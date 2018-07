Audi v USA s asistentem řízení pro městský provoz narazilo

V minulém roce Audi oznámilo brzký příchod nového sofistikovaného asistenčního systému pro městský provoz do USA. Současně ale dodalo, že vyhovět místním legislativním omezením bude velice obtížné. A jak se ukazuje, Audi tento boj s americkými úřady zatím prohrává. Informaci přineslo setkání odborníků v rámci Automotive Research Management. Jistě i proto se Audi v otázce uvedeného asistentu zaměřilo primárně na německý trh. Právě tady byl systém prezentován vůbec poprvé. Od začátku bylo přitom jasné, že v USA jsou podmínky odlišné.

Přitom začátky byly slibné. Asistent pro jízdu městem v podání Audi měl údajně řidiči umožnit věnovat se při jízdě v městských zácpách jiné činnosti, než sledování okolního provozu (Audi slibovalo třeba sledování palubní TV). Jenže celá situace není tak jednoduchá, jak to na první pohled vypadá. Ukázalo se, že co funguje v některých většinou specifických podmínkách, není tak úplně vhodné pro veřejné silnice v přecpaných městech.

Uvedení systému Audi AI (neboli pokročilého asistenta řidiče pro jízdu v městských kolonách) znamená také fakt, že systém - pokud má být použitelný celosvětově, musí být přizpůsoben vždy konkrétním legislativním požadavků té které země. A to znamená systém testovat na autech v reálném provozu v daném státě. Sladit takto inovativní a v zásadě neodzkoušenou techniku s různou legislativou je velmi obtížné. Dle Audi se však jedná o nezbytnost na cestě k poskytnutí uvedeného asistentu běžným řidičům v globálním měřítku. To mimo jiné znamená, že Audi se úkolu uvést pokročilý městský asistent i jinde než v Německu nevzdává. Jen si celá situace vyžádá delší časový horizont.

Stupeň 3 a přesto není autonomní

Asistent řidiče při jízdě v kolonách, o němž je zde řeč, není dle slov Audi zcela autonomním systémem. Jenže i samotné Audi jej hodnotí stupněm 3, zatímco třeba známý Autopilot Tesly má stupeň autonomity 2. Německá automobilka si tudíž tak trochu protiřečí, přičemž důvod může být i následující - nevzbudit v lidech pocit, že auto při jeho aktivaci pojede zcela samo. To je právě úskalí pouhého slova „autopilot“, při jehož vyslovení mají lidé v paměti systémy, které umožňují při splnění určitých podmínek dokonce plně automatické přistání letadla, a to již desítky let.

A co vlastně systém Audi svému řidiči při jízdě v kolonách nabízí? Vůz umí sám akcelerovat, dle potřeby měnit směr jízdy (tedy řídit) a následně dokáže i auto samo brzdit. Hlavně však od řidiče nevyžaduje dlouhodobé sledování jízdní situace. V daném případě řidič dokonce nemusí ani držet volant! Dle příslušných zákonů dané země se následně může věnovat rozličným činnostem. Třeba zmíněnému sledování TV.

Právě fakt, že řidič nemusí sledovat okolní provoz a tedy monitorovat jízdu samotnou, je zásadní rozdíl oproti autonomním systémům používaných v dopravních letadlech. I v případě, že letadlo letí v režimu autopilota, musí pilot neustále kontrolovat jeho činnost.

Evropa méně přísná

Z napsaného by se mohlo zdát, že splnit náročné podmínky legislativy bude obtížné hlavně v USA, avšak v jiných částech světa by to mělo být snazší. Pokud zůstaneme ve vyspělém světě, tak ani v Evropě to nemají výrobci aut se svými pokročilými asistenty jednoduché, byť oproti severní Americe je legislativa smírnější. Samozřejmě záleží na konkrétním státě..