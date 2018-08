Automobilismus 1998 vs. 2008 vs. 2018: Máme se opravdu nejlíp?

Žehráte na současnost? Jste mimo realitu! Čeští šoféři na tom nikdy nebyli tak dobře jako teď. Před dvaceti lety jsme brali třetinové platy, ale auta, která byla v průměru méně komfortní i výkonná a nebezpečnější, stála více než dnes!

Třikrát levněji

Příklad za všechny najdete níže, kde uvádíme ceny srovnatelných vozů v jednotlivých desetiletích.

V roce 1998 přišel dieselový golf na 58 průměrných platů. Dnes jich nevytasíte u dealera ani 18.

Z toho vyplývá, že během dvaceti let se pro průměrného Čecha stalo nové auto víc než třikrát dostupnější, a navíc se jedná o produkty výrazně lepší kvality.

Na silnici bezpečněji

Před dvaceti lety také bylo na silnicích mnohem méně aut než dnes. Přesto umíralo po nehodách výrazně více lidí. Konkrétní pokles 1204 ➝ 992 ➝ 502 najdete v tabulce. Z toho jednoznačně vyplývá, že současný provoz je o dost bezpečnější.

Dopravní nehody Počet nehod Mrtví Těžká zranění Lehká zranění Odhad škod Škoda na nehodu 1998 210 138 1204 3960 25 382 6834 milionů 32 521 Kč 2008 160 376 992 3809 24 776 7741 milionů 48 267 Kč 2017 103 821 502 2339 24 740 6316 milionů 60 835 Kč

Pojistíme za hubičku

Škody na nehodu ale narostly: ze všech ukazatelů v našem tématu dokonce úplně nejvíc: z 32.521 Kč před dvaceti lety na 60.835 Kč dnes.

Logický důsledek: dražší pojištění. Kdepak! Neuvěřitelný konkurenční boj pojišťoven přináší úplně opačný efekt. Zatímco před deseti lety stálo roční povinné ručení na auto v průměru 3800 Kč, dnes je to o tisícovku méně. Inu, kde nevybírá peníze stát, ale funguje trh, je řidičům dobře.

Nestaví se

Ilustruje to třeba vývoj cen dálničních známek. V roce 1998 zdražily ty roční na auto ze 400 na 800 Kč. V roce 2008 už to byla tisícovka a dnes 1500 Kč. Ale ve výstavbě to jaksi nevidět.

Bagry sice potkáte toto léto v každém okrese republiky, ale většinou se jen opravují staré dálnice a silnice. Dokonale to ilustruje naše tabulka: počet kilometrů českých, moravských a slezských silnic se rozrostl za dvacet let z 55.394 na 55.761 kilometrů. Tedy ani ne o procento. Jediný skok najdeme u dálnic. Vězí za tím ale především legislativní úprava k lednu 2016, kdy byla většina ze 463 kilometrů rychlostních silnic přeřazena mezi dálnice. Česko tím najednou mělo 1200 km dálnic.

Délka komunikací Dálnice Rychlostní silnice a silnice I. třídy Silnice II. a III. třídy Celkem 1998 499 5993 48 902 55 394 2008 668 6191 48 735 55 594 2018 1232 5832 48 697 55 761

Provoz auta: To nic není…

Ani vývoj cen hodinových sazeb v servisu Čechy ve srovnání s růstem cen piva, bytů a cigaret moc trápit nemusí. Nakonec i benzin s naftou. Jak vidíte v grafu v galerii, nyní tankujeme v podstatě za stejné ceny jako v srpnu 2008. Do aut, která jezdí výrazně úsporněji, a my nosíme v peněženkách víc bankovek. Ano: máme se líp!

Lepší vozy za méně peněz

Srovnání cen aut z let 1998, 2008 a 2018 mluví jasně. Vybavenější auta koupíme za nižší ceny než před lety.

Xsara byla v roce 1998 moderní a vyhledávané auto. Ale nebyla zdaleka tak vybavená jako dnešní C4 Cactus – přesto stála víc peněz, ač Češi brali před dvaceti lety takřka třetinové platy. I většina dalších srovnání cen nových aut, které přinášíme, vyznívá jasně: nové vozy jsou dneska levnější.

Malé škodovky 1998 2008 2018 Felicia 1.3 MPI Fabia 1.2 HTP Fabia 1.0 MPI Vnější rozměry (mm) 3885 x 1635 x 1415 3992 x 1642 x 1498 3997 x 1732 x 1467 Rozvor (mm) 2450 2462 2470 Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1420/1380 1436/1426 1463/1457 Pohotovostní/užitečná hmotnost (kg) 920/450 1040/515 1086/530 Objem kufru (l) 272/967 300/1163 330/1150 Motor zážehový čtyřválec OHV zážehový tříválec OHC zážehový tříválec DOHC Zdvihový objem (cm3) 1289 1198 999 Největší výkon (kW/min-1) 40/4500 44/5200 55/6200 Největší točivý moment (Nm/min-1) 99/2500 108/3000 95/3000 Převodovka 5st. manuální 5st. manuální 5st. manuální Největší rychlost (km/h) 145 155 168 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 15,5 16,5 14,9 Spotřeba paliva město/mimo město/kombinace (l/100 km) 8,8/5,0/6,4 7,8/4,8/5,9 6,0/4,3/4,9 Emisní norma EU2 EU4 EU6 Standardní výbava z moderních prvků nic 4x airbag, posilovač, stavitelný volant 6x airbag, klimatizace, dálkový centrál, rádio Cena (Kč) 229 900 239 900 259 900

Jak odhalíte studiem naší tabulky, největší skok dolů si mohly dovolit kompakty = vozy nižší střední třídy. Focus, ukázka pravé modernizace v tomto segmentu, stojí výrazně méně než před dvaceti lety escort, a přitom s sebou vozí mnohem více výbavy a pomocníků. Podobně se to má s VW Golf, Peugeotem 306/308.

O autech z vyšších tříd ani nemluvě. Příklad za všechny: Opel Vectra s 85 kW pod kapotou stál před dvěma desetiletími přes 730.000 Kč. Jeho nástupce Insignia nehýčká majitele jen 103 kW, ale taky mnohem bohatší výbavou – a přitom novou insignii koupíte pod 570.000 Kč.

Jestli některá značka udělala cenový posun směrem nahoru, je to Škoda. I u jejích modelů, pokud si porovnáte motory a výbavy, však dojdete k jasnému závěru: jsou levnější než před lety.

Kompaktní škodovky 1998 2008 2018 Octavia 1.9 TDI GLX Octavia 1.9 TDI Ambiente Octavia 1.6 TDI Ambition Vnější rozměry (mm) 4511 x 1731 x 1429 4572 x 1769 x 1462 4670 x 1814 x 1461 Rozvor (mm) 2512 2578 2667 Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1516/1492 1539/1528 1543/1534 Pohotovostní/užitečná hmotnost (kg) 1265/510 1310/660 1305/625 Objem kufru (l) 528/1328 560/1350 590/1580 Motor vznětový přeplňovaný čtyřválec OHC vznětový přeplňovaný čtyřválec OHC vznětový přeplňovaný čtyřválec DOHC Zdvihový objem (cm3) 1896 1896 1598 Největší výkon (kW/min-1) 66/4000 77/4000 85/3250 Největší točivý moment (Nm/min-1) 210/1900 250/1900 250/1500 Převodovka 5st. manuální 5st. manuální 5st. manuální Největší rychlost (km/h) 178 192 203 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 13,7 11,8 10,1 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 6,8/4,3/5,2 6,3/4,1/4,9 4,6/3,8/4,1 Emisní norma EU2 EU4 EU6 Standardní výbava (vybrané prvky) 2x airbag, posilovač 4x airbag, centrál, rádio 7x airbag, klimatizace, tempomat, litá kola Cena (Kč) 455 900 519 900 548 900

Osmičkové roky Světa motorů

1998: Benzin blízko stropu

Ještě v lednu loňského roku se dal litr naturalu mnohde koupit za méně než 20 korun. Po zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty osciluje po 1. lednu 1998 cena za litr bezolovnatého benzinu u renomovaných firem kolem 24 korun. A kdo potřebuje pro své auto Natural 98, leckde zaplatí přes 28 korun. Třicítka je tedy na dohled a také cena nafty už ojediněle začíná dvojkou. Mnozí řidiči tak mají pocit, že ceny brzy narazí na strop poptávky. Distributoři se naopak nedomnívají, že by se ceny blížily k této hranici. „Lidé reptají, skřípou zuby, ale když někdo potřebuje jezdit, stejně se musí u nějaké pumpy zastavit,“ konstatuje pokladní brněnského Agipu. Expremiér Václav Klaus se kdysi vyjádřil, že se těší na dobu, kdy čeští motoristé budou jezdit nakupovat levnější benzin za hranice. Na polské a slovenské čáře se to již děje. K rakouským a německým cenám nemáme tak daleko. Životní úroveň, jejímž vzestupem byl inspirován Klausův bonmot, však nestoupá tak rychle. Ceny za pohonné hmoty naopak výrazně.

2008: Metalická policie

Zapomeňte na bílé policejní vozy se zeleným pruhem! Od nynějška budou všechna nová služební auta stříbrná s modrožlutými reflexními prvky . „Ještě do konce letošního roku chceme mít na silnicích alespoň sedm set nových vozidel a v každém z následujících tří let přinejmenším stejné množství,“ komentuje zastaralost současného vozového parku náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Tomáš Kužel. Stávající vozidla zůstanou v v bělozeleném laku až do vyřazení, kdy je zcela nahradí žlutomodrá. O nové podobě policejních vozů za 238.000 Kč rozhodlo výběrové řízení uspořádané Policií ČR a Ministerstvem vnitra. Policisté přitom brali v potaz zkušenosti ze zahraničí, kde žlutomodrá kombinace představuje obvyklé barvy bezpečnostních sborů. Zejména žluté prvky musí dosahovat minimální odrazivosti. Přihlíželo se rovněž k tomu, aby grafické a barevné provedení nebylo zaměnitelné s jinými složkami integrovaného záchranného systému. Kritici však upozorňují, že hlavně z čelního pohledu není z reflexních částí vidět skoro nic. A také metalízu nepovažují za ideál. „Lepší by byla bílá,“ shodují se.

2018: Bez sítě to nepůjde…

Česká republika se letos zase o fous přiblížila moderním trendům – úřady se on-line propojily mezi sebou, měření emisí už je na síti a auta si sama přivolají pomoc. Bohužel tím radosti z inovací končí. Třeba o elektronickém výpisu bodového konta nebo snad podávání žádostí na dálku přes internet si pořád můžeme nechat jen zdát. Přitom právě elektronický přístup je nejčastějším požadavkem občanů motoristů. Podle informací Ministerstva dopravy letos nedojde ani na ohlašovanou modernizaci bodového systému, o které se hovoří roky. Pro mnoho motoristů je to dobře, protože návrh počítá s citelným navýšením maximální sankce za závažná porušení předpisů až na 75.000 korun. Zatím usnula i myšlenka řidičských oprávnění pro začátečníky na zkoušku. V Praze se sice stále hlasitěji hovoří o nízkoemisních zónách, ale přípravy zatím letošnímu spuštění nenasvědčují. Je z toho politické téma, na kterém se koalice dosud není schopna dohodnout.

Prodeje osobních aut 1998 2008 2018 Značka Průměrný měsíční prodej Značka Průměrné měsíční registrace Značka Průměrné měsíční registrace 1. Škoda 6485 1. Škoda 5046 1. Škoda 7829 2. Ford 821 2. Volkswagen 1303 2. Volkswagen 2290 3. Opel 544 3. Ford 1276 3. Hyundai 1728 4. Volkswagen 523 4. Renault 1177 4. Dacia 1423 5. Renault 378 5. Citroën 948 5. Ford 1240 6. Fiat 345 6. Peugeot 850 6. Peugeot 961 7. Peugeot 247 7. Hyundai 774 7. Kia 914 8. Toyota 237 8. Kia 670 8. Renault 874 9. Seat 236 9. Fiat 567 9. Toyota 831 10. Mazda 232 10. Toyota 478 10. Mercedes-Benz 630 11. Honda 223 11. Opel 445 11. Citroën 592 12. Daewoo 219 12. Mercedes-Benz 403 12. Seat 591 13. Citroën 183 13. Chevrolet 386 13. Opel 568 14. Nissan 158 14. Suzuki 341 14. BMW 554 15. Hyundai 148 15. Mazda 305 15. Nissan 530 Model 1. Škoda Felicia 4598 1. Škoda Fabia 2509 1. Škoda Octavia 2417 2. Škoda Octavia 1887 2. Škoda Octavia 1701 2. Škoda Fabia 1854 3. Ford Escort 310 3. Ford Fiesta/Fusion 533 3. Škoda Rapid 1369 4. Volkswagen Polo 241 4. Renault Clio/Clio Storia/Thalia 402 4. Škoda Superb 687 5. Fiat Punto 205 5. Kia Cee´d 395 5. Škoda Karoq 622 6. Ford Fiesta 194 6. Peugeot 206/207 385 6. Hyundai i30 585 7. Opel Corsa 185 7. Volkswagen Golf/Eos/Jetta 297 7. Škoda Kodiaq 574 8. Opel Vectra 171 8. Škoda Roomster 289 8. Volkswagen Golf 566 9. Renault Mégane 170 9. Ford Focus 239 9. Dacia Duster 457 10. Ford Mondeo 165 10. Volkswagen Polo 233 10. Ford Focus 394 11. Opel Astra 139 11. Renault Mégane 229 11. Hyundai ix20 381 12. Toyota Corolla 136 12. Citroën C3 201 12. Kia Ceed 374 13. Ford Ka 138 13. Chevrolet Spark 194 13. Nissan Qashqai 361 14. Volkswagen Passat 131 14. Toyota Yaris 191 14. Volkswagen Tiguan 358 15. Volkswagen Golf 121 15. Citroën C4 184 15. Dacia Dokker 353

MotoGP v Brně: Za kolik?

Nejvýznamnější sportovní motoristickou akcí v České republice je pravidelně závod mistrovství světa silničních motocyklů.

Na přírodní tribunu jste se mohli dostat za 350 korun na víkend. Vstupenka na proslulou tribunu C, kde fanoušek vidí průjezd čtyřmi zatáčkami a krátkou rovinkou, stála 1250 korun. Nejvíce peněz jste museli vytáhnout, pokud jste chtěli sedět na kryté tribuně proti boxům. Přišlo to na 2400 Kč.

Za přírodní tribunu jste zaplatili 1150 korun. Tradičně nejžádanější vstupenka na známý Stadion se počítala za 2000 Kč. Pokud se chtěl člověk dívat pod střechou tribuny u cílové rovinky a boxů, musel počítat s lístkem v ceně 3900 Kč.

Jestliže jste chtěli prosedět víkend na přírodní tribuně, přišlo vás to na 2900 Kč. Mohli jste se ovšem pohybovat po všech přírodních tribunách a navštívit shopping centrum před hlavní tribunou. Za 2300 na víkend se dala pořídit vstupenka pouze na přírodní svahy. Hlavní tribuna proti boxům stála 6500 korun na víkend.