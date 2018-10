Nástupce Jaguaru F-Type bude praktičtější. A využije motory BMW!

Jaguar F-Type je veřejností oceňovaný automobil pro svůj krásný design, jeho prodeje ale nejsou takové, v jaké výrobce doufal. Proto se aktuálně řeší budoucnost tohoto vozu, Jaguar sporťák chce, ale kvůli prodejnímu potenciálu jiný než dosud.

V Coventry se tak pracuje hned na dvou myšlenkách. Jednou je supersport s motorem uprostřed, o kterém jsme informovali nedávno , druhým pak sportovní model s konfigurací 2+2, který si představíme dnes.

Sporťák s konfigurací 2+2 by chtěl být praktičtější než dnešní F-Type. V nouzových zadních sedačkách Jaguar vidí praktičtější řešení, díky němuž by novinka mohla na souboj vyzvat Porsche 911. Nástupce by se tak v hierarchii sporťáků posunul výše, dnešní F-Type totiž vyplňuje mezeru 911 a menším 718 Cayman/Boxster.

Naopak by si uchoval motor vpředu nebo dvě karosářské verze – kupé by opět měl doplnit kabriolet s plátěnou střechou. Základem by měla být vylepšená hliníková platforma, která by měla snížit hmotnost automobilu.

Zajímavou techniku pak máme najít v útrobách. Jaguar Land Rover se zbavuje pětilitrového kompresorového osmiválce ještě z dob, kdy automobilku vlastnil Ford, to však neznamená, že by se britský výrobce osmiválcových agregátů zcela zbavil, jak se nedávno spekulovalo. Údajně se domluvil s konkurenčním BMW na dodávkách jeho nově vyvíjeného vidlicového osmiválce s dvěma turbodmychadly. Řešením je ale i možnost vysokovýkonného šestiválce z nové rodiny Ingenium, třeba doplněného o elektricky poháněné turbodmychadlo.

Kvůli trhům s vysokými daněmi podle objemu motoru pak Jaguar hodlá nástupce F-Typu opět nabídnout i se čtyřválcem. Vyloučena není ani čistě elektrická varianta. Všechny verze pak patrně budou nějakým způsobem hybridní, ať už půjde o plug-in hybridy nebo mildhybridy. Všechny Jaguary uvedené po roce 2020 totiž mají být nějakým způsobem elektrifikované.

Nechme se tak překvapit, jak to se sportovními modely Jaguaru po roce 2020 bude. Zatím to totiž vypadá, že v nabídce britského výrobce budou hned dva takové vozy. Nástupce F-Typu s praktičtější kabinou (zřejmě stále F-Type) totiž podle všho doplní supersport s motorem uprostřed, zacílený na vozy typu Honda NSX, který by mohl nést automobilkou registrované označení J-Type.