Extrémnější Ford Mustang se hledá těžko. Tento Mach 40 má totiž motor uprostřed

Ford sice jméno Mustang použil poprvé v roce 1962 pro koncept malého dvoumístného roadsteru s vidlicovým čtyřválcem před zadní nápravou, ale do sériové výroby uvedl pod tímto jménem o dva roky později kabriolety a kupé s klasickou koncepcí.

Motoru uloženému vpředu a pohonu zadních kol je Ford Mustang věrný od roku 1964 dodnes a v nejbližší budoucnosti se na tom nemá nic měnit. V představách a snech nadšenců se ovšem mohou zrodit nejrůznější proměny legendární zástupce modrého oválu a některé z nich se pak podaří proměnit ve skutečnost.

Právě tento případ představuje Ford Mustang Mach 40, za jehož vznikem stojí Terry Lipscomb a firma Eckert´s Rod and Custom. Na počátku vzniku tohoto výjimečného stroje stál Ford Mustang Mach 1 modelového roku 1969 a sen o jeho proměně v moderní supersport s motorem uprostřed. Po třech letech práce se tento sen změnil v realitu a na SEMA Show v roce 2012 byl vystaven Ford Mustang Mach 40.

Stříbrné kupé se známou a přitom netradiční siluetou se stalo ukázkou dovedností společnosti Eckert´s Rod and Custom. Původní Ford Mustang Mach 1 totiž prošel kompletní přestavbou, při níž byl transformován v supersport s motorem před zadní nápravou.

Karoserie z konce šedesátých let se dočkala výrazného snížení a je usazena na novém prostorovém rámu, v němž je usazen kompresorem přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 5,4 litru, který byl původně určen pro Ford GT z roku 2006 a i ve svém novém působišti je spojen se šestistupňovou manuální převodovkou.

Motor nebyl použit ve své původní podobě, ale byl upraven tak, aby mohl spalovat jakýkoli poměr benzínu a etanolu. Výkon se pohybuje mezi 441 až 625 kW (600 až 850 k) podle toho, jaké nastavení motoru je nastaveno ovladačem v interiéru.

Styl původního modelu Mustang Mach 1 z konce šedesátých let, který má karoserie pokračuje i ve dvoumístném interiéru. V něm je palubní deska, která svým tvarem i rozmístěním přístrojů odpovídá původnímu modelu.

Ford Mustang Mach 40 při svém představení na SEMA Show v roce 2012 skutečně zazářil a získal ocenění Best Hot Rod a Best of Show v 10th Annual GT Awards.

Eckert's Rod & Custom