Zapomeňte na karbon. Budoucnost prý patří lněnému vláknu, má ohromnou výhodu
Karbon byl až dosud velmi rozšířeným nekonvenčním materiálem v automobilovém průmyslu. Nyní mu však vyvstala konkurence, jejíž hlavní vlastností je udržitelnost.
Uhlíkové vlákno, lidově nazývané karbon podle hlavního prvku, kterým je uhlík, se už desítky let využívá k výrobě různých vozidlových komponentů, které mají být lehké a zároveň pevné. Základem jsou atomy uhlíku spojené v mikroskopické krystaly. Vlastnosti uhlíkového vlákna jsou velmi dobré, současně se ale nejedná o udržitelný kompozit. A protože dnes musí být „vše“ udržitelné, začali automobiloví výrobci hledat vhodnou náhradu.
Jako nejlepší se zatím ukazuje kompozit vyrobený z lněného vlákna. Vyvinula jej švýcarská firma Bcomp a své dobré vlastnosti už prokázal v motoristickém sportu, konkrétně u BMW. Jeho využití je ale v automobilovém průmyslu širší.
Třeba na výrobu interiérových dílů. Při využití kompozitu na bázi lněného vlákna lze totiž vytvářet poměrně atraktivní povrchové úpravy. Pro jeho vlastnosti jej lze ale využít také pro čistě konstrukční komponenty.
Neméně důležitá je ovšem redukce uhlíkové stopy. U moderních aut, kde je zmíněný kompozit použitý na výrobu střešního panelu, se jeho použitím podařilo ve výrobě snížit uhlíkovou stopu (přesněji emisi oxidu uhličitého) o 40 procent.
Ještě působivější čísla ale uvádí samotný výrobce, zmíněná švýcarská firma. Podle ní dokáže kompozit na bázi lněného vlákna snížit uhlíkovou stopu od těžby surovin až po opuštění finálního výrobku továrnu až o 85 procent v porovnání s konvenčními a dosud hojně používanými kompozity. Vybrané komponenty mohou být také až polovinu lehčí a nemluvě o snížení spotřeby plastu až o 70 procent.
BMW zmíněný materiál poprvé použilo na vozech formule E v roce 2019. Následovaly vozy M4 DTM a také M4 GT4. Právě u nich původní plasty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP) nahradilo lněné vlákno.
BMW ale není samo, které objevilo výhody popisovaného materiálu. Také Kia jej použila v interiéru konceptů EV3 a EV4. Cupra jej zase uplatnila na sedadlech a třeba u Porsche z něj vyrábějí blatníky a dveře u modelů 718 Cayman GT4 Clubsport.
Jenže i materiál na bázi lněného vlákna má konkurenci. A sice v podobě materiálu pojmenovaného Karuun. Ten má pro změnu základ v ratanu a vyrábí jej německá firma Out for Space. Zatím padl do oka hlavně Číňanům, konkrétně firmě Nio. Ta jej v roce 2017 uplatnila na svém konceptu Eve. A protože s ním byly dobré zkušenosti, rozhodli se u Nia využít jeho dobrých vlastností také u sériových modelů ET7 a EC7, které jej mají v interiéru. A nezahálí ani Porsche. V jeho Macanu Electric najdete Karuun v interiéru.
