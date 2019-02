Citroën Ami One je maličký elektrovůz, který lze řídit bez řidičáku. Uvidíme ho v Ženevě

Francouzská automobilka Citroën letos slaví 100 let od svého založení, a tak si pro tuto oslavu sama připravila několik dárků. Jedním z nich je už dříve koncept Citroën Ami One, který poprvé uvidíme na nadcházejícím autosalonu v Ženevě . Ukazuje vizi městské mobility, která bude dostupná (skoro) pro každého.

Vozidlo je navrženo jakožto alternativa k hromadné městské dopravě nebo dalším druhům dopravy po městě (kolo, elektrický skútr). V uzavřené karoserii chránící posádku před nepřízní počasí nabízí dvě místa a díky ultrakompaktním rozměrům (na délku měří jen 2,5 metru, výška činí 1,5 metru) se vejde takřka všude, což se při pohybu po městě náramně hodí. Navíc je navrženo tak, aby jej mohli řídit i lidé bez řidičského průkazu, a to v závislosti na zemi od 16 let věku.

Hodí se tak výhradně pro pohyb ve městě, možnosti řízení bez řidičského průkazu je přizpůsobena i maximální rychlost 45 km/h. Dojezd činí 100 kilometrů, což pro pohyb ve městě podle Citroënu na jeden den bohatě stačí. Dobití lithium-iontové baterie umístěné pod podlahou navíc z veřejné nabíječky nebo wallboxu trvá pouhé dvě hodiny.

Jakožto moderní alternativa k MHD se Ami One oproti konvenčním automobilům liší způsobem vlastnictví. Citroën totiž vozidlo primárně zamýšlí pro službu na sdílení automobilů a představuje několik možnosti využívání.

V prvním případě jde skutečně o sdílený automobil, který si prostřednictvím aplikace značky Free2Move můžete snadno krátkodobě zapůjčit na pět minut až pět hodin. Druhou možností je dlouhodobější zápůjčka, až na pět dní, a to pomocí webové stránky Rent&Smile. Auto by ale mohlo být dostupné i na pět let, a to prostřednictvím leasingu, jehož měsíční splátka by zahrnovala také údržbu nebo poplatky za parkování.

Speciální je i samotné užívání vozu, klíčovou součástí ovládání je totiž chytrý telefon. Ten nejenže zajistí přístup do vozu, dveře odemknete pomocí QR kódu, ale umožní i přístup k různým funkcím. V závislosti na aplikaci vůz umožňuje promítat obrazovku smartphonu na čelní sklo, podobně jako to umí head-up displeje. Stačí ho jen vložit do bezdrátové nabíječky. Klasický přístrojový štít tu ale samozřejmě nechybí, je digitální, s pětipalcovou obrazovkou.

Samotný design je hodně odvážný, jak jsme od Citroënu ostatně zvyklí. Tentokrát designéři vsadili na symetričnost. Specialitou jsou třeba shodné dveře na levé i pravé straně karoserie, které se každé otevírají jiným směrem. Identické jsou také nárazníky vpředu a vzadu, což je nejen designérsky zajímavé, ale také to uspoří náklady.

Výhodou kabiny má pak být jasné osvětlení díky velkému prosklení. Plusem jsou i specificky navržená zavazadla ve spolupráci se společností Damien Béal, která se přesně vejdou do odkládacích prostorů uvnitř. Jde třeba o batoh, který lze umístit do schránky před spolujezdcem, nebo nákupní košík.

Citroën v tuto chvíli nepočítá s tím, že by Ami One skutečně sériově vyráběl, ukazuje však směr, kterým by se značka mohla vydat. Takové mikrovozítko by se totiž mohlo stát jistým nástupcem v TPCA vyráběného miniauta C1, o jehož budoucnosti kvůli nízkým prodejům a odlivu zákazníků z A segmentu značka usilovně přemýšlí. Zda má takové autíčko smysl, uvidíme již v Ženevě, kde Ami One bude k vidění nejen staticky, ale i v pohybu.