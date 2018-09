Co dokáže nový policejní dalekohled? Lov beze zbraně

Spoléháte se na to, že když nevidíte policisty, nemohou spatřit ani oni vás? Velký omyl! V minulých měsících dostaly všechny dopravní hlídky v zemi výkonné dalekohledy, kterými dokážou až na vzdálenost celého kilometru zaznamenat dopravní přestupky.

Jak jsme si sami ověřili během policejní kontroly na silnici I/13 za Libercem, řidiči takový dohled vůbec nečekají a jsou nemile překvapeni, když je hlídka zastaví.

Odhalí i zloděje

Vybalení setu dalekohledu se stativem trvá policistům jen chvilku, nejvíc času zabere namontování fotoaparátu. Muži v uniformách si vybírají most u Bílého Kostela nad Nisou na silnici I/13, odkud vidí asi na 250 metrů do všech stran. „Rozhled z výšky je pro nás důležitý. Zmenšují se případné odlesky, je lépe vidět do vozidla a můžeme tak nafilmovat dění v kabině co nejkvalitněji,“ vysvětluje vedoucí libereckého oddělení silničního dohledu podporučík Milan Piskač.

Ačkoliv v místě platí devadesátka, čtyřproudá silnice svádí k sešlápnutí plynu. Dnes tady ale kvůli tomu nejsou. Policisté se hodlají speciálně zaměřit na pásy, telefonování a obecně nevěnování se řízení. „Řidiči klidně píšou zprávy, e-maily, nebo dokonce sledují videa. Kamioňáci jsou schopni rozložit si před sebe obrazovku notebooku, za kterou se leccos schová,“ vysvětluje šéf libereckých dopraváků s tím, že dokážou pomocí dalekohledu potírat i předjíždění na plné čáře nebo přestupkové jednání v křižovatce.

Českolipští kolegové takto nedávno pokutovali desítky motoristů, kteří nechtěli čekat, až se na semaforu rozsvítí zelená v rozestavěném úseku. Další využití spatřují policisté ve vzdálené kontrole dálničních známek nebo vytipování kradených aut. S tím mají na severu Čech bohaté zkušenosti. Před časem se jim podařilo v jediný den chytit hned tři zloděje, kteří prchali s luxusními auty především z Německa přes Česko až do Polska. „Po čase už z dálky poznáte, že auto řídí osoba, která zjevem neodpovídá typu vozidla,“ vysvětluje kulantně podporučík Piskač.

Domluva nelze, ale…

Neuplyne ani pět minut, a už policisté z mostu dávají echo hlídce čekající o kus dál. „Dodávka, řidič telefonuje,“ hlásí policista do vysílačky. Policisté auto zastavují, šofér se nestačí divit.

Pokud by se chtěl hádat, hlídka předá záznam coby materiál do správního řízení. Na místě nic dokazovat nemusí, a ani to nedělá – přestupek je oznámen k projednání před příslušný správní orgán. Tam ovšem bývají motoristé nemile překvapeni kvalitou záznamu.

Fotoaparát dokáže pořídit videa až ve formátu 4K a po vlastní zkušenosti musíme uznat, že přiblížení je opravdu detailní. Pokud se tedy hodláte dostavit na úřad s falešnou výmluvou, že jste auto v době spáchání přestupku neřídili, hned to vzdejte!

Během chvilky sledují policisté další přestupky, které my pouhým okem z mostu nemáme šanci rozpoznat – kromě obligátního telefonování ještě nepřipoutané šoféry nebo zhasnutá světla. Za nezapnuté pásy dostává řidič stokorunový bloček, ale trestné body bolí víc než finanční sankce. Další motorista má více štěstí – muž v uniformě na místě usoudil, že společenská škodlivost nerozsvícených světel za slunečného dne je nízká, a proto řidiče pouze upozornil. Dřív se říkalo „vyřešil domluvou“. Jenže tento pojem už přestupkový zákon z loňského července nezná…

Myslivecký sen

Stejný dalekohled se stativem a digitálním fotoaparátem dostal v minulých měsících každý organizační článek služby dopravní policie. Ředitelství je pořídilo centrálně z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Částku za nákup dvou set čtyřiceti setů sice Policejní prezidium ČR nesděluje, ale v loveckých obchodech jsme našli cenu za samotný dalekohled Nikon Monarch 82ED-A kolem čtyřiceti tisíc. Na dalších víc než deset vyjde foťák Nikon 1 J5 se setovým objektivem. K tomu každá hlídka dostala náhradní baterii a paměťovou kartu. Celkově tak odhadujeme sumu asi na šedesát tisíc.

Na slabou chvilku techniky se tedy motoristé nemohou spoléhat. Dokonce ani na počasí – sestava je vodotěsná. „Pochopitelně ale v dešti narážíme na rozhledové podmínky, a proto nelze přístroj používat v noci,“ vysvětluje nám vzápětí podplukovník Michal Hodboď z Policejního prezidia ČR.

Typický myslivec si o tak špičkovém vybavení může nechat zdát. Není divu, že už se do používané techniky nadchli i slovenští kolegové a také by ji chtěli. „Umím si ještě představit kompaktnější rozměry,“ dává jedinou připomínku z praxe podpraporčík Vladimír Helešic s poukázáním na fakt, že celá sestava i se stativem zabere velký kufr.

Policisté si jinak novinku pochvalují, však se přístroje pořizovaly na podnět mužstva z terénu. A dalekohledy si chválí i prezidium. „Vysoká rychlost není všechno. Nevěnování se řízení vnímáme aktuálně jako větší problém,“ vysvětluje podplukovník Michal Hodboď, proč se teď musejí motoristé připravit na takový dohled ze vzdálenosti stovek.