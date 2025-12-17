Zelený veterán, stříbrná moderna i legenda obrazovek: Poslední díl Světa motorů už ve čtvrtek!
Šestnáctý díl podzimní řady Světa motorů uvidíte už ve čtvrtek 18. 12. na Nova Action! Co jsme si pro vás připravili?
Jaké auto znají opravdu všichni, včetně maminek s kočárky a ekologických aktivistů? Poslední letošní díl Světa motorů odstartuje právě tímhle autem – Porsche 911, na nějž si posvítil Martin Vaculík.
Z minulosti se přesuneme do budoucnosti, ke konceptu elektromobilu, který bude po silnicích jezdit až příští rok. Automobilka Hyundai přivezla na pražský e-Salon koncept Three, který Marku Bednářovi připomněl jeho dětství.
Od velkých aut se přesuneme k těm nejmenším – k tzv. angličákům. Právě na jejich sbírku čítající tisíce kusů se jel podívat Martin Karlík.
Elektromobilů je na světě čím dál víc a spousty z nich vypadají jeden jako druhý. Pokud však pochází od značky Kia, není tomu tak – její design je nepřehlednutelný. Nejen na ten se zaměřil Honza Mička v testu modelu EV4.
Poslední díl uzavře jedna z největších legend televizních obrazovek minulosti, i když ve filmech ani seriálech nehrál. Pamatujete si na dobu, kdy televizní pořady uváděli hlasatelé? Jedním nejznámějších byl Alexandr Hemala, kterého vyzpovídala Markéta Volfová.
Tak nezapomeňte, šestnáctý díl televizního Světa motorů poběží už ve čtvrtek 18. prosince ve 20:30 na Nova Action!