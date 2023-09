Chystáme se na premiéru elektrického Renaultu Trafic, který s relativně malou baterií slibuješ skoro tři stovky kilometrů dojezdu. Zodpovíme dotazy, které nám napíšete do komentářů.

Před několika dny představená novinka značky Renault, elektrické provedení její prostřední dodávky Trafic, se ukazuje novinářům zblízka na prezentaci ve Francii. Vydáme se na ni také a to představuje příležitost i pro vás, čtenáře, se zeptat na to, co vás zajímá.

Kromě standardních prvních dojmů, na které se můžete těšit během několika dní, se pokusíme odpovědět na co nejvíce dotazů, které nám napíšete do komentářů pod tento článek do úterních 18 hodin.

Co že se nám to dostane do rukou? Nepůjde o nic jiného, než Renault Trafic ve verzi furgon, jak Francouzi říkají skříňovým dodávkám, ovšem místo nafty ho pohání elektřina. Automobilka ho odhalila v minulém týdnu v podstatě beze změn po stránce designu či interiéru.

Trafic E-Tech, jak se jmenuje, dostal 52kWh baterii, na kterou je dle měřicího cyklu možné ujet až 297 km ve standardním provedení a až 322 km ve verzi Long Range, která má nejvyšší rychlost omezenu na 90 km/h. Ve skutečnosti počítejte s mnohem menším číslem, které bude záviset zejména na zatížení vozu a profilu trasy, stejně jako u každého jiného elektromobilu.

Po vzoru ostatních elektrických užitkových renaultů se i trafic nabíjí poměrně pomalu. V základní výbavě je 7kW palubní nabíječka na střídavý proud, za příplatek může mít výkon 22 kW a za další příplatek bude k mání schopnost nabíjení i stejnosměrným proudem, ovšem jen o výkonu 50 kW.

Standardní výbavou všech verzí je infotainment EasyLink a připojení k internetu, díky kterému je možné plánovat nabíjení a před odjezdem vytápět kabinu jak skrz displej ve voze, tak i v aplikaci MyRenault v mobilu. Displej nabídne také navigaci s nabíječkami po trase a ukazatel, kam až je možné dojet s aktuálním stavem nabití baterie.

Elektrický trafic bude k mání ve verzích L1 a L2, tedy o délce 508 a 548 cm, a také ve dvou verzích výšky H1 a H2, tedy 1.967 nebo 2.498 mm. K mání bude také dvojkabina či verze FloorCab, tedy kabina s podvozkem připraveným na nástavbu.

Výroba bude probíhat ve francouzském Sandouville a verzi L2 ve všech provedeních dostanou první zákazníci v listopadu, verzi L1 v prosinci. Příplatek za možnost nabíjení na nabíječce se stejnosměrným proudem však bude dostupný až v příštím roce, takže se může vyplatit si počkat.