Vyzkoušeli jsme modernizovaný Fiat 500X. Jaký je s novými turbomotory FireFly?

Fiat naskočil na módní vlnu malých SUV včas, v dnes tak populární třídě je modelem 500X zastoupen od začátku roku 2015. Do segmentu tudíž vstoupil mnohem dříve než taková Kia Stonic, Hyundai Kona nebo Volkswagen T-Roc. Tři roky jsou ale ve světě aut už nějaká doba, a tak letos nastal čas na modernizaci. Ta byla načasována na obdobný termín jako platnost nových evropských emisních norem, a tak jsou hlavní novinkou modernizovaného 500X právě motory. Jaké jsou, jsme zjišťovali na mezinárodní jízdní prezentaci v okolí italského Turína.

Zásadních designových změn v rámci faceliftu ani nebylo potřeba. Zákazníci tvary 500X oceňují, což je vidět i na jeho prodejích – loni byl v Evropě navzdory svým klesajícím prodejům šesté nejprodávanější malé SUV. Fiat 500X i po třech letech na trhu vypadá svěže a nadále boduje svými retro tvary vycházejícími z legendární pětistovky, a tak byl jeho design inovován jen lehce, v rámci nejnovějších trendů.

Hlavní novinkou jsou totiž příplatkové plně diodové světlomety, které nahrazují dosavadní xenonové svítilny. Vyvinuty byly ve spolupráci s výrobcem dílů Magneti Marelli, nabízejí charakteristický světelný podpis a podle automobilky poskytují o pětinu jasnější světlo než dosavadní xenonové světlomety. Příď ale navzdory upravenému nárazníku pořád vypadá obdobně jako dosud, faceliftovanou 500X tudíž poznáte hlavně podle zádě – na základě koncových světel převzatých z aktuálního hatchbacku 500 s lakovaným středem.

Zajímavostí přitom je, že přestože automobilka otevřeně přiznává, že důležitou vlastností 500X je styl (proto jsou nabízeny odlišně laděné verze Urban, Cross a City Cross), všechny designérské změny byly provedeny s ohledem na jejich funkci. Diodová světla jsou jedním příkladem, upravený nárazník pro aerodynamičtější tvar dalším.

Napravení chyb

To interiér se dočkal zásadnějších změn, přičemž mnohé reagují na kritiku předfaceliftovaného vydání. Přístrojový štít má konečně novou grafiku, a tak je analogový tachometr lépe čitelný než dosud. Výhodou je i nový 3,5“ TFT displej palubního počítače s lepším rozlišením, byť bychom stále uprostřed tří budíků raději viděli rychloměr, aby byl lépe na očích. Nový je také volant, který vypadá k světu a lépe se drží.

Palubní desku oživuje panel v barvě karoserie, už od loňského modelového roku je na vrchu středového panelu umístěn nový displej inovovaného multimediálního systému Uconnect. Má sedm palců a konečně jasnější grafiku s kvalitnějším rozlišením než dřívější řešení, které bylo v dnešní době už notně zastaralé.

Navigaci nadále dodává TomTom, díky možnosti zrcadlení telefonu na obrazovku ale můžete využít i jinou. Systém nás každopádně potěšil rychlostí svých reakcí, byť některá ovládací tlačítka by mohla být větší. Třeba ta pro přibližování a oddalování mapy, k tomu totiž neslouží otočné ovladače (ty jsou pro zesilování a ladění rádia), ale dotyková tlačítka přímo na obrazovce multimediálního systému. Škoda také nízkého rozlišení zadní parkovací kamery.

Jinak je tu vše při starém, pokud tedy nepočítáme nové čalounění. Což znamená vyšší posaz, který je u malých SUV tak vyhledáván, ale také horší výhled do stran kvůli mohutným A-sloupkům, které ale zase mají pozitivní vliv na velice tuhou karoserii. Ideální to s výhledem není ani směrem vzad, kvůli malému zadnímu oknu. Vpředu je pak dostatek místa, i díky vyboulením ve stropě, naopak vzadu mám se svými 182 centimetry jen minimální rezervu. Vzhledem k danému segmentu to ale dokážeme pochopit, to nám spíše vadí kratší sedáky.

Místo ohně světluška

Dost ale bylo povídání o designových změnách, pojďme se podívat pod kapotu, kde se odehrály ty nejdůležitější změny. Hlavní novinkou modernizovaného SUV 500X je totiž nabídnutí nové generace zážehových motorů s obchodním označením FireFly. Po populárních motorech Fire (oheň) tak přichází světluška (FireFly je anglický výraz pro tohoto tvora). 500X se jich dočkala krátce po svém bratrovi Jeepu Renegade, který je uvedl též v rámci letošní modernizace.

Nová generace agregátů FireFly v tuto chvíli čítá dvě řadové jednotky, sdílející modulární konstrukci se stejnými válci o objemu 0,33 litru a shodným vrtáním 70 mm. Základem je litrový tříválec, nad nímž stojí čtyřválec o objemu 1,3 litru, oba standardně vybavené filtrem pevných částic. V případě 500X poskytuje litr výkon 88 kW a třináctistovka 110 kW, silnější varianta čtyřválce se 132 kW pro ni na rozdíl od bratrského Renegadu dostupná nebude.

Fiat 500X – technická data modernizované verze Motor 1.0 FireFly 1.3 FireFly 1.6 E-TorQ 1.3 MultiJet 1.6 MultiJet 2.0 MultiJet AWD Zdvihový objem [cm3] 999 1332 1598 1248 1598 1956 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 88/5750 110/5250 81/5500 70/3750 88/3750 110/4000 Točivý moment [N.m/min] 190/1750 270/1850 152/4500 200/1500 320/1750 350/1500 Převodovka 6M 6DS 6M 5M 6M (6DS) 9A Max. rychlost [km/h] 188 200 180 172 186 196 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,9 9,1 11,5 13,5 10,7 10,1 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,8 6,1 6,7 4,2 4,7 ?

Oba motory využívají hliníkovou konstrukci, díky tomu se hmotnost tříválce podařilo srazit na 93 kilogramů. Sama kliková skříň je vyrobena z hliníkové slitiny lité pod vysokým tlakem, která byla vyvinuta ve spolupráci s firmou Teskid. Ke zvýšení odolnosti tu jsou však 1,8 mm silné železné vložky. Hlava má čtyři ventily na válec a jeden vačkový hřídel. Kompaktní konstrukce spalovací komory a vysokotlaké sací potrubí zajišťují vzduchovou turbulenci a krátkou dobu spalování, která vede k vysoké tepelné účinnosti.

Samozřejmostí dnešní doby je pak využití účinného přímého vstřikování a turbodmychadla. To má nízkou setrvačnost a elektronicky řízený obtokový ventil s vodou chlazeným modulem kompresoru v sacím potrubí, což zajišťuje rychlejší odezvu.

Důležitou novinkou je i třetí generace systému MultiAir, neboli variabilní nastavení zdvihu a časování ventilů, která v litru a třináctistovce slaví svoji premiéru. MultiAir III dále snižuje spotřebu paliva, a to díky optimalizovanému otevírání a zavírání sacích ventilů. Při nízké zátěži se pro zvýšení účinnosti sací ventily předem otevřou, aby se při vysoké zátěži jejich zavření zase opozdilo. Všechny tyto technické inovace byly aplikovány samozřejmě hlavně kvůli snížení spotřeby paliva, která má být až o pětinu nižší než u předchůdců.

Kdo by však přeplňovaný benzinový motor nechtěl, může nadále volit i atmosférický čtyřválec 1.6 E-TorQ (nadále 81 kW a 152 N.m) s vícebodovým vstřikováním, který byl stejně jako jednotky FireFly rovněž s předstihem přizpůsoben až nadcházející normě Euro6d-TEMP, platné až od příštího roku.

V nabídce zůstávají také turbodiesely, nově vyzbrojené selektivní katalytickou redukcí se vstřikováním kapaliny AdBlue. K dispozici jsou hned tři čtyřválce, každý jiného objemu: 1.3 MultiJet (70 kW), 1.6 Multijet (88 kW) a 2.0 MultiJet (110 kW). Dvoulitr je přitom jediná nabízená verze s pohonem všech kol, benzinové motory jsou výhradně předokolkami. Navíc jako jediný je standardně spárován s devítistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem, pro jiné vybrané agregáty je případně dostupná šestistupňová dvouspojková převodovka, pro 1.3 FireFly je dokonce standardem.

Jaké jsou nové motory 1.0 FireFly a 1.3 FireFly?

Mezinárodní jízdní prezentace v okolí Turína se točila hlavně okolo motorů řady FireFly, a tak jsme měli možnost otestovat obě nové jednotky. Která nás zaujala více? Paradoxně menší tříválec...

Důvod hledejme ve spárování s převodovkou. Zatímco litrový motor spolupracuje s vynikajícím šestistupňovým manuálem, třináctistovka je výhradně dostupná s šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou. A ta nás při jízdách příliš nenadchla. Při rozjezdech občas mnohdy nepříjemně zaškubala, byť ve vyšších rychlostech už řadila poměrně hladce. Navíc nechává motor točit v nízkých otáčkách, v nichž nemá tolik elánu. Třináctistovka totiž skoro nemá charakter turbomotoru, spíše než v nízkých otáčkách se jí líbí v těch vyšších, skoro jak u nějaké atmosféry. Příliš nepotěší ani manuální režim řazení, který nereaguje příliš hbitě na pokyn a navíc si převodovka i v manuálu přeřadí sama, když má pocit, že už by byl vyšší stupeň vhodnější.

Vedle toho máme pocit, že kombinace s automatem elán motoru poněkud tupí. Proto nám přijde škoda, že není k dispozici i s manuálem – to by totiž podle nás byla ideální volba. Jinak ale chválíme kultivovanost a slušné odhlučnění motoru. Fiat ostatně tvrdí, že jednotky řady FireFly jsou o 20 % tišší než stejně výkonné turbodiesely. Spotřeba se navíc pohybovala v rozumných mezích, dlouhodobý průměr činil sedm litrů na 100 kilometrů, a to jsme s ním my, ani kolegové před námi nejezdili zcela úsporně.

Litr pak potěšil slušnou reakcí na plyn nebo tím, že byste podle zvuku ani nepoznali, že má tento motor jen tři válce. Chválíme pak šestistupňový manuál. Nejenže se dodává se skvěle vypadající a perfektně se držící kulaťoučkou řadicí pákou, navíc potěší naprosto přesným řazením. Nevadí přitom fakt, že by jeho dráhy mohly být kratší. Spotřebu v tomto případě nehodnotíme, odpovídala tomu, že jsme s tříválcem většinu času strávili při popojíždění po Turíně. Všimli jsme si ale, že na rozdíl od dosavadní verze už start-stop bohužel není trvale vypínatelný, po opětovném nastartování se zase sepne. Unikátní funkce Fiatů tak zřejmě bohužel končí.

Co se týče jízdních vlastností, zůstává vše při starém. Fiat 500X vždy patřil mezi slušně jezdící SUV, který se nadšením v zatáčkách až blížil konvenčním hatchbackům, na českých silnicích ho ale poněkud limitovalo tvrdé nastavení podvozku. Na tom se podle našich zkušeností z okolí Turína nic nezměnilo, naladění zůstává tužší. Nadále ale oceňujeme velice tuhou karoserii nebo fakt, že podvozek na nerovnostech prakticky nebouchá – to je zkrátka výhoda nezávislého zavěšení kol, 500X vpředu i vzadu využívá vzpěr MacPherson. Jezdili jsme přitom na 18palcových kolech.

Závěr

Fiat 500X dokazuje, jak by měl facelift auta vypadat. Modernizace se zaměřila na napravení chyb, a tak 500X konečně dostala lépe čitelný přístrojový štít nebo modernější multimediální systém. Naopak silné vlastnosti byly zachovány – důraz na styl přináší tři různé verze, Urban zaměřený na jízdu ve městě, City Cross s drsnějším, více terénním designem díky oplastování karoserie a Cross, který tyto prvky doplňuje o větší kola nebo střešní ližiny. Je tu navíc výběr 14 odstínů karoserie, včetně dvou matných laků nebo nově nabízených barev – perleťové bílé, světle modré metalízy a tmavě zelené.

Hlavní novinkou jsou ale motory. Zatímco litrový tříválec hodnotíme pozitivně, u třináctistovky nás příliš nenadchla kombinace se šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která cuká a neřadí příliš rychle. Je tak škoda, že k 1.3 FireFly nebude dostupný manuál, který je naopak u litru více než povedený.

Fiat 500X každopádně vstupuje do další části životního cyklu posílen, a tak věříme, že si i ve stále nabitějším segmentu malých SUV najde hodně zákazníků. Jeho výrazný sexappeal totiž není jeho jediná silná vlastnost. Ještě uvidíme, jak bude naceněn. Ceny prý zůstanou na stejné úrovni jako dosud, tak se nechme překvapit. Více se máme dozvědět již za pár týdnů, kdy bude český ceník zveřejněn.