Závodili jsme s Toyotou. O nejlepší čas ale tentokrát nešlo

Automobilové závody jsou u nás v redakci oblíbeným potěšením. Martin si tak už vyzkoušel Opel Adam Cup na Rallye Agropa, Standa zase okruhové BMW 325i (E36) „B“ při šestihodinovém vytrvalostním závodě v Mostě. Když tak přišla nabídka i pro mně, abych si zkusil jeden závod s Toyotou, neváhal jsem.

A to ani přesto, že by mnozí poté, co by zjistili detaily, sklopily uši a rozmrzele mezi zuby ucedili, proč ti kolegové mají větší štěstí než já. Nešlo totiž o žádné okruhové hrátky s Toyotou Supra nebo snad rallye stage s Toyotou Yaris WRC, ale o závod na běžných silnicích s úplně obyčejnou Toyotou Camry.

Ten závod se jmenuje Toyota 24h Eco Race a letos se vůbec poprvé konal na českých silnicích. Jak z už z názvu vyplývá, v tomto případě nejde o nejlepší zajetý čas, ale o dosažení nejnižší průměrné spotřeby. A právě to mě zaujalo, na jakou spotřebu se zvládnu dostat na běžných silnicích?

Závodění s Camry

Závod se sice jmenuje 24 hodin, ve skutečnosti ale každý z jezdců „závodil“ jen zhruba hodinu, za volantem se totiž posádky střídaly. Každý z nás měl objet vytyčenou trať v okolí Prahy, na níž měl dosáhnout co nejnižší spotřeby paliva a zároveň jeden vybraný úsek zajet co nejblíže 14 minutám. Okruh se startem i cílem v pražských Stodůlkách měl zhruba 40 kilometrů, vedl po běžných silnicích, včetně části po Pražském okruhu D0, přičemž jsme ho museli objet maximálně za hodinu a půl. To abychom nejeli až příliš pomalu... S navigací pomáhal spolujezdec.

Do rukou se mně dostala Toyota Camry Hybrid (k dispozici byly ještě hybridní verze Corolly a RAV4), tedy velký sedan poháněný hybridním 2,5litrovým čtyřválcem o kombinovaném výkonu 160 kW, který je na českém trhu jedinou volbou pro tento model. Na trať jsem pak vyrážel v 10:00 dopoledne, tedy pořád za relativně silného provozu.

To mně ale vůbec nevadilo. Ambice v absolutním pořadí nejnižší spotřeby jsem si nedával vůbec žádné. Byl to pro mě první takový závod, a tak jsem si za primární cíl dal zjistit, s jakou spotřebou se jet dá při stále relativně běžných podmínek. Neřešil jsem tak co nejnižší hmotnost, nafasovaná svačina a pití tedy zůstaly uvnitř a spolujezdec se nemusel svlékat z teplé bundy. Ani jsem neměřil tlak v pneumatikách a nehledal, jak vylepšit aerodynamiku. Ani jsem tolik nehlídal ani rychlost. Respektive jel jsem pod poveleným limitem, když však bylo někde potřeba zrychlit, abych nebrzdil provoz (třeba na té D0), zkrátka jsem tak učinil – přece jen jsem nehodlal cuchat nervy okolních řidičů, kteří pro nějaký Eco Race nemusejí mít pochopení.

Zároveň jsem se však snažil jet co nejvíce úsporně. Najednou jsem tak více předvídal – z kopce jsem více zrychloval a do kopce se snažil jet získanou setrvačností. Stejně tak si dával pozor na semafory – když v dáli svítila červená, klidně jsem už sundal nohu z plynu a raději pomalou jízdou čekal, až se rozsvítí zelená, abych nemusel zastavovat. Na klikaté silničce mezi Radotínem a Zadní Kopaninou jsem si pak tentokrát neužíval ostré zatáčky, ale jel v klidu a pohodě, spíše pomalu, aby do kopce Camry moc nežrala.

A ukázalo se, že přesně tenhle typ jízdy Camry vyhovuje. Najednou totiž opravdu využijete výhod jeho hybridního ústrojí, když z velké části jedete na elektřinu a spalovací motor spustíte opravdu jen v případě, kdy je potřeba. Rázem neřešíte vytočený hlučný motor, protože se do tak vysokých otáček nedostanete – já se dostal jen jednou, když jsem se musel připojit na dálnici a kvůli provozu to jinak nešlo – a tak vám najednou auto přijde tiché a klidné. Stejně tak na dálnici je najednou auto pohodové a ne když s hybridem jedete 140 km/h jako obvykle.

Také samo auto bylo se mnou evidentně spokojené, v cíli mně totiž ukazatel eko jízdy dal skóre 90 %, což pořadateli bylo kvitováno jako skvělé číslo. I já byl spokojený, protože se mně skóre během jízdy podařilo vylepšit – když jsem kvůli nutné ostřejší akceleraci na dálnici byl na skóre 73 %, v duchu jsem si říkal, že tenhle typ závodu asi fakt není pro mě.

A jak jsem dopadl?

Ani spotřeba nebyla špatná, podle palubního počítače jsem dosáhl na hodnotu 4,8 l/100 km, což jsem v cíli bral jako vcelku uspokojivé číslo, s ohledem na to, že by mistři úspornosti zvládli jistě jet lépe jak já. Přeměření paliva v nádrži následně spotřebu ještě snížilo, na výsledných 4,65 l/100 kilometrů. Naopak jízdu v elektrickém režimu jsem očekával lepší, měřicí zařízení Driveco potvrdilo, že jsem jel 50 % jízdy na elektřinu. Sám bych řekl, že to bylo více, respektive, že by se asi dalo jet na elektřinu déle.

A to se přesně potvrdilo po zveřejnění výsledků. V rámci jezdců, kteří jeli s Camry jsem byl v tomto hodnocení úplně poslední. Ti největší borci zvládli přes 70 % jízdy na elektřinu, byť nutno podotknout, že až na jednoho v RAV4 to dali v Corolle, která se ze „závodní“ trojice obecně ukázala jako nejúspornější. Naopak v Camry ten nejlepší měl „jen“ 60 % jízdy na elektřinu.

Naopak co se týče naměřené spotřeby, nedopadl jsem tak špatně – v rámci pilotů s Camry jsem byl třetí nejlepší. Zároveň přitom přeměření spotřebovaného paliva ukázalo, že palubní počítač auta poměrně proměřuje. Některým soupeřům ukazoval nižší hodnoty než mně, přestože skutečná spotřeba byla ve výsledku vyšší.

Především se ale opět potvrdilo, že hybrid umí být hodně úsporné auto, jen se mu v některých ohledech musíte přizpůsobit. Neváhám tak tvrdit, že s nějakým turbodieselem bych za stejných podmínek dosáhl obdobné spotřeby, ne-li dokonce lepší.

Závěr

A jak jsem nakonec dopadl? Výsledné pořadí se počítalo bodovým ohodnocením několika parametrů – porovnával se celkový čas s provozem, průměrná spotřeba s udávanou spotřebou daného vozu, reálná spotřeba, poměr jízdy na elektřinu a spalovací motor a přesnost na časové zkoušce. V poslední disciplíně jsem bohužel pohořel, a tak jsem nakonec v celkovém pořadí uzavíral druhou desítku. Sám jsem ale spokojený, zjistil jsem si, za kolik se dá jezdit s Camry při stále relativně běžném tempu. U mně změřených 4,65 l/100 km není špatná hodnota, pořád ale mám pocit, že v tomto směru existují i jiné vhodné alternativy než hybrid. Právě v Camry bych se totiž nějakému úspornému turbodieselu vůbec nebránil...