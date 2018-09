Byli jsme na IAA Hannover 2018: I mezi užitkáči je budoucnost autonomní a elektrická!

Hned u vstupu na veletrh v Hannoveru prezentovala společnost Continental svoje samořídící vozítko CUbE (Continental Urban mobility Experience). Zvenku vypadá trochu jako lanovka se světly a naprosto postrádá jakýkoli řídící pult, natož volant. Z obou stran je tedy vůz naprosto stejný, záměrně je proto vyveden ve dvoubarevném provedení.

V průběhu veletrhu přejíždělo mezi dvěma pavilony a v cílové stanici automaticky otevřelo dveře. Jezdí s ním sice stálá obsluha, ale ta je tady jen v pozici dozoru, který autu vydá pokyn k zavření dveří. O zbytek se vozítko postará samo. Má celou řadu senzorů na obou stranách a v budoucnu by mohlo sloužit třeba jako taxi na krátké vzdálenosti.

Budoucnost je zkrátka zcela očividně autonomní. A to nejen mezi osobními auty. Pavilony v německém Hannoveru byly plné inovativních řešení, které se z drtivé většiny točily jen okolo tří věcí - ekologie, elektrický pohon a autonomní jízda. A to i mezi autobusy nebo velkými nákladními auty.

Volkswagen představil kolo

Na veletrhu nechyběla ani společnost Volkswagen, která na tiskové konferenci představila hned tři zajímavé koncepty. Tím prvním byla elektrická nákladní tříkolka. Zpočátku to vypadalo jako vtípek, ale ve Volkswagenu to s ním myslí vážně.

Jmenuje se Cargo e-Bike, má motor o výkonu 250 wattů a umí se rozjet až na 25 km/h. Díky akumulátorům o kapacitě 500 Wh by měl dojezd činit až 100 kilometrů. Čím se ale liší od ostatních elektrických kol jsou dvě kola v přídi se speciálním systémem naklápění. To kvůli velké plošině, která má nosnost až 210 kilogramů (včetně řidiče). Výroba by měla začít zanedlouho v továrně v Hannoveru.

To se bohužel nedá říci o dalších dvou konceptech. Elektrický Crafter je již nějakou dobu realitou, v Hannoveru se ukázalo provedení, které by mělo v budoucnu posloužit všem, kterým dojezd elektrické dodávky nestačí. Volkswagen Crafter HyMotion je poháněn palivovými články na vodík a nabídne celkový dojezd až 500 kilometrů.

Palivové nádrže pojmou 7,5 kilogramů vodíku, takže si vystačí s menšími akumulátory o kapacitě 13,1 kWh. Systém palivových článků o výkonu 30 kW pak slouží k prodlužování dojezdu. Produkci prý brání především nedostatečná infrastruktura plnících stanic a také vysoká cena komponentů.

To se pravděpodobně mnohem dříve dočkáme elektrické dodávky I.D. Buzz Cargo, která svými tvary navazuje na legendární první generaci Transporteru. Vychází z již dříve představeného konceptu I.D. Buzz z roku 2017, kromě speciální držáku tabletu v interiéru má také chytrý systém pro správu nákladu. Sériová verze by se měla objevit v roce 2022, přičemž by mělo být v nabídce hned několik verzí s různě velkými akumulátory s dojezdem 330 až 550 kilometrů.

O poznání blíže sériové produkci byly elektrické modely ABT e-Transporter a e-Caddy, které se na silnice dostanou už v průběhu příštího roku. Sloužit by měly třeba jako vozy taxi, jak je ostatně automobilka prezentovala i na veletrhu.

Kamiony přichází o zrcátka

Velkým trendem mezi kamiony jsou digitální zrcátka. Každá velká společnost měla na výstavní ploše minimálně jeden takový. Na silnicích se například brzy objeví pátá generace Mercedesu Actros, která má místo obřích zrcátek jen tenká ramena s ukrytými kamerami.

Obraz se pak přenáší do interiéru na rozměrné displeje. Interiér svým pojetím hodně připomíná osobní auta Mercedesu, také tu najdete dva širokoúhlé displeje, byť nejsou spojené v jeden celek. Nový Actros se také stane prvním semi-autonomním nákladním autem v Evropě. Dokáže se starat o brzdění, akceleraci i udržování v jízdním pruhu, pochopitelně zatím jen na dálnicích a rovných úsecích.

Nákladní auta se sice stále spoléhají na vznětové motory, ale i tady byly vidět snahy ekologii. Například americká společnost Cummins představila plug-in hybridní pohonnou jednotku, která v trucku Kenworth T370 zvládne ujet 80 kilometrů čistě na baterie, v kombinaci s konvenční pohonnou jednotkou činí celkový dojezd až 480 kilometrů.

Čistě elektrická nákladní auta v Hannoveru zatím představovaly modely určené především pro menší vzdálenosti, případně městské autobusy, některé byly také kombinovány s trolejí pro průběžné dobíjení akumulátorů.

I pneumatiky jsou eko

Gumárenská společnost Bridgestone ukázala novou pneumatiku Ecopia H002, která se chlubí snížením emisí CO2. Pro dopravní společnosti bude zajímavá také z finančního hlediska. Díky nově vyvinuté směsi dosahuje ve všech verzích nejnižší spotřeby paliva ve třídě. A to bez vlivu na trakci na mokru či ovladatelnost, kde také předvádí vynikající výsledky. V rámci průměrného vozového parku by tak mohla majiteli ušetřit až 200.000 eur na provozních nákladech a snížit emise o 546 tun ročně.