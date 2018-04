Korsická rallye před startem: Bitva pokračuje, a co Loeb?

Jedná se o první letošní klasickou asfaltovou soutěž, které se přezdívá „Rallye 10.000 zatáček“. Jejich skutečný počet však nikdo oficiálně nespočítal.

Na francouzském ostrově se světový šampionát jezdí od roku 1973. Nejelo se zde v sezoně 1996 a pak v rozpětí let 2009 až 2014, kdy byl podnik světového šampionátu pořádán v Alsasku. Nejčastějším vítězem je Didier Auriol, který vyhrál Korsiku šestkrát (1988, 1989, 1990, 1992, 1994 a 1995). Unikátním způsobem se do dějin této rallye zapsal Sebastien Loeb, jenž zde triumfoval čtyřikrát. Když se mu to podařilo v roce 2005, vyhrál tehdy všech dvanáct rychlostních zkoušek a vedl od startu až do cíle, celkem 342 kilometrů erzet.

Co čeká na posádky

Centrum letošní soutěže je umístěno na letišti Bastia na východní straně ostrova, kde soutěž začíná v pátek dvěma průjezdy dvou rychlostních zkoušek, z nichž je La Porta-Valle di Rostino dlouhá 49,03 kilometrů. Sobota se skládá znovu ze dvou průjezdů, tentokrát tří erzet v celkové délce 136,9 kilometrů. V neděli se rallye přesune do hlavního města ostrova Ajaccio na západní straně Korsiky. Úsek Vero-Sarrola-Carcopino testu (55,17) je nejdelším v historii této soutěže od roku 1986.

Video

Soutěž uzavře Power Stage (bonusově bodovaná rychlostní zkouška), která je dlouhá 16,25 kilometru. V souvislosti se závěrečnou speciálou přijala Mezinárodní automobilová federace (FIA) opatření. Týká se takzvaných odložených startů. Ve Švédsku (Ogier) a Mexiku (Neuville, Tänak) si jezdci odložili o několik minut start a vznikaly zmatečné situace. Počínaje již startem na Korsice je toto zakázáno. Kdo toto nařízení poruší, nemá nárok na bonusové body, pokud je získá (1. až 5. místo v erzetě).

Neuville přestál havárii

Světový šampionát sice vede po třech soutěžích obhájce titulu Sebastien Ogier (Ford), ale jeho největší sok Thierry Neuville (Hyundai) zaostává pouze o čtyři body. Obhájce titulu Sebastien Ogier vyhrál letos Rallye Monte Carlo, ve Švédsku se trápil a dojel až desátý. Po prvenství v Mexiku se však vrátil do čela šampionátu.

Belgičan Neuville, týmová jednička Hyundaie, která zde obhajuje loňskou výhru, měla minulý týden při testu nehodu. Prý se to na jeho výkonu neprojeví. „Můj přístup k rallye to nezmění,“ ubezpečoval Neuville. „Čeká nás další těžká soutěž, na které se představí hodně rychlých jezdců. Máme před sebou dlouhé rychlostní zkoušky, které ke Korsice patří. Musíme se neustále soustředit. Je to náročný závod, ale jsme připraveni upevnit si pozici v obou šampionátech,“ uvedl Neuville. Sám měl při testu velké trable, protože spadl s vozem do potoka, ale havárii naštěstí přestál bez zranění.

Loeb má nabitý program

Kromě souboje o prvenství v šampionátu bude na sebe poutat velkou pozornost devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb. Jezdec Citroën dal o sobě vědět již v předchozím podniku v Mexiku, kde dokonce vedl, ale o první místo přišel vinou defektu pneumatiky. „Po testovacích jízdách jsem měl dobrý pocit, ale budeme muset počkat, jak na tom budu ve srovnání s ostatním. Po startu v Mexiku věřím, že pojedeme v dobrém tempu. Na asfaltu se mi vždy dařilo, i když na Korsice to nebylo nikdy nejsnazší,“ prohlásil Loeb.

Čtyřiačtyřicetiletý Francouz má nabitý program, protože víkend po startu na Korsice ho čeká v Barceloně premiéra v letošním mistrovství světa v rallyekrosu. Tady hájí barvy týmu Peugeot Hansen v nejprestižnější kategorii Supercar.

Mají co napravovat

Toyota má za sebou nevydařený start v Mexiku, kde získala pouhých čtrnáct bodů a propadl se na poslední místo v Poháru konstruktérů. Na Korsice ji čeká reparát. „Mám na tuto soutěž hodně dobrých vzpomínek díky svému vítězství v roce 2015. Nikde na silnici nenajdete štěrk ani žádné nečistoty, takže se můžete soustředit jen na trať a přesné průjezdy zatáček. Předpověď počasí je všelijaká, takže se máme na co těšit,“ říká Jari-Matti Latvala z továrního týmu Toyota Gazoo Racing.

Zvláště obtížná bude soutěž pro dalšího Fina Esapekku Lappiho, který bude na asfaltové soutěži se speciálem WRC debutovat. „Při testu před soutěží se mi podařilo najít dobré nastavení a doufám, že tady budeme fungovat. Testovali jsme jak na mokrém i suchém povrchu, takže bychom měli být připraveni bez ohledu na počasí,“ míní Lappi.

Bude z Kopeckého lídr?

Posádky Jan Kopecký-Pavel Dresler a Ole Christina Vieby-Rune Skjaermoen i jejich stroje Škoda Fabia R5 jsou v kategorii WRC2 připravené. Zatímco Kopecký i Veiby úspěšně zdokonalovali svůj asfaltový jízdní styl během nedávné Valašské rallye, která je součástí mistrovství České republiky, vozy Škoda Fabia R5 dostala upravený motor s vyšším výkonem, točivým momentem a větší dynamikou.

České posádce se ostrov ve Středozemním moři zamlouvá. „Na Korsice jsem v roce 2016 v kategorii WRC2 skončil na druhém místě. Stejné umístění mám také z let 2011, 2012 a 2013. V minulém roce mě potkaly potíže s posilovačem řízení, které mi zabránily dostat se na stupně vítězů. Letos si budu chtít spravit chuť za loňské nepříjemnosti,“ řekl Kopecký s úsměvem. Před Tour de Corse měl český šampión speciální asfaltový trénink v podobě dominantního vítězství na Valašské rallye, která byla úvodním podnikem mistrovství České republiky 2018. Vítězstvím v Korsické rallye se může Kopecký dostat, po triumfu v úvodní Rallye Monte Carlo, na první místo v průběžném celkovém hodnocení kategorie WRC2.

Pro Nory Veibyho a Skjaermoene byl start v Česku vítanou možností, aby získali povědomí o tom, jak se Fabia R5 chová na asfaltu. „Moc jsem si to užil, i když se mi nakonec nepodařilo vybojovat ve finiši druhé místo. Po pátém místě v roce 2017 bych chtěl na Korsice dosáhnout i letos dalšího dobrého výsledku,“ uvedl O. C. Veiby.

Škoda přidala koně, Citroën hrozí

Tovární tým Škoda Motorsport navzdory dosud jasné pozici v kategorii WRC2 nepodceňuje vývoj soutěžní speciálu Škoda Fabia R5. „V minulosti se naše práce na vývoji zaměřovala na spolehlivost. Výsledkem bylo to, že dosud žádný z továrních vozů nemusel odstoupit kvůli technické závadě. Zásluhou naší přímé účasti v mistrovství světa máme dostatek zkušeností pro neustálé zdokonalování a udržování vozu v pozici nejlepšího vozu své kategorie. Výsledkem našeho vývoje je kit nabízený zákazníkům, který přináší zvýšení výkonu a točivého momentu motoru, stejně jako zlepšení průběhu točivého momentu a zrychlení jeho reakcí,“ uvedl šéf továrního týmu Michal Hrabánek. Tovární Fabie R5 budou na Korsice disponovat výkonem posíleným o 6,6 kW (9 koňských sil).

Okřídlený šíp však nebude mít situaci vůbec snadnou. Ostrá premiéra čeká Citroën, jehož novinku v provedení R5 bude pilotovat tovární jezdec Stephane Lefebvre, a také Yaonn Bonato. Již časy se shakedownu naznačily, že prvně jmenovaný bude hodně rychlý, měl totiž výrazně lepší čas než obě tovární škodovky. „Stephane se podílel na vývoji, takže má s vozem nejvíce najeto. Z minulého roku zná většinu soutěží a po Korsice ho čekají starty v Portugalsku a na Sardinii,“ řekl šéf továrního týmu Citroën Pierre Budar.

Věděli jste, že…

... v letech 2011 a 2012 byla Korsická rallye součástí Intercontinental Rally Championship (IRC) a v letech 2013 a 2014 mistrovství Evropy?

… v roce 2015 se Korsická rallye vrátila do kalendáře mistrovství světa, stejně jako legendární Rally Monte Carlo, s níž představuje nejtradičnější soutěž mistrovství světa?

...v letech 2011, 2012 a 2013 dojel Jan Kopecký ve své kategorii s vozem Škoda Fabia S2000 na druhém místě a tento úspěch zopakoval s vozem Škoda Fabia R5 v roce 2016?

… nejdelší rychlostní zkouška měří 55 kilometrů, jedna z nejkratších má na délku přibližně 16 kilometrů a obě se jedou závěrečný den soutěže?

Program Rallye Korsika

– 9.50 RZ1 (49,03 km); 11.09 RZ2 (13,55 km); 15.12 RZ3 (49,03 km); 16.31 RZ4 (13,55 km).

– 7.37 RZ5 (35,61 km); 9.18 RZ6 (15,45 km); 11.08 RZ7 (17,39 km); 15.21 RZ8 (35,61 km); 17.02 RZ9 (15,45 km); 18.39 RZ10 (17,39 km).

– 9.23 RZ11 (55,17 km); 12.18 RZ12 (16,25 km).

Průběžné pořadí (po 3 z 13 rallye):

1. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 56; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 52; 3. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 35; 4. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 32; 5. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 31; 6. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 26; 7. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 23; 8. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 20; 9. Sordó (Šp./HYundai i20 Coupé WRC) 18; 10. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 11; 11. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 8; 13. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 8; 14. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 6; 15. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 16. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 4; 17. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 18. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 1; 19. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 84; 2. Citroën Total Abu Dhabi WRT 72; 3. M-Sport Ford WRT 71; 4. Toyota Gazoo Racing WRT 67.

Ogier 26; Neuville 18, Sordó 8, Loeb 3, Tänak 2, Meeke 1.

Tänak 15, Neuville 11, Ogier 9, Meeke 6, Breen 3, Loeb 3, Mikkelsen 3; Sordó 3, Paddon 2, Lappi 2, Evans 2, Latvala 1, Suninen 1.