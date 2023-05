Známe ceny nových dálničních známek: Zdraží jen roční, novinkou je jednodenní. Alternativní paliva ušetří

Ministerstvo dopravy od března příštího roku zavede jednodenní dálniční známku. Bude stát 200 korun. Zatímco roční známka má zdražit z 1500 na 2300 Kč, desetidenní kupon zlevní o 40 korun na 270 Kč a měsíční bude stát 430 Kč místo 440 korun. Vyplývá to z návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, kterou představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Při stanovení cen se Česko od příštího roku muselo řídit evropskou směrnicí Euroviněta, která určuje, že měsíční známka musí být maximálně 19 procent ročního poplatku, desetidenní do 12 procent a denní do devíti procent. Celkový výnos z prodeje známek by se měl v příštím roce zvýšit o 1,3 miliardy korun z loňských zhruba 5,8 miliardy.

Ceny dálničních známek od 1. března 2024 Současná cena

[Kč] Nová cena

od 1.3. 2024 [Kč] CNG a biometan

od 1.3. 2024 [Kč] Vozy do 50 g CO 2 /km [Kč] Elektromobily

[Kč] Roční 1500 2300 1150 570 0 Měsíční 440 430 210 100 0 10denní 310 270 130 60 0 Denní - 200 100 50 0

"Hledali jsme kompromis, jak udržet cenu ročního kuponu na dostupné úrovni a zároveň aby krátkodobé známky mohly být významným příjmem za využití dálniční sítě," uvedl Kupka. Roční známka nezdražovala od roku 2012 a podle Kupky zvýšení ceny pouze zahrnuje inflaci za posledních deset let. Národní ekonomická rada vlády radila zvýšení ceny na 3000 Kč.

Do budoucna by se měla cena dálničních známek pravidelně valorizovat tak, aby zohledňovala vývoj inflace. Ceny známky se budou zvyšovat kumulativně, aby se cena stanovila vždy na celé stokoruny.

Evropská směrnice zároveň umožňuje odpustit časový poplatek za používání dálnic pouze bezemisním vozidlům na elektrický pohon nebo vodík. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 g CO 2 /km, která dosud jsou zcela osvobozena, budou platit 25 procent sazby časového poplatku. U vozidel v systému časového zpoplatnění poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane míra zvýhodnění na současné úrovni 50 procent sazby.

Ministerstvo chce také zintenzivnit postihování přetížených kamionů. Letos zprovozní sedmou váhu a do konce příštího roku chce mít 12 vysokorychlostních vah.

Aktuálně má tuzemská dálniční síť 1365 kilometrů, z toho je 226 bez poplatku. Za posledních deset let přibylo 226,5 kilometru. Ministr doplnil, příští rok bude uvedeno do provozu 100 kilometrů nových dálnic a do roku 2025 to má být 200. Celá dálniční síť má být hotová do deseti let.

Ceny dálničních známek v Evropě

Podle serveru tolls.eu vyžaduje dálniční známky pro osobní automobily a dodávky do hmotnosti 3,5 tuny 12 zemí Evropy, včetně Maďarska, Rakouska nebo Slovenska.

V Maďarsku stojí roční dálniční známka v přepočtu asi 3100 Kč

stojí roční dálniční známka v přepočtu asi 3100 Kč Na Slovensku 60 eur (asi 1400 Kč)

60 eur (asi 1400 Kč) V Rakousku 96,40 eura (asi 2270 Kč)

V 16 zemích Evropy se podle serveru tolls.eu vybírá mýtné přímo na dálnicích, čeští motoristé znají tento způsob platby z Francie, Chorvatska, Itálie či Polska. Často se platí různá částka pro dané úseky.

Při cestě k moři do Chorvatska běžný motorista zaplatí s osobním autem za jednu cestu od hranic se Slovinskem k Záhřebu 6,7 eur (asi 160 Kč), od Záhřebu k Zadaru stojí použití dálnice dalších 16 eur (375 Kč). Cesta ze Záhřebu až na konec dalmátské dálnice stojí dokonce 30,7 eura (720 Kč).

Ve zbylých téměř dvou desítkách zemí je používání dálnic pro řidiče osobních automobilů zadarmo (například Německo nebo Finsko), někde ale existují zpoplatněné jednotlivé úseky nebo například mosty či tunely.

Německo o zavedení dálničních poplatků pro osobní vozy uvažovalo. Dokonce je i schválilo, ale Soudní dvůr Evropské unie v červnu 2019 uznal stížnost Rakouska na chystaný způsob zpoplatnění. Německá vláda narazila se související daňovou úlevou pro německé řidiče. Podle soudu totiž německý zákon diskriminuje majitele motorových vozidel ze zahraničí a je tak v rozporu s unijním právem. Němci přitom chtěli začít mýtné vybírat už od října 2020. V Německu se tak platí jen za průjezd několika tunely.

Historický vývoj ceny české dálniční známky

Dálniční poplatky v Česku byly zavedeny od 1. ledna 1995. Roční poplatek za používání dálnice byl původně stanoven u motocyklů a automobilů do hmotnosti 3,5 tuny na 400 Kč, u nákladních automobilů o hmotnosti 3,5 až 12 tun 1000 Kč a nad tuto hranici 2000 Kč.

Cena dálničních známek vydržela do roku 1998, kdy ji vláda zdvojnásobila (zákon z roku 1997 také zrušil zpoplatnění motocyklů).

Od roku 2000 pak byly zavedeny i známky krátkodobé, tedy měsíční a desetidenní, později byly například známky dvouměsíční a patnáctidenní, nyní je možné zakoupit kromě roční i známku na měsíc či na deset dní.

Pro nákladní automobily bylo od roku 2007 zavedeno elektronické mýtné. Pro vozidla do 3,5 tuny byl roční poplatek 800 korun zachován až do roku 2004, kdy se zvýšil o stokorunu. Další stokorunu museli řidiči připlatit od roku 2008 a pro rok 2010 se platilo již 1200 korun.

Současných 1500 za rok platí řidiči vozidel do 3,5 tuny od roku 2012. Měsíční kupón stojí 440 a desetidenní 310 korun. Polovinu platí vozidla na zkapalněný zemní plyn nebo biometan, úplně osvobozena jsou auta na vodík, elektromobily, část hybridů, za určitých podmínek vozy přepravující tělesné postižené nebo vozidla s veteránskou SPZ.

Zpočátku se požívaly nalepovací známky, od roku 2021 byly kupony nahrazeny elektronickými známkami.