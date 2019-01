Auto v mobilu: Co všechno můžete v autě mobilem ovládat? Možnosti berou dech

V osmatřiceti letech si nepřipadám starý. Přesto si živě pamatuji dobu bez mobilů. První cihlu s anténou mělo pár spolužáků ve čtvrťáku gymplu, já tu svou s pamětí na 32 SMS dostal až na vysoké. Když tohle řeknu před dnešními puberťáky, koukají na mě jako na trilobita. I můj 93letý děda jednou za čas zaloví v adresáři, aby se přeptal, jak se komu daří. Zkrátka mobil je dnes samozřejmostí všech generací, stejně jako třeba zubní kartáček. S jeho pomocí spravujeme bankovní účty, objednáváme nákupy, rezervujeme kino, platíme v restauracích. A pomalu, ale jistě kontrolujeme a ovládáme auta. Nejen luxusní, ale i naprosto běžná pro širokou veřejnost. Třeba škodovky. A byl to právě náš redakční Rapid 1.0 TSI sloužící misi na 100.000 km, který nás přiměl prozkoumat novou kapitolu motorismu – auto v mobilu.

Teorie vs. praxe

Často se s motoristy bavíme o tom, jak si vybírali vůz, proč si připlatili za to a nepřiplatili za ono, stejně tak se zajímáme o nejrůznější statistiky a zkušenosti importérů. Tak například víme, že značné množství zákazníků propadne kouzlu palubních služeb on-line v prodejně při podpisu objednávky, ale pak si systém ani neaktivují, natož aby jej prakticky používali. Nebo jej se zájmem rozchodí, pochlubí se známým a tím skončí.

Ti hloubavější propojení auta s mobilem skutečně využívají, ale zase mnohdy jen po dobu, dokud je vše na zkoušku zdarma. Po automatické deaktivaci služeb se přepnou do režimu off-line. Ani ne pro těch pár stovek ročně, ale prostě mají svých starostí dost a nechtějí nic řešit.

Pravdou je, že propojení mobilu s autem je stále v plenkách. Výrobci jej začali více nabízet až poté, co loni na jaře legislativa nařídila vybavovat nová auta systémem samočinného přivolání pomoci v případě nehody. Když už je v autě povinně zabudovaný modul lokalizující polohu a umožňující datový přenos, proč nepřihodit komerční rozměr a nenabídnout zákazníkům něco víc – třeba přístup k datům palubního počítače nebo mírně kontroverzní sledování polohy vozidla.

Kovářova kobyla…

Když jsme si koncem roku 2017 v online konfigurátoru specifikovali Škodu Rapid 1.0 TSI na dlouhodobý test, nadšeně jsme do košíku přihodili položku „Care Connect 3 roky + Infotainment on-line 1 rok“ za 7900 Kč. To přece musíme vyzkoušet.

Jenže dopadlo to v duchu přísloví o kovářově kobyle. Rapid dorazil do redakce, rozjel se po reportážích a autosalonech, šel z ruky do ruky a aktivace služeb on-line zapadla pod lavinou každodenních redakčních povinností. Z letargie nás po dvou měsících a 15.000 ujetých kilometrech probrala hláška palubního počítače „Chyba: funkce nouzového volání“. Jasně, až pojedeme na výměnu oleje, necháme hlášku smazat. Jistě půjde jen o dnes tolik rozšířený planý poplach. Jenže rapid přidal v nátlaku. Chyba na nás vyskakovala čím dál častěji a škodovka přidala i hlasové upozornění. Takže si ještě v polospánku frčíme do práce a vtom z reproduktorů zařve nekompromisní ženský hlas, ať navštívíme servis, že máme závadu na systému SOS volání. Někdy dala dáma týden pokoj, jindy nás peskovala co kilometr.

V servisu vyměnili vadný díl na svodu vestavěné antény systému SOS, na jehož funkci prý neměla závada vliv, protože má auto pro tyto případy ještě záložní anténu.

Teď už vše funguje, tak se musíme konečně pustit do zkoumání všech těch funkcí on-line, řekli jsme si a začali auto párovat s mobilem. Jenže marně. Různí redaktoři, různé mobily, ale nic. Než jsme o sobě začali definitivně pochybovat, objednali jsme se do Mladé Boleslavi na konzultaci k on-line specialistům. Naštěstí se ukázalo, že nejsme úplná kopyta, ale že problém nebyl jen v anténě, zlobí celá jednotka systému Care Connect a musí se v rámci záruky vyměnit. Po uplynutí garance by malá černá krabička přišla na 12.783 Kč.

Trvalo nám to rok od převzetí rapidu, ale jsme on-line! A docela litujeme, protože některým funkcím jsme rychle přišli na chuť. Kterým, to se dočtete dále.

Škoda Connect přehledně

Pod pojmem Škoda Connect se skrývají čtyři hlavní oblasti funkcí. Abyste je mohli v autě principiálně využívat, musíte si u levnějších vozů připlatit, u dražších dostanete potřebný technický grunt v ceně vozu. Přítomnost řídicích jednotek, antén, vysílačů a kabelů v autě ale ještě není vše. Dále je potřeba aktivovat a zaplatit služby jako takové. Aby Škoda zákazníky motivovala k vyzkoušení technologií budoucnosti, rozhodla se nabízet u současných modelů vzdálený přístup přes mobil první tři roky zdarma a teprve poté si musíte zaplatit (999 Kč/rok). Infotainment on-line, tedy internet ve voze, můžete u aut s navigací využívat bezplatně dvanáct měsíců, následně za 1290 Kč/rok.

Tísňové volání (e-call) a proaktivní servis jsou na 14 let zdarma a žádná cena za prodloužení není zatím stanovena.

Tísňové volání (zdarma 14 let)

V případě vážnější nehody se složkám záchranného systému automaticky odešle hlášení zahrnující i polohu vozidla. Pomoc lze přivolat také ručně stiskem červeného tlačítka SOS na stropě. Systém známý jako eCall je povinný pro všechna vozidla homologovaná po 1. dubnu 2018. Pro dříve uvedená jej někteří výrobci nabízejí za příplatek, což je případ i námi testované Škody Rapid. Bonusovými doprovodnými funkcemi jsou možnost volání do servisu (tlačítko se symbolem klíče) a kontaktování infolinky (symbol i).

V případě škodovek je tísňové volání vždy vázáno na službu vzdáleného přístupu Care Connect – jednoduše řečeno má-li auto na stropním panelu tři asistenční tlačítka, lze u něj využívat dále popsané funkce vzdáleného přístupu přes mobil (jen musí být aktivované, případně zaplacené). Jednotka schopná po nárazu odesílat údaje o vozidle, takzvaná OCU, je schopná přenášet i další data, jež jsou v palubní síti auta k dispozici. A zpětně i předávat vozu pokyny. Níže popsaný systém vzdáleného přístupu Škoda Connect používá tuto jednotku jen pro velmi malé datové přenosy, které nejsou uživateli separátně účtovány.

Proaktivní servis, součást Care Connect (zdarma 14 let)

Jakmile si aktivujete vzdálený přístup přes mobil, můžete automaticky využívat proaktivní servis. V aplikaci vidíte zbývající vzdálenost a čas do předepsané servisní prohlídky či výměny oleje. Pokud si nastavíte preferovaný servis a danou funkci povolíte, bude vám čtrnáct dní předem volat servisní technik, aby s vámi domluvil termín návštěvy. To se může hodit víc, než si myslíte. Aut je spousta, servisů málo, a tak objednací lhůty leckde dosahují až šesti týdnů!

Vůz také automaticky kontaktuje servis v případě drobné nehody, vyžádat si rovněž můžete zdravotní kartu vozu a mít tak dokonalý přehled o kondici auta.

Vzdálený přístup Care Connect (první 3 roky zdarma, poté za 999 Kč/rok

Toto je balíček služeb, o kterých je celé toto téma především. V mobilu či na počítači se přihlásíte do příslušné aplikace a sledujete nejrůznější parametry svého vozidla. V samostatné stati se věnujeme tomu, jak celou službu u škodovky zprovoznit, zde vám ve stručnosti shrneme, co nabízí a jak dané funkce vidíme z uživatelského pohledu.

Asi nejpraktičtější věc: potřebujeme vyrazit s rapidem na reportáž a přes mobil se podíváme, na kolik kilometrů je v něm palivo, a tedy jestli potřebujeme časovou rezervu na tankování.

Po jízdě si pak nemusíme opisovat nebo mobilem fotit stav kilometrů, při vyplňování jízdního výkazu se pohodlně koukneme do aplikace. A díky záložce „od načerpání“ snadno dopočteme i stav kilometrů při tankování. Tohle využíváme dnes a denně.

Když kolegové vrátí klíče od rapidu do šuplíku a zapomenou dodat, ve které ulici auto stojí, stačí pohled do mapy, jež je součástí aplikace, a hned víte.

Podobně auto snadno najdete třeba tehdy, až se budete procházet po cizím městě a za boha si nebudete moct vzpomenout, kde jste zaparkovali.

Tato užitečná „šmírácká“ funkce ovšem vyvolává i slušné rozpaky. Už vidíme ty hádky, až bude podezíravý manžel v průběhu dne kontrolovat, kde všude drahá polovička parkovala. Sledování vozidla za jízdy škodovácká aplikace zatím neumožňuje, oznámení o poloze se do systému odešle až po vypnutí motoru.

K čemu je dobré, že vřískající alarm budí všechny kolem, když spíte kilometr daleko? A i kdybyste sirénu slyšeli – je to vůbec vaše auto? Má smysl vstávat z postele? Zpráva o spuštění alarmu doručená na mobil dává jistotu, že někdo ubližuje právě vašemu vozu.

Hledáte své auto v ulici nebo na přeplněném parkovišti obchodního centra? Pomocí aplikace jej můžete rozblikat nebo rozhoukat, podmínkou je ale vzdálenost do 500 metrů.

Slíbily vám děti, že budou o víkendu jezdit jenom po městě a nejvýše padesátkou? Tak si v aplikaci vyznačte požadovanou oblast, nastavte rychlostní limit, a máte nad nimi kontrolu. Jakmile kteroukoli z podmínek poruší, mobil vám to zahlásí, a ještě dostanete automaticky generovaný email. Tohle mládež neokecá…

U rapidu pouze vidíme, zda je vůz uzamčený a má zavřená okna. Možnost dálkového ovládání zámků a oken odkudkoli ze světa výrobce teprve zavádí u větších modelů, umět to bude ale například i nová scala.

Škodovky od karoqu a octavie výše umožňují příplatek za nezávislé topení, které lze aktivovat taktéž přes mobilní aplikaci Škoda Connect. V létě pak nabízejí praktickou funkci větrání, k níž ovšem není nezávislé topení technicky potřeba. Proto nevidíme důvod, aby bylo větrání přes telefon omezeno jen na jím vybavené velké škodovky. Chtěli bychom jej i v menších modelech!

Infotainment on-line (první rok zdarma k navigačním systémům, poté za 1299 Kč)

Od tématu auto v mobilu se přesouváme ke kapitole internet v autě. Pro větší datové toky už vozidlo potřebuje nějaké internetové připojení. U fabie nebo rapidu to znamená třeba nasdílení internetu z vašeho mobilu pomocí wifi hot-spotu nebo pořízení adaptéru USB, do kterého zasunete samostatnou datovou kartu SIM. Dražší škodovky pak dovolují vsunout SIM přímo do vestavěného modulu v přihrádce v přihrádce před spolujezdcem. Ve všech popsaných případech jsou přenesená data vaší starostí a také si je musíte zaplatit. Čerstvě představená Škoda Scala už bude plně on-line, potřebné moduly budou v autě zabudované a vy si jen u prodejce aktivujete požadovaný datový balíček.

Po připojení vozu k internetu nám začnou silnice v mapě zelenat a červenat podle hustoty provozu. Navigace při volbě trasy bere v potaz kolony a dynamicky se přizpůsobuje aktuálnímu dění. Zdrojem dat o hustotě provozu je společnost TomTom, která je však dostává absolutně anonymizovaná. Na rozdíl od Waze a map Google tak nikdo neví, že na tomto místě jste právě vy.

Kolik kilometrů jste už najezdili poslepu při zadávání cílů do navigace? Kromě toho, že i obyčejný rapid umožňuje hlasové zadávání adres (a velice dobře), jsme si oblíbili ještě jednu vychytávku. Cíl si najdeme už v redakci na mobilu či počítači a prostě jej pošleme do auta. V navigaci rapidu se nám objeví ve chvíli, kdy po nastartování připojíme auto přes telefon k internetu. V dražších škodovkách s předplaceným trvalým datovým spojením se trasa do navigace nahraje okamžitě.

Inteligence Google přítomná v každém mobilu nás odnaučila hledat přesné adresy, zvykli jsme zadávat jen jména hotelů nebo restaurací. A přesně to umí infotainment on-line, je-li připojený k internetu.

Pokud to provozovatelé čerpacích stanic umožňují, objeví se na displeji navigace loga čerpacích stanic a aktuální ceny pohonných hmot – systém vaší škodovky přitom ví, na jaké palivo jezdíte, a hlásí jen to relevantní.

V západoevropských městech už je obvyklé a u nás zatím méně časté, že v navigačním systému připojeném k internetu vidíte, zda jsou na daném parkovišti volná místa a kolik jich je. Navigace tedy ignoruje plná parkoviště a vede vás na nejbližší volné.

Na displeji auta si můžete nechat zobrazit předpověď počasí v cílové destinaci, nechybí ani oblíbený meteoradar s výskytem srážek.

Tak jako si dnes běžně čteme zprávy na mobilu, můžeme si je přečíst i na obrazovce škodovky připojené k internetu. Proč bychom to měli dělat, nevíme, ale auta už to dnes umějí.

Zatímco v mobilu máte vždy zcela aktuální mapy, v levnějších autech je musíte pravidelně aktualizovat. Nejdražší navigační systém Columbus ve velkých škodovkách už umožňuje stáhnout si mapy přímo z internetu, a to jak přes mobilní data za jízdy, tak třeba přes wifi v garáži. Tato možnost je daleko komfortnější než běhání s paměťovou kartou, které musíme předvádět my v rapidu. Nástupce Scala to napraví.

Aktivace on-line služeb v praxi

Jako dnes ke všemu v on-line světě potřebujete i ke službám Škoda Connect v první řadě uživatelský účet. Jedna škodovka může být spárována jen s jedním uživatelem, ale pod jedním profi lem můžete mít více aut. V redakci jsme to vyřešili tak, že jeden redaktor zřídil pro zelený rapid účet na svůj e-mail a přístupové údaje poskytl všem kolegům. Každý, kdo chce, tak může zelenáče v mobilu sledovat.

Vše začíná na webovém portálu skoda-connect. com. Můžete jej navštívit na počítači, na mobilu, případně si rovnou stáhnout mobilní aplikaci Škoda Connect, kterou budete tak jako tak potřebovat, a zaregistrovat se přes ni. Aplikace existuje pro platformu Android a iOS, uživatelé Windows Phone mají smůlu.

Po vytvoření účtu vám na zadaný e-mail přijde ověřovací zpráva s odkazem, na který je potřeba kliknout, a pak už se můžete rovnou poprvé přihlásit. Odsouhlasíte zpracování zadaných údajů a pak vás systém přesměruje na aktivaci samotných služeb on-line. Začínáte zadáním identifikačního čísla vozidla, tedy VIN. Najdete jej za čelním oknem nebo v servisní knížce. Následně si můžete vybrat, jaké služby chcete aktivovat: Care Connect, proaktivní servis, Infotainment on-line.

Systém vygeneruje PIN s platností 30 dnů, které je potřeba zadat do menu multimediálního systému vozidla. Pánové, doporučujeme zapomenout na chlapské ego a použít návod k obsluze – s ním je to vážně o dost rychlejší. Také jsme se tomu bránili, ale menu dnešních aut je dost spletité. Tím aktivace služeb končí a vy můžete vesele užívat objednané služby. Zde se sluší zmínit, že v tuto chvíli jsou služby Škoda Connect jakousi užitečnou a současně zábavnou hračkou pro soukromé klienty, logicky se ale nabízí rozšíření pro efektivní správu firemních flotil – to je jen otázka času.

Odkud kráčíš a kam?

Automobilky se čím dál častěji zajímají o mobilní projekty, u nichž není na první pohled zřejmá žádná spojitost s auty. Je ale třeba podívat se hlouběji.

Třeba Škoda Auto systematicky skupuje zajímavé startupové projekty v Izraeli – o Tel Avivu se dnes hovoří jako o Silicon Valley východu. Česká automobilka například zakoupila podíl v tamní společnosti Anagog . Vznikla už před devíti lety jako projekt na sledování chování uživatelů mobilních telefonů. Dnes společnost drží 20 patentů a hlásí už 25 milionů stažení – její software totiž najdete ve stovce všemožných aplikací! Funguje zcela nenápadně a bez přičinění uživatelů. Stačí jen, aby při stažení souhlasili s anonymním odesíláním dat. Aplikace dokáže vysledovat denní pohyb klientů, kam chodí do restaurací, jaké prodejny navštěvují a kde se večer baví. Obchodníci se tak mohou mnohem lépe dozvědět, kdo jsou jejich potenciální zákazníci. Odkud k nim přišli a kam pokračovali. Dokážou tak lépe zacílit reklamu i výsledný produkt. A to se hodí i při prodeji aut. „Díky technologii Anagogu jsme schopni lépe porozumět našim zákazníkům a nabídnout jim řešení šitá na míru,“ prohlásil předseda představenstva Škody Bernhard Maier. Netají se tím, že kromě autonomního řízení je právě digitalizace jedním z hlavních pilířů dalšího směřování. Mimochodem aplikace je napojena na akcelerometr v mobilu, tedy dokáže indikovat přetížení vzniklé při dopravní nehodě. Zatím toho sice prakticky nijak nevyužívá, ale dokázala by přivolat pomoc.

Mercedes-me: Konec lží. Všechno vidím!

K dokonalosti má vzdálený přístup dotažený automobilka Mercedes-Benz. Umožňuje sledovat polohu auta i za jízdy, hlásí i drobná poškození a vytisknete si z ní servisní knížku.

Systém Mercedes-me nám podrobně předvedl tiskový mluvčí českého Mercedesu Jan Kuhn, který je totiž sám velmi zkušeným uživatelem a hodně jej chválí. „Vzdálený přístup využívám od roku 2011, kdy byl novinkou v tehdejší třídě B. Dnes mám ke svému uživatelskému profi lu přihlášených občas i přes dvacet vozů, které zapůjčujeme k testování a pro propagační účely,“ říká na úvod, když ve velkém iPhonu roluje pestrou směsici mercedesů od menšího céčka přes hranaté G až po opulentní S kupé. Jejich automaticky generované obrázky přitom plně odpovídají výrobní specifikaci, tedy včetně laku, typu kol, skleněné střechy…

Ceny on-line služeb Mercedes-me Příprava vozu pro vzdálený monitoring zdarma (nové vozy) Adaptér Me Connect do OBD pro starší vozy 1363 Kč Nastavení vozidla (palivo, olej, kapaliny, km do servisu) 999 Kč/rok Monitoring vozidla (poloha) 999 Kč/rok Digitální rádio 6364 Kč/rok On-line aktualizace map 4199 Kč/rok Navigační služby (ceny paliva, volná parkovací místa, atd.) 1599 Kč/rok Live Traffic Information 1599 Kč/rok

Nepřejel jste odbočku?

Byť správcům vozových parků je u Mercedesu určena ještě dokonalejší aplikace Connect Business (zatím jen v SRN), i tato pro koncové uživatele nabízí vše, co tiskový mluvčí k dohledu nad vozy potřebuje. „Nejčastěji se podívám na stav vozidla, tedy kolik paliva je v nádrži a zda svítí nějaká upozornění – třeba na nedostatek kapaliny v ostřikovačích, motorového oleje či AdBlue u dieselů. Mohu tak řidiči ještě zavolat, že vozidlo se má vracet natankované, či jej rovnou objednám na dílnu kvůli doplnění oleje či kontrole tlaku v pneumatikách, jehož hodnotu také vidím ve svém mobilu,“ vysvětluje pan Kuhn asi nejčastější použití.

Právě díky aplikaci si také trochu proškrtal seznam osob, kterým je možné vozidlo Mercedes-Benz zapůjčit. „Skvělou součástí aplikace je Alarm při nárazu. Nahlásí mi, když dojde k nějakému otřesu včetně směru, z nějž přišel. Je pro mě velice důležité, aby se takové věci řešily hned – abych pak nemusel přeplánovávat všechny další zápůjčky. Takže poznám, že vypůjčitel auto poškodil hned první den, ale místo aby jej neprodleně vrátil, tvrdí, že se to stalo až poslední den. Stejně tak mě někdy pobaví opozdilci, kteří nevrátí auto včas. Jeho polohu můžu stále sledovat. Když mi někdo tvrdí, jak je na cestě a stojí v zácpě, a já ho přitom vidím stát na parkovišti nákupního střediska, neodpustím si hlášku, že asi přejel tu odbočku k nám. Notoricky bloudícím řidičům někdy pošlu naši adresu do navigace, aby snáze trefili,“ usmívá se tiskový mluvčí, který je mimochodem jedním z nejdéle sloužících v naší branži – u českého Mercedesu začínal v roce 1999.

Udělám z vás spoluuživatele

Zároveň Jan Kuhn zdůrazňuje, že možnost vyzkoušet si aplikaci na vlastní kůži zájemcům opakovaně nabízel – stačí, když se registrují na portál Mercedes-me, a udělá z nich takzvané spolu uživatele vozidla. Třeba by jim pak došlo, že svítící tlak v pneumatikách po proražení kola se na mobilu hned objeví a fakt se nemá odbít hláškou „vše v pořádku“ při vracení. Také zdůrazňuje, že kde auto po celou dobu testu jezdí, jej nezajímá, a nikam se to neukládá – na polohu vozidla do mobilu nahlédne až ve chvíli, kdy už více hodin mělo být na parkovišti před centrálou.

Nejvíc se těší na vylepšení, které má přijít už v brzké budoucnosti. „Při nárazu se aktivují kamery, které jsou dnes kvůli parkovacím asistentům kolem celého auta. Takže například vyfotí registrační značku vozu, který do stojícího mercedesu narazil,“ těší se pan Kuhn. „Mnohdy jistě zjistíme, že to nebyl jiný vůz, ale sloup u vrátek, kdo do vozu zlotřile nacouval,“ směje se.

Servisní knížka na kliknutí

My jsme panu Kuhnovi na spoluuživatelství dvou mercedesů kývli a za chvíli už procházíme funkce E 220d, který dlouhodobě testují kolegové z webu Auto.cz, a také jednoho krásného S 560 kupé. A sami v systému objevujeme ještě další skvělou věc pod záložkou vyžádat si servisní hlášení.

Když po letech prodáváte svůj mercedes, každého zajímá servisní historie. Papírovou knížku s razítky už dnešní auta nemají. A doklady ze servisu jste samozřejmě vyhodili. V aplikaci Mercedes-me si můžete vygenerovat všechna servisní hlášení znovu a třeba vytisknout. A máte okamžitě pro kupujícího důkaz, že váš mercedes není žádná stočená dovozovka!

Skvělé, ale zadarmo to není

Základní podmínkou používání je, aby vozidlo mělo ve výbavě kód 09U, tedy systém Me Connect. Ve standardu bez příplatku to mají všechny nové modely uváděné od roku 2011. Do starších lze v servisu doplnit adaptér za 1363 Kč. Začnete tak, že se na adrese https://me.secure.mercedes-benz.com registrujete do systému – stačí emailová adresa a vámi zvolené heslo. Přiřadit vám vozidlo musí autorizovaný prodejce. Vy sám pak ale můžete k jeho spoluužívání přizvat každého, kdo se taktéž registruje do Mercedes-me. Toto vše je zdarma, stejně jako aplikace do mobilního telefonu. Když do ní zadáte svůj e-mail a zvolené heslo, uvidíte vše, co je v počítači.

Kolik toho bude, to už ovšem záleží na tom, kolik zaplatíte. Balíčky elektronických služeb se nakupují na adrese https://shop.mercedes-benz.com/cs-cz/connect/ . Základem je nastavení vozidla za 999 Kč na rok, kdy uvidíte všechny zmíněné provozní údaje: stav paliva, upozornění na nedostatek oleje, stav pneumatik, kilometry zbývající do servisu. Pozor na to, že pokud si třeba připlatíte třeba 38 824 Kč za nezávislé topení, není v tom obsaženo dálkové ovládání. Obvyklá „malá vysílačka s tlačítkem“ stojí dalších 6636 Kč (ceny pro S kupé). Předpokládá se totiž, že uživatelé budou tuto funkci ovládat též mobilem. Pokud však nemají zaplacené „nastavení vozidla“, nemohou. Je to v automobilismu nová situace, kdy aby už jednou zaplacená příplatková výbava fungovala, jak má, musíte hradit ještě roční poplatek.

Abyste věděli, kde se auto nachází, k tomu je potřeba takzvané monitorování vozidla za dalších 999 Kč na rok.

V Mercedesově e-shopu najdete i dražší věci. Například on-line aktualizaci map za 4199 Kč, informace o hustotě provozu Life Traffi c za 1599 Kč či digitální rádio za 6364 Kč. Proč tolik peněz? Protože jsou v nich i přenesená data. Zatímco Škoda Connect používá integrovanou komunikační jednotku jen k přenosu základních a datově velmi malých informací a na všechna větší data si platíte z mobilu či druhé karty SIM, Mercedes vše vyřídí přes vestavěný modul. Sám však musí zaplatit operátorům, s nimiž má smlouvy.

Nezastírejme však, že jde o velký byznys, jímž si automobilky chtějí napravit klesající marže z vozů samotných. A pokud nadskakujete, že to vše přelstíte zrcadlením chytrého telefonu s Waze a rádiem Tune In zdarma (respektive jen za cenu přenesených dat), zase se posaďte. Aby vám Mercedes-Benz tuto službu ve svém infotainmentu odemkl (a smířil se s tím, že mu nebudete dávat peníze za jeho služby on-line), musíte jednorázově zaplatit 7956 Kč.