Zamíří tradiční italské značky do čínských rukou? Vlastně to dává smysl

Italská vláda se připravuje na převzetí nefunkčních značek Autobianchi a Innocenti od koncernu Stellantis. Skončit by nakonec mohly u některého z čínských výrobců, který by pomohl nakopnout chřadnoucí automobilový průmysl v Itálii.

Italské úřady se v posledních letech „vyznamenaly“ tažením proti všemu, co podle nich neoprávněně nese jakékoliv znaky související s Itálií (například název či trikolóra). Vzpomenout můžeme na kauzu „Milano gate“, kdy Alfa Romeo musela svůj nejnovější crossover přejmenovat z Milana na Junior, jelikož se nevyrábí na Apeninském poloostrově, nýbrž v Polsku.

Nedávno jsem pak psal o pokutě pro značku DR Automobiles, jež své vozy označuje za italské, ačkoliv se jedná o čínské modely značek Chery a dalších, ovšem pouze s jinými logy.

S Čínou může souviset i nejnovější zpráva ze slunné Itálie. Tamní ministerstvo obchodu si totiž podle všeho připravuje půdu proto, aby od koncernu Stellantis převzalo tradiční značky Autobianchi a Innocenti, které od 90. let minulého století nic nevyrábějí. Ministerstvo si prý již požádalo o registraci pro ochranné známky na jména obou zaniklých automobilek.

Nejnovější regule totiž italské vládě umožňují získat historické značky, které jsou v posledních nejméně pěti letech nevyužívané či podléhají procesu ukončení ze strany jejich vlastníků.

Vzhledem k tomu, že asi nikdo nepředpokládá, že by se italské úřady samy od sebe vrhly na automobilovou výrobu, se dá očekávat, že pokud proces převzetí dopadne úspěšně, nabídnou oba brandy někomu ze zájemců. A vzhledem k historickému propojení italského byznysu s tím čínským (Číňané spoluvlastní například svou gumárenskou společnost Pirelli), dá se očekávat, že by se mezi nimi pohybovala i řada automobilek z druhé nejlidnatější země světa.

Italské úřady v poslední době vcelku tvrdě bojují nejen proti zneužívání italských symbolů, ale také se snaží obnovit zašlou slávu tamního automobilového průmyslu, který po oslabení Fiatu dlouhé roky skomírá. Pokud by si však oblíbenou turistickou destinaci za jednu ze svých základen zvolily právě značky z Číny, kvůli čerstvě uvaleným vysokým clům se dá předpokládat, že by zde i postavily fabriky, snížily nezaměstnanost a do společné kasy odvedly i miliardy eur na daních.