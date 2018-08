Elektromobily prý potřebují výfuk. Možná ho dostanou...

Elektromobily - stejně jako hybridní vozidla, z nichž mnohé jsou schopné jízdy pouze na elektriku, se na silnicích objevují stále ve větší míře. Jejich hlavní předností jsou nulové emise (vztaženo čistě k jízdě) a dnes už i obstojný akční rádius na jedno nabití baterií. Elektromobily také vynikají velmi nízkou hladinou vyzařovaného hluku, kdy u nich převládá hluk, vznikající odvalováním pneumatik kol po vozovce. Naopak hnací ústrojí je téměř nehlučné.

Nízká hlučnost má však také stinné stránky. Zejména ve městech je hluk, který jedoucí auto produkuje, dobrým signálem pro chodce či jiné účastníky silničního provozu. Chodec tak auto třeba nemusí vidět, mnohdy stačí, že jej slyší. Bohužel u elektromobilů tento vjem často chybí. Vědomi si toho jsou nejen výrobci elektromobilů, ale také zákonodárci. Proto třeba v USA má od roku 2020 platit nařízení, že každý elektromobil nebo hybrid jedoucí v elektrickém režimu jízdy musí produkovat přesně specifikovaný zvuk, a sice při rychlostech do 19 mph (30,4 km/h). Důvodem je právě snaha upozornit chodce.

Toto je mimo jiné také příležitostí pro výrobce výfukových systémů, aby začaly vyvíjet „výfuky“ pro elektromobily. Systém firmy Tenneco počítá s klasickým výfukem, který se uplatní u hybridů. K němu ale navíc bude připojen jakýsi paralelní tlumič, jehož součástí bude reproduktor. Co přesně bude reprodukovat, není zatím jasné, avšak specialisté Tenneca pracují na zvuku s pomocí moderních zvukových softwarů.

„Smyslem je co možná nejsnazší ladění, ale také velmi malé rozměry, které umožní udržet hmotnost výfuku na přijatelné úrovni,“ říká k celé věci Ben Patel, vedoucí technik firmy Tenneco. Další předností by měla být unifikace tohoto specifického „výfukového potrubí“. Má být proto použitelný napříč nejen modely, ale i automobilovými výrobci. Tímto by se měla celá záležitost mimo jiné také zlevnit. Celé zařízení by se tudíž mělo standardizovat. Kdy se uvedeného systému dočkáme v sériové výrobě a zda vůbec, zůstává otázkou.