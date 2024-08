Znovuzrození Jaguaru bude důkladné. Chce cílit na ještě bohatší klientelu

Automobilka Jaguar v současnosti prochází tak důkladným znovuzrozením, že prodává jen tři crossovery. Všechny tři jsou navíc na trhu už hezky dlouho – nejmladším je elektrický I-Pace, který se začal prodávat v roce 2018. Do konce letošního roku má navíc zůstat v nabídce jen nejstarší z nich, F-Pace, prodávaný od roku 2016.

Důvodem je fakt, že automobilka nedokázala být zisková. Rawdon Glover, provozní ředitel automobilky, nyní webu MotorTrend prozradil něco z průběhu reorganizace. Jejím gros bude změna orientace z objemů prodeje na menší počet vozů prodaných bohatším klientům. „Snaha o velké objemy nevyšla,“ připouští Glover. U Jaguaru pracuje 11 let.

„Nahlížím na to jako na návrat k začátkům Jaguaru,“ říká Glover. Nová auta podle něj budou velmi výrazná, a to až do bodu kontroverznosti. „Musí být velmi lákavá. Nikdo nechce elektromobil za 100 tisíc dolarů jen proto, že to je elektromobil,“ pokračuje a dodává, že máme „očekávat něco vyhraněnějšího, než byste od nás čekali“.

První auto z nové éry Jaguaru bychom snad mohli vidět už letos v prosinci. Má to být čtyřdveřový grand tourer, což je samo o sobě odvážné – v posledních letech se jako teplé housky prodávají crossovery a SUV, nikoliv placatá GT.

Glover nicméně říká, že se tak automobilka rozhodla, protože musí nejprve světu ukázat svůj designový jazyk v jeho nejčistší formě. Jeho součástí bude „Leaper“, tedy logo skákajícího jaguára, ovšem coby soška trčící z kapoty. Má být znovu vynalezen a použit jinak.

Pro nové jaguary bude klíčová také nová platforma JEA. Společnost měla téměř hotový elektrický sedan na základech elektro-range roveru, ale pak se rozhodla všechen vývoj zahodit a začít znova. Platforma JEA je výsledkem tohoto vývoje a technologie, které využívá, odzkoušel Jaguar ve svém závodním týmu formule E.

Například, invertory používají karbid křemíku a jejich výrobce, firma Wolfspeed, tvrdí, že mají efektivitu až 99 %. Převodový olej v reduktorech a diferenciálech, pocházející od Castrolu, zase je nejen kompletně recyklovatelný, ale také se dá vypustit, přefiltrovat a znova použít, což zásadním způsobem snižuje množství nebezpečného odpadu.

Jaguar slibuje u některých aut na této platformě také dojezd přes 690 km na jedno nabití dle přísnějších amerických norem EPA, nabíjení z 10 na 80 % během čtvrthodiny a plnou kompatibilitu se sítí rychlých nabíječek Supercharger americké značky Tesla.

Automobilka chce také změnit způsob prodávání aut a zážitky klientů s tím spojené. Co to konkrétně znamená, je otázkou, dá se ovšem očekávat zvýšení cen a orientace na ty zákazníky, kteří by jinak zamířili třeba k Bentley.