Světová premiéra Audi e-tron v San Franciscu naživo: Teď už to opravdu začíná

Začnu lehce zeširoka. Je to další důležitá premiéra, která se odehrává mimo rámec tradičních autosalonů. Do San Francisca se sjelo na 1600 novinářů, aby si tady poprvé prohlédli sériové Audi e-tron. Další důkaz, že autosalony jsou už v podstatě mrtvoly.

Ještě když ale nějakou váhu měly, dokola jsme na nich slyšeli, rok za rokem, že nic jiného než elektromobily nebude nikoho za pár let zajímat. A že v tom a v tom roce se jich bude vyrábět tolik a tolik. A pak jsme, v každodenní realitě, testovali cosi divně tvarovaného se slušnou městskou dynamikou a dojezdem okolo sloupu.

Teď už to ale opravdu vypadá, že budeme muset začít brát elektromobily vážně. Jasně, taky se chlapíci od Audi prsili tím, že v roce 2025 budou mít čtyři kruhy dvanáct elektromobilů a že budou tvořit třetinu všech prodejů. Na rozdíl od let minulých se však za nimi na podstavci netočila studie, něco těžko představitelného, ale reálné auto, co jako auto vypadá (zvenku i uvnitř) a sloup objede několikrát. Audi e-tron je pro mě asi první elektromobil, u něhož kompromisy nepřevládají.

Kam až? A za kolik?

Kolik kilometrů byste považovali za rozumný dojezd? Když jsem nedávno jezdil Teslou X, zvládla i v zimních podmínkách v pohodě 300 kilometrů. A to už se dalo. Audi e-tron se i podle nové metodiky WLTP dostane na nějakých 400 kilometrů, v náročnější zimě to bude nejspíš „teslých“ tři sta.

V tomto směru Tesla (ať už si o automobilce Elona Muska myslíte cokoliv), elektromobilům prošlapala cestičku. Až tesly nabídly konkurenceschopný dojezd. A ještě z nich dokázal Musk udělat trendy zboží. Co bych ale v životě nepřenesl přes srdce, to bylo tragické zpracování Tesly. Tady má velkovýrobce Audi, který si navíc na kvalitních interiérech zakládá, obrovskou a nezpochybnitelnou výhodu. Základní cenovka sice oficiálně stanovena ještě nebyla, pohybovat by se však měla kolem dvou milionů. Je to hodně, ale na rozdíl od Tesly ty peníze uvnitř opravdu vidíte.

Video

Strašně se mi líbí normální styl e-tronu. To už jsem psal, zvenku i zevnitř působí úplně normálně. Trošku sci-fi jsou snad jenom kamery místo vnějších zpětných zrcátek, mít je však nemusíte. Připlácet se za ně bude zhruba čtyřicet tisíc a nemyslím si, že půjde o extra vyhledávanou položku. Je to spíš taková zajímavost, o které se bude hezky psát. A která bude vypadat skvěle na videu. Určitě bude vyžadovat zvyk, koukat místo do zrcátka na relativně malý displej u vnitřní kliky dveří… Nevím.

Vzhledem k tomu, že e-tron velikostně zapadá mezi Q5 a Q7, nemusíte se bát ani o praktickou stránku věci. I v tomto směru jde vlastně o normální SUV.

Brzdy? Nepotřebuje

Na technickém briefingu před samotnou světovou premiérou jsem se mimo jiné dozvěděl, že zhruba devadesát procent brzdných manévrů bude probíhat prostřednictvím elektromotorů. Na destičky a kotouče tedy zbude jenom deset procent, využití najdou hlavně při intenzivnějším brzdění.

Když jsem si tak prohlížel e-tron rozložený na součástky, nepřišla mi ta elektromobilita jako úplně blbý nápad. V bazarech Tomáše Dusila každý týden čtu, co všechno se může na spalovacích motorech pokazit, kolik pohonných jednotek jsou vyložené pasti. Tady? Podlaha z baterek a na každé nápravě elektromotor, který vedle spalovacího agregátu vypadá až neuvěřitelně jednoduše. Tady nebudete řešit rozvody, zakarbonované ventily, vysokou spotřebu oleje. Na baterky Audi poskytuje osmiletou záruku, vydržet by ale měly patnáct let.

S novým šéfem českého zastoupení Audi, Marcelem Archlebem, jsem si v San Franciscu samozřejmě povídal i o tom, kolik e-tronů se příští rok u nás prodá. Objednávky se rozběhnou už na konci letošního roky a první kusy dorazí hned v lednu. „Plán máme na nějakých sto třicet aut, v tuto chvíli je ale velmi těžké říct, jak bude realita opravdu vypadat,“ přiznává Archleb. „Stejně tak je velmi těžké určit, jaké zákazníky novinka přitáhne. A jestli se bude jednat o naše tradiční zákazníky, nebo úplně nové. Tipnul bych si, že o žádnou typickou a vyhraněnou skupinu nepůjde. Že se o e-tron budou zajímat velmi různorodí lidé,“ přemýšlí Archleb.

Svezl bych se…

Ne že ze mě budete v diskuzi dělat nadšeného elektromobilistu! Z formule E je mi smutno, dosavadní pokusy o elektromobily mi přišly směšné a pořád si myslím, že na masovější rozšíření si ještě hodně dlouho počkáme. Hlavně kvůli zoufale chybějící infrastruktuře. Audi e-tron je však normálně udělané auto v tom nejlepším slova smyslu, které dojede použitelně daleko, je praktické a se silnou prodejní a servisní základnou v zádech (k dispozici bude u všech devatenácti českých prodejců). Jsem zvědavý, jak bude jezdit. Elektromobilní ticho v interiéru je vždycky fajn, dynamika může být taky parádní… Jo, těším se na svezení.