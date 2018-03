Bentley Bentayga dostane čtečku otisku prstu. K nastartování ale neslouží

Máte-li na to, abyste za vůz dali miliony korun, je dost pravděpodobné, že v něm budete sem tam převážet i hodně cenné věci. Bentley, respektive dvorní úpravce Mulliner, s tím počítají, proto majitelům luxusního SUV Bentayga nabídnou bezpečnou schránku pro uložení cenností. Nebylo by na tom nic až tak zvláštního, říkáte si. Jenže do tohoto prostoru se dostanete originálně: otiskem prstu!

Kromě prostoru pro cenné drobnosti se ve schránce nachází i dva USB porty pro připojení chytrého telefonu, který se následně spojí s infotainmentem auta. Majitel může přidat otisk nejen vlastní, ale i dalších členů rodiny. Do zabezpečeného úložiště se tak dostane manželka, nebo třeba děti.

Test Bentley Bentayga – Anglická obludka drncá

Pokud vám sériová Bentayga nestačí a bezpečnostní schránka není nic pro vás, nezoufejte. Společnost Mulliner už dříve připravila celou řadu dalších úprav tohoto luxusního SUV. A některé jsou opravdu bizarní…

Vzpomeňme Bentaygu speciálně upravenou pro vášnivé rybáře, nechybí jí síťky, ani držáky na nářadí potřebné k lovu. To vše zapracované do nádherného dřevěného šuplíku uvnitř. Další kuriozitou je SUV vhodné pro piknik, disponuje porcelánovým nádobím či stříbrnými příbory. Posledním projektem úpravce je Bentaga inspirovaná světem koní, konkrétně jedním žokejovým klubem.