stávají pro ostatní účastníky provozu neviditelnými. Osvěta o nevhodném používání mlhových světel v kolonách, ve městech a celkově v místech bez mlhy je potřebná úplně stejně.
Zdroj: Policie ČR