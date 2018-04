Dubaj prezentuje chytrou poznávací značku. Co všechno umí?

V Evropské unii byl tento měsíc spuštěn ostrý provoz systému eCall , který v případě dopravní nehody automaticky zavolá o pomoc. To v Dubaji se tyto situace rozhodli řešit jiným způsobem, a to pomocí tzv. inteligentní poznávací značky. Ta zvládne zavolat o pomoc nejen v případě nehody, ale také třeba v případě krádeže daného vozu.

Systém Tag2Connect prezentovaný na Dubajské výstavě mezinárodních vládních úspěchů (DIGAE) využívá místo plechových registračních značek speciální digitální obrazovky doplněné o GPS, vysílače a mikroprocesorový čip. Díky tomu vozidlo vybavené takovou značkou zvládne komunikovat s ostatními vozidly v reálném čase, případně s dopravní infrastrukturou nebo Centrem sledování provozu. Řidiče tak třeba upozorní na blízko jedoucí vozidla záchranných složek, těm zase umožní zapnout na semaforech zelenou vlnu.

Video

vyzdvihuje pozitiva řešení Sultan Al Marzouqi z dubajského Silničního a dopravního úřadu, který na inteligentní dopravní značce pracuje.

Vedle automatického oznámení nehody nebo nahlášení kradeného vozidla totiž inteligentní poznávací značka umožní řidiči zaplatit pokutu nebo třeba poplatky za registraci vozidla. Bude totiž propojena s řidičovou elektronickou peněženkou. Systém bude kompatibilní s různými mobilními platformami, a tak řidič bude moci provést příslušnou transakci jen díky znalosti značky, bez nutnosti navštívit ten který úřad.

Inteligentní registrační značky začnou být v Dubaji testovány už příští měsíc, zkušební fáze potrvá do konce roku. Během ní se bude zjišťovat, jak systém funguje, počítá se také s odstraňováním případných závod v systému. Testování by mělo také ukázat, co bude vyžadovat jeho případné zavedení do praxe. I v bohaté Dubaji se totiž řeší jedna věc, a to fakt, že inteligentní poznávací značka není kvůli své elektronické výbavě zrovna levná záležitost.