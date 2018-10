Paříž 2018 živě: Toyota RAV4 má hrany všude. A opravdu hodně prostoru vzadu

Stánek japonské Toyoty patřil v Ženevě především konceptu Aurisu třetí generace, z něhož se vyklubala nová Corolla . O té jsme vás již informovali, horkou novinku doplňuje na výstavišti v Paříži také sportovně-užitková RAV4. Ta se sice světu představila už na jaře letošního roku a debut před veřejností zažila v New Yorku, Evropané se však s pátou generací mohou seznámit až nyní v Paříži.

A nutno říct, že oficiální snímky neklamaly, naživo je auto skutečně odvaz, alespoň co se designu týče. Nová „ravka“ sází na funky vzhled plný hran, které najdeme nejen na přídi se šestiúhelníkovou maskou, ale i bocích či víku zavazadelníku. Jeden by se podivil, že alespoň ta kola ještě zůstala kulatá...

Hran je plno také v interiéru, jen se podívejte na tu palubovku. V klíčových vlastnostech se ale kabina od ostatních novinek značky příliš neodlišuje. Uprostřed stojí sedmipalcový displej multimédií, které v případě vystavených hybridních kousků doprovází audiosystém JBL. Jen připomeňme, že jde o jedenáct reproduktorů s výkonem 800 wattů.

Zatímco délka 4595 mm se od předchůdce příliš neliší, rozvor natažený o 31 mm (nyní 2690 mm) a karoserie rozšířená o 10 mm už ano. A opravdu hodně to pomohlo celkovému vnitřnímu prostoru. Když jsem se s výškou 176 centimetrů posadil sám za sebe, měl jsem před nohami opravdu velkou rezervu a dostatek místa mi zůstával i nad hlavou. Seděl jsem tu sám, ale pocitově mi přišlo, že i třem dospělým by se tu cestovalo komfortně, což je vzhledem k celkovým rozměrům auta chvályhodné. Děkujme za to především modulární platformě TNGA, která kromě bohatšího prostoru slibuje i nízké těžiště a optimální rozložení hmotnosti.

Elektricky výklopné víko zavazadelníku putuje vysoko a problém není ani s nakládací hranou. Nepotěší však fakt, že přímo na ni navazuje podlážka, takže nepočítejte s tím, že v kufru utopíte tolik zavazadel jako u konkurence. Svou porci si ukrojilo hlavně nasazení hybridního pohonného ústrojí se základem v 2,5litrovém zážehovém motoru. „Ravku“ lze mít i jen se spalovacím motorem, pro evropské zákazníky je jím dvoulitrový benzinový čtyřválec dostupný s manuální i automatickou převodovkou.