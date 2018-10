Nejúžasnější hasičské speciály na podvozcích značky Tatra

Kořeny společnosti THT Polička, s.r.o. sahají až do roku 1899, kdy byla ve Vysokém Mýtě založena firma Stratílek, která se zaměřila na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství. Ta pod svým původním jménem fungovala až do roku 1948, kdy došlo k jejímu znárodnění a přejmenování na Továrnu hasicích zařízení (THZ).

Na počátku šedesátých let dvacátého století došlo ke sloučení THZ se státním podnikem Karosa Vysoké Mýto a polovině let osmdesátých se pak odehrálo přeložení výroby požární techniky do závodu 06 Karosa v Poličce.

Rok 1992 přinesl založení společnosti Továrna hasicí techniky, s.r.o. Polička a ta o dva roky později v rámci privatizace koupila od státu závod 06 Karosa. Pod názvem THT Polička, s.r.o. pak tato společnost vystupuje od roku 2014 a v současnosti se může pochlubit širokou paletou cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a speciální techniky pro hasiče.

Společnost THT Polička, s.r.o. v současnosti nabízí své cisternové automobilové stříkačky na podvozcích lehkých, středních a těžkých nákladních vozidel značek Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault a Scania, ale nejtradičnější základ představují podvozky Tatra v čele s modelovou řadou 815, resp. její aktuální evolucí Terra

Cisternové automobilové stříkačky od společnosti THT Polička, s.r.o. na zmíněných zástupcích kopřivnické automobilky jsou tvořeny nástavbou sešroubovanou z hliníkových profilů s množstvím úložných prostor, dosažitelných ze země, bez nutnosti vyklápěcích schůdků a samozřejmě nádržemi na vodu a pěnidlo.

Na podvozcích Tatra 815 s konfigurací náprav 4x4 prezentuje tradiční český výrobce hasičské techniky především cisternové automobilové stříkačky, jejichž nádrže na vodu mají objem 4000 nebo 4600 l a nádrže na pěnidlo 240 nebo 300 l. V případě použití podvozku s konfigurací náprav 6x6 jsou prezentovány nádrže na vodu o objemu 8500 l a na pěnidlo o objemu 510 l.

Při využití vozidel Tatra Force pro stavbu cisternových automobilových stříkaček společnosti THT Polička, s.r.o. je rovněž nejčastější volbou konfigurace podvozku 4x4 nebo 6x6, kombinující velmi dobrou průchodnost terén s vysokou nosností.

V případě dvounápravového provedení je prezentována nástavba, která v sobě ukrývá nádrž na vodu o objemu 4300 l a nádrž na pěnidlo o objemu 300 l, zatímco třínápravové podvozky jsou nejčastěji osazovány nástavbami s nádržemi na 9000 l vody a 540 l pěnidla.

Kvality výsledků spolupráce mezi společností THT Polička, s.r.o. a kopřivnickou automobilkou oceňují hasičské sbory prakticky po celém světě. Důkazem může být dodávka vozidel CAS 30 Tatra 815-732R53 4x4 CAS 30 Tatra Force typ 732R33 6x6.1 z let 2014 a 2015 do Austrálie.

Společnost THT Polička, s.r.o. za základ pro své cisternové automobilové stříkačky využívá z produkce značky Tatra i její modelovou řadu Phoenix . Důkazem může být vozidlo s označením CAS 20/4000/260 - S 2 Z T158-8 PHOENIX 4x4.2 s prodlouženou čtyřdveřovou kabinou, které má ve své nástavbě nádrž na vodu o objemu 4000 l a nádrž na pěnidlo o objemu 260 l.

Cisternové automobilové stříkačky samozřejmě nejsou jedinými produkty společnosti THT Polička, s.r.o., jak již bylo zmíněno výše a na podvozcích značky Tatra díky tomu vznikají i speciální vozidla, jaká představují technické a kombinované hasicí automobily.

Technický automobil TA - S 2 CH - TATRA T815-221R45 4x4.2 je zásahový požární automobil určený především pro likvidaci chemických a ekologických havárií, k záchraně lidských životů a ochraně majetku, k omezení škod na životním prostředí a při mimořádných událostech a živelných pohromách. Toto vozidlo má v zadní části, za účelovou nástavbou, namontovaný hydraulický nakládací jeřáb s kloubovým systémem výložníku a s teleskopickým výsuvem hlavního ramene FASSI F110B.0.23 Active.

Kombinovaný hasicí automobil KHA 20/6000/3000 S 2 Z T815-2 6x6.2 je zásahový požární automobil určený pro přepravu hasebních prostředků k provedení požárního zásahu vodou, pěnou nebo práškem. Nádrže v jeho nástavbě mají objem 6000 a 3000 l. Lze jej použít v řadové požární službě, v chemických závodech, ve skladech hořlavých kapalin a všude tam, kde je vysoké požární nebezpečí.

Společnost THT Polička, s.r.o. vedle produkce zcela nových hasičských vozidel a techniky nabízí i rekonstrukce starších strojů. Příkladem může být cisternová automobilová stříkačka CAS 32 s nádrží na vodu o objemu 6000 l a nádrží na pěnidlo o objemu 600 l na podvozku vozidla Tatra 148 , jehož výroba probíhala v letech 1972 až 1982.

