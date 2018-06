Dodge Charger a Challenger mohou i v nové generaci využít platformu Mercedesu

Koncern Fiat Chrysler Automobiles první červnový pátek na testovací trati Balocco představil své napjatě očekávané strategické plány pro následující roky. Poslední důležitá akce Sergia Marchionneho ve vedení koncernu má přinést rozsáhlou změnu strategie.

V případě severoamerických značek věnuje koncern největší pozornost Jeepu, ale nezapomíná ani na Chrysler a Dodge, i když jejich budoucnost nemá být tak zářivá. Podle informací, které zveřejnilse Sergio Marchionne zmínil o budoucnosti dvojice důležitých modelů značky Dodge.

Dodge má být i nadále značkou, jejíž modely jsou sportovní nebo mají minimálně lehce sportovní nádech. Hlavními hvězdami této značky pak mají být i nadále sedany Charger a kupé Challenger. Základem jejich nových provedení se podle starších zpráv z loňského roku platforma původem z Itálie, ale podle nejnovějších informací to není úplně jisté.

Sergio Marchionne údajně uvedl, že Charger a Challenger nemusí využívat platformu Giorgio, na níž stojí aktuální Alfa Romeo Giulia. Ta je totiž navržena především s ohledem na konstrukci evropských vozů a její spojení s těžkými osmiválci Hemi nemusí být zcela funkční.

Koncern FCA chce mít jistotu, že nová platforma je pro použití ve vozech značky Dodge skutečně vhodná a nebrání se jejímu důkladnému přepracovaní pro modely Charger a Challenger. To může ovšem výrazně prodloužit vývoj nových generací sedanu i kupé a není tedy vyloučeno, že bude nejprve využita další evoluce jejich stávající platformy, pocházející z doby, kdy byl Chrysler partnerem německého koncernu Daimler-Benz.

Sergio Marchionne se tentokrát nevyjádřil k tomu, kdy můžeme očekávat novou generaci modelů Charger a Challenger, ale podle informací z druhé poloviny loňského roku se mají sedan i kupé v roce 2019 dočkat ještě jedné důkladné modernizace a teprve v roce 2021 zcela nové generace.

Dodge oživil jméno Charger, které proslavila dvoudveřová kupé koncem šedesátých let, v modelovém roce 2006 čtyřdveřovým sedanem. Zpočátku byl Charger pro 21. století fanoušky značky přijat poněkud rozpačitě díky počtu dveří. Ten neodpovídal předkům z let 1966 až 1978 a ani stejnojmennému třídveřovému hatchbacku s čtyřválcovými motory a pohonem předních kol z let 1983 až 1987.

Během čtyř let na trhu si ovšem novodobý Dodge Charger našel svou klientelu a tak si zasloužil i pozornost ze strany automobilky. Ta pro modelový rok 2011 připravila novou karoserii a v současnosti jsou modelové roky 2006 až 2010 uváděny jako období první generace moderního Chargeru a od modelového roku 2011 do současnosti, včetně poměrně radikální modernizace pro modelový rok 2015 jako druhá generace.