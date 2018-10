Paříž 2018 živě: Ferrari Monza SP1 je největší kráska autosalonu!

Přiznám se k tomu rovnou, nejsem zrovna největší fanoušek Ferrari. Rudá skvadra z Maranella mně vždy připadala přehnaně nadšená a vzpínající se oř na všem možném od plyšáků po boty poněkud kýčovitý. Býci konkurenčního Lamborghini z Sant‘ Agaty mému srdci byli zkrátka vždy bližší. Jenže na letošním autosalonu mně jedno z děl Ferrari naprosto uchvátilo!

Jmenuje se Ferrari Monza a podle přídomku SP1 nebo SP2 se jedná o jednomístný nebo dvoumístný speedster, který vzdává hold podobným autům značky z padesátých let. A vypadá neskutečně nádherně!

Hold někdejším barchettám totiž naprosto fantasticky kombinuje retro koncepci otevřeného vozu bez čelního skla a „boulemi“ za sedadlem s futuristickým zpracováním. Je jedno, zda se díváte na dravou příď nebo na jednoduchou záď s uzoučkými koncovými světly z diod a čtyřmi kulatými laufy, ze všech úhlů uvidíte krásné umělecké dílo, které by okamžitě mohlo stát v nějaké výstavní galerii a být za větší hvězdu něj nějaká Mona Lisa.

Ale to by bylo škoda, protože kvůli dvanáctiválcovému motoru z 812 Superfast, na jehož základech je auto postaveno, bude Monza určitě jezdit naprosto skvěle. Ostatně co jiného čekat od automobilu s 6,5litrovou atmosférickou jednotkou vyladěnou na výkon 596 kW a točivý moment 719 N.m, která spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou ...

Ale ještě zpátky k designu, který je vlastně jednoduchý, tady není žádné obří křídlo nebo složité aerodynamické prvky, jen ladné, až minimalistické křivky. K těm ostatně ladí i pětipaprsková 21palcová kola, navržená tak, aby ladila s minimalistickým exteriérem. Karoserie je mimochodem 4.657 mm dlouhá, 1.996 mm široká a jen 1.155 mm vysoká.

Interiér je pak úzce orientován na řidiče, k němuž je natočen i středový panel. Před sebou pak má volant s masivním věncem a obří ciferník otáčkoměru doprovázený dvěma obrazovkami po stranách. Od pasažéra ho pak v SP2 odděluje masivní vzpěra, takže si s ním při jízdě asi moc nepopovídá. Od toho ostatně za volantem není, tohle auto má být hlavně o jezdění. Ferrari tak třeba tvrdí, že chybějící A sloupky jsou výhodné v tom, že řidič lépe uvidí do zatáček. Jak prosté, milý Watsone... Chybějící čelní sklo pak podle automobilky neznamená, že by řidiči při jízdě nepříjemně vál vítr do obličeje. Karoserie před sedadlem řidiče je totiž speciálně tvarována tak, aby odváděla vzduch od něj. Ferrari tomu říká virtuální větrný štít.

Závěrem je tak už jen třeba doplnit, že Ferrari Monza SP1 a SP2 je součástí nové řady Icona, v rámci níž automobilka bude oživovat myšlenky ze své minulosti. Pokaždé půjde o limitované speciály, což platí i pro Monzu. Vznikne jen 200 kusů, přičemž všechny už jsou beznadějně vyprodány. Takže zamáčknete slzu a sněte s námi...