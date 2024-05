Staronová Toyota Land Cruiser 76 zaujme i dnes. Řídili jsme nejnovější facelift

I po čtyřiceti letech se stále vyrábí časem prověřená Toyota Land Cruiser řady 70. Do Česka se začal dovážet nejnovější facelift, a přestože připomíná cestováním časem, jen těžko hledá konkurenci.

Je až extrémní sucho a na terénním polygonu, kde jindy bývá voda a bláto, je jen docela nudná prašná cesta. Pro jízdu s terénním autem to nepředstavuje žádnou výzvu, a už vůbec ne pro novou starou Toyotu Land Cruiser. Velkým křížením náprav právě projela bez nutnosti redukce a uzávěrek diferenciálů a doslova s pomyslným prstem v nose zvládla i sjezd strmého klesání, k čemuž desetiletími prověřenému konceptu pomohla i nová automatická převodovka s asistentem. Land Cruiser to prostě zvládne sám.

Když Toyota na koncem loňského léta oficiálně představila zbrusu novou generaci populárního offroadu Land Cruiser, spolu s očekávanou novinkou uvedla i decentní facelift pro legendární Land Cruiser řady 70. Ten letos oslavuje už čtyřicet let od zahájení výroby a stále je na světě nespočet lokalit, kde je praktičtější volbou než nejmodernější modely. A jak se údajně říká v Austrálii: „Když chceš jet do Outbacku, vezmi si Land Rover. Pokud se ale chceš vrátit, jeď radši Land Cruiserem.“

Oficiální české zastoupení Toyoty do Česka dováží výhradně nejmodernější pokračování tohoto globálně úspěšného offroadu, ale díky plzeňským specialistům z Dajbych 4x4 si i dnes můžete jít koupit novou Toyotu Land Cruiser řady 70 a jejím rokem výroby překvapit všechny, do se budou divit, že se stále vyrábí. A jak jsem během pár testovacích kilometrů zjistil, automobilový vývoj se stále rychleji pohybuje vstříc časů, kdy pocitově zastaralý koncept z osmdesátých let najednou dává smysl.

Výstřelky moderní éry

Nejnovější Toyota Land Cruiser řady 70 se konečně představuje s moderní výbavou, jaká je v nejmodernějších autech už standardem. Nová tvář starého Land Cruiseru se vůbec poprvé pyšní předními světlomety s LED technikou, ale jinak jsou designové novinky pouze decentní. Zadní světla se přesunula do nárazníku, a když se vyhoupnete nahoru do kabiny, všimnete si i nového volantu ze speciální edice 70th Anniversary.

Toyota technologicky zastaralý Land Cruiser současně vybavila novou přístrojovou deskou s 4,2“ informačním displejem přístrojového štítu a dotykovým infotainmentem s 6,7“ obrazovkou a až sci-fi prvky, jako je kabelové připojení mobilních služeb Apple CarPlay a Android Auto skrze USB-C. A mezi sedadly se objevuje zvýšená loketní opěrka s chladicím boxem. V horkých koutech světa se tak můžete ochladit, aniž byste museli vystoupit ven.

V Česku pouze s čtyřlitrovým šestiválcem

Japonci při modernizaci staronového Land Cruiseru uvedli i nový 2,8litrový čtyřválcový turbodiesel 1GD-FTV, známý z evropských specifikací Land Cruiseru a Hiluxu, ale neoficiální český importér zatím zjišťuje dostupnost pro Česko i zbytek Evropy. Hlavním důvodem jsou pochopitelně emisní limity, takže jedinou u nás dostupnou motorizací je už tradiční atmosférický čtyřlitrový zážehový vidlicový šestiválec 1GR-FE s variabilním ventilovým rozvodem VVT-i o 167 kW (227 koních) a 360 newtonmetrech.

Zásadní novinkou vylepšení modelu však je nová šestistupňová automatická převodovka Aisin, která v nabídce doplňuje stávající pětistupňový manuál. Potenciální zájemci po něm volali celá desetiletí, protože pro firemní zákazníky i cestovatele je praktičtější při delších cestách, a navíc výrazně zjednodušuje průjezd náročným terénem. Land Cruiser si pak ponechává nezměněný systém pohonu všech kol, tedy klasickou koncepci s pohonem zadních kol a mechanicky připojitelnou přední nápravou. Standardem je i redukční převodovka a nápravové uzávěrky diferenciálů.

Toyota Land Cruiser 76: Technická data Motor 4.0 VVT-i Zdvihový objem [cm3] 3956 Největší výkon [kW/min] 167/5200 Točivý moment [N.m/min] 360/3800 Válce/ventily 4/4 Vrtání x zdvih [mm] 94 x 95 Kompresní poměr 10,0:1 Převodovka 6stupňová automatická Aisin Max. rychlost [km/h] - Zrychlení 0-100 km/h [s] - Komb. spotřeba [l/100 km] 13,8 Emise CO2 [g/km] - Objem palivové nádrže [l] 130 Pohotovostní hmotnost [kg] 2150 Celková hmotnost [kg] 3500 Objem zavazadlového prostoru [l] - Rozměry d x š x v [mm] 4730 x 1955 x 1770 Rozvor [mm] 2730

Jistá technická zastaralost je největší výhodou Land Cruiseru řady 70 vedle všech dnešních konkurentů. Na dnešním trhu jsou pravověrné offroady spíše vzácností, a dokonce i nejbližší soupeř Ineos Grenadier, duchovní pokračovatel kultovního Defenderu, je technicky výrazně sofistikovanějším modelem. I lidé z Dajbych 4x4 říkají, že jejich servis snad ani není potřeba – Land Cruiser opravíte pomocí základního nářadí kdekoliv na světě.

Návrat do osmdesátek

A tak jsem se ocitl za volantem nového Land Cruiseru, který přicestoval časem z osmdesátých let. Přesedl jsem do něj z moderního SUV a už od první chvíle je všechno jinak. V rukách mám pětidveřový „station wagon“ s obchodním pojmenováním Land Cruiser 76 a ze sedadla řidiče je až neuvěřitelný výhled do všech stran. Střechu nesou jen kolmé tenké sloupky, dveře jsou tlusté doslova jen pár centimetrů a spodní stranu oken mám pod úrovní ramen.

Nová automatická převodovka se ovládá poctivým mechanickým voličem a odezva na plyn, a když konečně vyjedete na cestu, vše se děje bez emisních prodlev. Dokonce i starý Land Cruiser přitom splňuje evropskou emisní normu Euro 6 a v Česku se jednoduše přihlásí do silničního provozu díky homologaci probíhající v Německu. Bohužel nemám zkušenost se standardní manuální převodovkou, ale zkušenosti prodejce říkají, že s automatem je Land Cruiser méně dynamický.

Reálně však stále umí jet rychleji, než co mu v zatáčkách dovolí klasické tuhé nápravy na obou koncích, a hlavně offroadové pneumatiky. Až nezastavitelné jízdní schopnosti v terénu jsou pochopitelně vykoupeny trochu horšími jízdními vlastnostmi na běžném asfaltu, ale nejde o nic, na co byste si s určitými zkušenostmi během pár desítek minut a kilometrů nezvykli.

Atmosférický šestiválec má ochotu jít do vyšších otáček, šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem pracuje s typickou jemností a řízení s dlouhým převodem vás odnaučí flákat se za volantem. S Land Cruiserem vycházejícím z koncepce osmdesátých let se ale rychle sžijete natolik, že se vám od něj bude odcházet jen těžko. Teror bezpečnostních asistentů je v něm vzdálenou budoucností a s přehlednou hranatou karoserií a zpětnou kamerou se s ním jednoduše parkuje.

Už trochu historická konstrukce s podvozkovým rámem a tuhými nápravami pak znamená, že sice není tak komfortní jako moderní nástupci, zato s ním můžete jezdit přes retardéry a další nástrahy českých měst i vyšší rychlostí. Technici z Dajbych 4x4 navíc tento konkrétní kousek vybavili pokročilejšími tlumiči, které vyhlazují jinak typické chvění a vibrace od tvrdého povrchu. A jak už jsem uvedl v úvodu, v terénu se prostě neztratí. Opravdovou výzvou se pro něj stává nezpevněný povrch až ve chvíli, kdy zmokne a zaplaví se nebo zmrzne a nasněží na něj.

Kolik to stojí?

Toyota Land Cruiser řady 70 se do Česka dováží na objednávku, k níž vzniká individuální cenová nabídka. Největším zdrojem pro evropský dovoz jsou Spojené arabské emiráty a výsledná cena se vypočítává z aktuálního kurzu, dostupnosti na trhu i dalších vlivů. Faceliftovaná verze 76 s automatickou převodovkou se u nás prodává za 1,5 až 1,7 milionu korun bez DPH v závislosti na specifikaci výbavy.