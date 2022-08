Zákazníci se konečně dočkají, Mercedes-AMG One se začal vyrábět

Ultimátní hybridní Mercedes-AMG One s pohonem inspirovaným moderními monoposty formule 1 se představil již v roce 2017. Jeho produkční podoba byla odhalena až začátkem června letošního roku. Ovšem nutno uznat, že se od původního prototypu téměř neliší. Výroba pro zákazníky začíná až nyní.

Protože je jeho vzhled tak dlouho známý, málokoho už Mercedes-AMG One svou vizuální stránkou vyloženě šokuje. Jistá novost z něj již dávno opadla. Přesto existují lidé, kteří se stále nemohou dočkat, až jej uvidí. Jde především o budoucí majitele vozu, jenž vznikne v pouhých 275 kusech. Člověk by to skoro neřekl, ale výroba kusů pro zákazníky po mnoha komplikacích a zdrženích startuje až nyní.

AMG vůz vyrábí ručně ve své britské továrně v Coventry, zatímco hybridní pohonná soustava je vyráběna divizí High Performance Powertrains v nedalekém Brixworthu, která má zároveň na starosti vývoj a výrobu motorů pro monoposty formule 1. Každý exemplář během výroby projde šestnácti stanicemi, kde je kompletován a testován, přičemž AMG tento proces přirovnává k výrobě luxusních hodinek.

Do výroby modelu One je zapojeno přes padesát lidí a nechybí ani krátká jízdní zkouška vozu. Hypersport je následně zabalen do ochranného obalu a v uzavřeném nákladním voze převezen do sídla AMG v německém Affalterbachu, kde si jej převezme majitel. S autem zároveň dostane také technickou přednášku od expertů na Mercedes-AMG One, aby se s ním důkladně seznámil.

Pro úplnost jen připomeňme, že navzdory ceně výrazně přesahující 2 miliony euro (cca 50 milionů korun) je všech 275 kusů Mercedesu-AMG One dávno vyprodáno. Auto pohání 1,6litrový přeplňovaný vidlicový šestiválec a čtveřice elektromotorů, jejichž systémový výkon dosahuje maximální hodnoty 782 kW (1.063 k).