Kupte si krásné BMW 507, patřilo slavnému šampionovi motorek i F1  

Vzpomínáte si, jak si Valentino Rossi před lety pohrával s myšlenkou, že by seknul se šampionátem MotoGP a zkusil štěstí ve Formuli 1? Ital byl velmi blízko, rokoval s Ferrari a po boku Michaela Schumachera i několikrát testoval. Nakonec ale z tohoto velkého přestupu sešlo a populární závodník dále pokračoval ve vrcholové kategorii silničních motocyklů.

Jenže v historických pramenech byste našli jednoho člověka, který něco podobného dokázal. Nejenže z motorek přesedlal do monopostu F1, ale navíc v obou diametrálně odlišných soutěžích získal titul.

Tím člověkem byl britský závodník John Surtees . S motorkami slavil titul celkem sedmkrát, v letech 1958, 1959 a 1960 ve třídě 350 cm³, v letech 1956, 1958, 1959 a 1960 zase nenašel přemožitele na pětistovkách. Ani to ale jezdci nestačilo, tudíž se posléze rozhodl startovat ve Formuli 1. Ani tady nečekal na vítěznou sezonu dlouho, jediný mistrovský titul zaznamenal v roce 1964. Jméno Surtees můžete mít spojené také se stájí, kterou založil, ta se ale v F1 nikdy výrazného úspěchu nedočkala.

John Surtees závodil v jedné z nejnebezpečnějších ér motorsportu, přesto se dožil úctyhodného věku 83 let. Zemřel v březnu loňského roku. Jeho syn Henry taktéž usedal do závodních monopostů, navíc v době, kdy už byla bezpečnost formulových závodů na diametrálně odlišné úrovni. Přesto nakonec jeho život vyhasl na závodní dráze. V roce 2009 v Brands Hatch jej během závodu F2 trefilo do hlavy kolo uvolněné po nehodě jednoho ze soupeřů. Teprve osmnáctiletý pilot zraněním krátce poté podlehl.

Vraťme se ale k Surteesovi staršímu. Roku 1957, krátce po zisku prvního mistrovského titulu, potkal na Hockenheimu šéfinženýra BMW Alexandera von Falkenhausena testujícího model 507. Autem byl doslova ohromen. Když se jej tehdy zaměstnavatel Domenico Agusta zeptal, jaký dárek by rád za své úspěchy, přál si právě tento roadster.

V útrobách tohoto kousku trůní 3,2litrový osmiválec s výkonem 110 kW, jenž kooperuje se čtyřstupňovou manuální převodovkou a pohonem zadních kol. Ze zrychlení na stovku za 9 sekund se možná neposadíte na zadek, ale nejvyšší rychlost 225 km/h už zní slušně.

Agusta mu přání nakonec splnil. I když se Surtees později upsal Ferrari a sám velký Enzo trval na tom, že bude jezdit v autě této italské značky, BMW si ponechal po celou dobu svého života. Až po smrti vůz hledá nového majitele, na Goodwood Festival of Speed jej v červenci nabídne společnost Bonhams.