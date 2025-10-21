Zimní servisní akce pro vozy skupiny VW. To nejsou jen zimní pneumatiky
Porsche Česká republika, výhradní dovozce vozů skupiny VW do Česka, nabízí sezónní servis pro majitele vozů značek Audi, Seat, Cupra, Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Co všechno v rámci něj získáte?
Zimní období je pro motoristy obecně tím nejhorším. Dny jsou krátké, noci dlouhé, silnice kluzké a srážek obecně více, nejen těch sněhových. Dojet v zimě znamená mít v první řadě na autě zimní pneumatiky.
Zákon o silničním provozu je sice bezpodmínečně nevyžaduje, avšak říká, že od 1. listopadu do 31. března je nutné mít zimní pneumatiky, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze-li předpokládat, že tomu tak bude. Zimní pneumatiky je pak nutné mít bez ohledu na datum a povětrnostní podmínky vždy tam, kde je značka Zimní výbava. Avšak i v případě, že to legislativa nepožaduje, je vhodnost zimních pneumatik nezpochybnitelná.
Jejich dobré vlastnosti se projeví, jakmile klesne okolní teplota pod 7 stupňů Celsia. Jinak řečeno, jejich výhody využijete už v současné době, tedy na podzim. Jde především o jejich odlišnou (měkčí) směs běhounu, která zajistí lepší přilnavost při nízké teplotě.
Pokud k přezutí pneumatik využijete autorizovaný servis Volkswagen, Audi, Seat, Cupra a Volkswagen Užitkové vozy, obdržíte kompletní pneuservis od výměny pneumatik, vyvážení kol a správného nahuštění až po očištění a uskladnění pneumatik. Služba zahrnuje rovněž jejich bezplatnou ekologickou likvidaci na konci jejich životnosti.
Pokud pneumatiky koupíte v autorizovaném servisu skupiny VW, vztahuje se na vás tříletá PneuGarance. Jedná se o záruku, která kryje případy, kdy nelze pneumatiku opravit. V rámci garance lze získat slevu na pneumatiku ve výši až 70 procent. O přesné výši rozhoduje stav poškozené pneumatiky, zejména hloubka vzorku, která musí být minimálně pět milimetrů.
V rámci výměny pneumatik z letních na zimní je ideální absolvovat sezónní servisní prohlídku. V rámci ní mechanici autorizovaného servisu prověří stav brzdové, výfukové a chladicí soustavy. Vizuálně zkontrolují pneumatiky a dále funkčnost spojky u manuální převodovky a prověří, zda vozidlo topí.
Velká pozornost je věnována startovacímu akumulátoru, který v zimním období velmi trpí, zejména pokud je vozidlo provozováno s častými starty. Důležitý je také stav, respektive vlastnosti chladicí kapaliny, zejména bod tuhnutí a přirozeně velmi důležitá je správná funkčnost světlometů.
Majitelé starších vozů Audi mohou využít zajímavou službu Audi Repair Concept. Pokud ji využijí, mohou získat až 80procentní úsporu při nákupu nového originálního dílu. Akce je zaměřena zejména na výměnu specifických součástek, například částicového filtru u dieselů nebo řídicí jednotky infotainmentu. Tedy komponentů, které nelze v druhovýrobě mnohdy sehnat, a pokud ano, jejich kvalita bývá kolísavá, ale které jsou zároveň jako nové díly dost drahé.
