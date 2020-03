Zavřené automobilky nabízejí nová uplatnění, budou vyrábět pro zdravotnictví?

V posledních týdnech jsme byli svědky postupného uzavírání automobilových závodů nejen v Asii, ale také v Evropě a USA. Opuštěné výrobní haly některých značek by však brzy mohly znovu alespoň částečně ožít. Místo výroby automobilů se však jedná o zavedení výroby pro zdravotnictví, které očekává nedostatky speciálního vybavení.

Jako jedna z prvních zareagovala čínská automobilka BYD, která patří k předním lokálním výrobcům elektromobilů. Automobilka mobilizovala tisíce techniků, kteří během několika týdnů postavili produkční linky na výrobu roušek a desinfekčních gelů.

Pozadu však nezůstává ani Evropa, která v současnosti zažívá největší nápor. Jako první zareagovala Velká Británie, jejíž premiér Boris Johnson oslovil začátkem týdne automobilky Ford, Honda, Rolls-Royce a Vauxhall s žádostí o pomoc při výrobě plicních ventilátorů, které jsou nezbytné pro pomoc pacientům s těžším průběhem nemoci COVID-19.

Velká Británie by přitom mohla využít opatření, která jsou vyhrazena pro válečný stav. Jakékoliv průmyslové podniky by pak mohly během relativně krátkého období změnit svou produkci na výrobu předem stanovených komponent, které stát momentálně potřebuje. A zatímco za druhé světové války to byly tanky nebo letadla, nyní by se jednalo právě o komponenty k ventilátorům.

Podobný krok se prý zvažuje i v USA, kde již představitelé automobilek General Motors a Ford jednají s představiteli bílého domu o zavedení výroby plicních ventilátorů, které se mohou stát v případě rychlého šíření epidemie nedostatkovým zbožím.

Americký prezident Trump má k dispozici tzv. „Defense Production Act,“ kterým může průmyslu nařídit výrobu potřebného vybavení, v tomto případě tedy ventilátorů a dalšího vybavení, které je nezbytné pro boj s novým koronavirem.

V USA bylo toto nařízení rovněž využito za dob druhé světové války, kdy byly automobilky jako General Motors, Ford a další pověřeny zavedením válečné výroby (tanky, letadla, zbraně, munice, atd.), díky čemuž si Detroit vysloužil přezdívku „Arsenal of Democracy“ (Arzenál demokracie).

Svou pomoc při výrobě plicní ventilace a nemocničního zařízení však nedávno nabídl i Elon Musk, který ještě donedávna označoval pozdvižení kolem nového koronaviru za přehnané. V reakci na vzkazy na Twitteru, které zmiňují nedostatek vybavení v některých nemocnicích, však změnil názor.

Elon Musk přitom opírá nabídku své pomoci o zkušenosti automobilky Tesla s výrobou sofistikovaného ventilačního systému pro své elektromobily a zkušenosti společnosti Space X při výrobě raket se systémy pro podporu života.