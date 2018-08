Aston Martin Valkyrie dostane nejsilnější atmosférický motor světa. Výkon prozrazen omylem

Aston Martin od roku 2016 pracuje ve spolupráci s týmem Formule 1 Red Bull Racing na extrémním hypersportu, který dostal jméno Valkyrie. Automobilka už od první prezentace zdůrazňuje, jaký to bude extrémní stroj, všechny detaily však o něm ještě neprozradila. Nyní však byl prozrazen výkon auta. Omylem.

Může za to tweet společnosti Cosworth, která pomáhá s vývojem agregátu pro Valkyrie. Na Twitteru prozradila, že Valkyrie bude poháněn nejvýkonnějším atmosférickým agregátem na světě, který bude naladěn na neskutečných 1.130 koní (843 kW). Krátce po zveřejnění ale tweet zase zmizel, a tak není jasné, zda to byl omyl, nebo třeba chybný údaj.

Pokud by se každopádně zpráva potvrdila, byla by to na motor bez kompresoru nebo turbodmychadla opravdu neskutečná hodnota. Navíc překonává první odhady z roku 2016, naznačující, že auto původně známé jako AM-RB 001 bude mít „jen“ 746 kW. Na druhou stranu se v minulosti řešilo, že motor Valkyrie bude kombinován se systémem rekuperace brzdné energie poskytujícím dodatečný výkon, a tak není jasné, zda Cosworthem prozrazená hodnota není kombinovaný výkon auta.

Aston Martin má každopádně s atmosférami více než dostatek zkušeností, třeba sedmilitrový dvanáctiválec ve Vulcanu dává 597 kW. To Valkyrie podle Cosworthu využije vidlicový dvanáctiválec o objemu 6,5 litru

Prozrazený údaj o výkonu je každopádně dalším důkazem, že Valkyrie bude opravdu extrémní stroj. Automobilka již dříve prozradila, že vůz bude vážit jen kolem jedné tuny, což zajistí opravdu extrémní dieta. Valkyrie kvůli tomu využije lehoučké světlomety nebo chemicky leptaný znak výrobce tlustý pouze 70 mikronů, což je o 30 % méně než tloušťka lidského vlasu.

Špičková pak má být aerodynamika připravovaného vozu, ostatně pracuje na ní vyhlášený specialista Adrian Newey. Díky tomu má vůz zvládnout jet rychlostí přes 400 km/h a v zatáčkách překonat šílené boční přetížení 4,5 G.

Aston Martin postaví jen 150 exemplářů Valkyrie, které doplní 25 vozů výhradně určených pro závodní okruhy.