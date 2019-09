Zúčastnili jsme se kurzu bezpečné jízdy: V krizové situaci nejvíce pomůžou ruce a oči

Toyota nás spolu se svými klienty pozvala na polygon na mosteckém autodromu, kde jsme si mohli nejen vyzkoušet nejnovější modely značky v krizových situacích, ale také si v rámci kurzu bezpečné jízdy zopakovat základní poučky o bezpečné jízdě a natrénovat své dovednosti. Tak si základní pravidla připomeňte i vy.

Správné držení volantu

Základem zvládnutí krizové situace je správný úchop volantu. Z autoškoly si možná ještě pamatujete poučku o držení rukou v pozici tři čtvrtě na tři (za deset dvě už dávno neplatí), jen někteří řidiči to však dodržují i v praxi. Často jezdí jen s jednou rukou na volantu, nebo jej třeba drží v jiných polohách.

Díky správné pozici rukou na volantu máte přesnější cit, citlivěji s autem zatočíte, což je v krizové situaci základ pro její zvládnutí, připomíná instruktor bezpečné jízdy Marek Kohoutek. Navíc v takovém případě máte nejširší pole působnosti, aniž byste museli na volantu přeručkovávat.

Jak se může správný úchop tři čtvrtě na tři vyplatit krásně ukáže vyhýbací manévr, který ve vyšší rychlosti bez správné pozice zkrátka neustojíte. Neručkujte na volantu moc brzo, tím také ztrácíte cit, upozorňuje Kohoutek na další chybu. A radí točit volantem jemně, abyste auto při vyhýbacím manévru nedostali do nedotáčivého smyku.

Doleva pravou, doprava levou

Jen o správném úchopu ale zvládnutí krizovky není. Základem je nedržet volant křečovitě, příliš pevně, tím také ztrácíte cit. Neměli byste se ani do zatáčky naklánět – pokud budete sedět pevně v sedačce, budete mít pro řízení nejvíce citu.

Prudká změna směru vyžádaná vyhýbáním se překážce také vyžaduje něco, co si možná při řízení tolik neuvědomujeme. Směr jízdy totiž můžete rychleji korigovat tak, že při zatáčení doleva budete tlačit pravou rukou a doprava levou. Zkuste si někde vytyčit slalom, jako jsme to udělali v Mostě, abyste si to vyzkoušeli a zjistili, že takovýmto stylem můžete zatáčky projíždět rychleji. Hodit se to může třeba i při jízdě na okruhu.

Pozor na správné pneumatiky

Vyhýbací manévr, nebo losí test, chcete-li, skvěle ukáže stabilitu podvozku. Může ale upozornit i na nesprávný tlak v pneumatikách nebo sjetý dezén. Oboje vede k rychlejšímu nástupu smyku.

„Pokud si chcete koupit nové pneumatiky jen na jednu nápravu, kvalitnější sadu vždy dejte na tu zadní,“ radí mostecký instruktor. Přední kola se v kritické situaci v každém případě zatíží, zatímco ta zadní se mohou odlehčit, a tak je vhodnější mít lepší gumy právě tam.

Kam se dívat?

Prudká změna směru také názorně ukáže, jak je důležitý správný pohled z auta. Nedívejte se, kde jedete, ale kam jedete, radí Kohoutek. Základem je tudíž nedívat se hned za hranu kapoty, ale do dálky. Směřujte pak oči tam, kam chcete jet, podvědomě do těchto míst auto snáze stočíte. Nehleďte tak na překážku, ale do volného prostoru, tam, kam chcete jet, abyste se vyhnuli střetu.

Zároveň se ale potvrzuje, že oči nejsou stoprocentně spolehlivé. Test prudkého brzdění ukázal, že na zvukový signál jsme reagovali rychleji a začali brzdit dříve, než když jsme měli zareagovat na vodní stěnu. Zkrátka rychlost zvuku dělá své...

I z toho důvodu se hodí dodržování bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu. Kohoutek v tomto ohledu radí do rychlosti 90 km/h držet si odstup alespoň dvou sekund od vozu před vámi, při vyšší rychlosti pak minimálně tři vteřiny. Jak na to? Počkejte až auto před vámi mine nějaký pevný bod (strom, dopravní značku) a počítejte slůvkem jednadvacet (jehož vyslovení trvá zhruba sekundu) do doby, než ho minete i vy.

Jak brzdit?

Rozjet se umí každý, ale správně zabrzdit, to umí jen mistři, zní známé pořekadlo. I tak jednoduchá činnost, jako je zastavení auta, totiž lze vylepšit, což vám v kritické situaci může zachránit život, nebo alespoň plechy.

Zkouška zastavení na co nejkratší vzdálenosti totiž ukázala, že jen málokdo umí využívat brzdy opravdu maximálně. Někdo reaguje pozdě, jiný nesešlápne brzdový pedál dostatečně silně, jiný zase málo razantně, když jen postupně zvyšuje sílu vyvíjenou na pedál.

V moderních autech se systémem ABS je základem co nejsilněji stlačit pedál a nemyslet na to, že elektronika nechává protáčet kola, což paradoxně prodlužuje brzdnou dráhu. Hlavně ale díky nezablokovaným kolům můžete auto pořád ovládat, což je v takové situaci to nejdůležitější. Nesnažte se tak o nějaké přerušované brzdění, které stejně nezvládnete.

Prakticky všichni účastníci kurzu jsme pak dělali tu samou chybu, při brzdění se křečovitě drželi volantu. „Nezapírejte se rukama o volant, zapírejte se jen nohou o brzdový pedál. Tak na něj působíte nejvyšší silou,“ říká Kohoutek. Při zapření rukama a nohama totiž rozkládáte svoji sílu, což je v takovém případě chyba.

Trénink dělá mistra

V ideálním světě na poučky v kurzu bezpečné jízdy na silnici nikdy nedojde, to se ale bohužel nestává. My jsme si všechny zopakovali během závěrečné jízdní zkoušky na mokré vozovce z kopce dolů, kde jsme se měli vyhnout simulovaným překážkám z vodních sloupců. Tam totiž využijete všechno, co jste se v kurzu v předchozích cvičeních naučili, správné brzdění, jemnou práci rukou i pohled správným směrem.

Doma asi takové cvičiště mít nebudete, základy ale můžete trénovat, což byste měli dělat, opakování je matka moudrosti. A tak si najděte někde dostatečně velkou volnou plochu bez provozu a chodců, kde si základy správné jízdy zopakujete. A nebo jděte na kurz bezpečné jízdy po nějakém čase znovu. Bezpečnosti provozu tomu uděláte největší službu.