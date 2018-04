Kraje dostanou čtyři miliardy na opravy silnic, má to ale háček...

Kraje dostanou peníze ze čtyřmiliardové dotace na opravy silnic nižších tříd, pokud budou odstraňovat nelegální billboardy ze svých pozemků. Uvedlo to dnes ministerstvo dopravy. Nejvíce peněz z mimořádné státní dotace na opravy krajských silnic druhých a třetích tříd mají dostat Středočeský kraj (678 milionů korun), Jihočeský kraj (428 milionů korun) a Plzeňský kraj (362 milionů korun). Předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová považuje takovou podmínku za nepřijatelnou. Návrh budou ještě schvalovat vláda a výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Přes 170 milionů korun má získat podle ministerstva také Praha na komunikace, které plní funkci nevybudovaného okruhu okolo hlavního města.

Stát každoročně rozděluje dotace mezi jednotlivé kraje podle délky krajem spravovaných silnic. Čtyři miliardy korun, jejichž vyčlenění projednala koncem března vláda, jsou složeny z vládních úspor ministerstev, jednu miliardu poskytne SFDI.

Mezi podmínkami získání dotace je kromě odstraňování billboardů i povinnost krajů koordinovat své harmonogramy oprav se správci cest, zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic. Stát tak chce předejít dopravním komplikacím a případným souběhům s opravami na dálnicích a silnicích první třídy. K tomu slouží speciální portál, kam se vkládají informace o plánovaných rekonstrukcích.

Podle Vildumetzové je podmiňování dotace nepřijatelné. "Nemyslím si, že by SFDI peníze pro kraje na opravy silnic druhých a třetích tříd měl něčím podmiňovat, ani jsme o takové podmínce dosud nevěděli. Finance by regiony měly dostat co nejdřív, aby konečně už mohly zahájit opravy silnic," řekla ČTK Vildumetzová. "Odstraňování billboardů v ochranných pásmech silnic první třídy mohou kraje řešit jen na vlastních pozemcích, jinak vyzývají vlastníky pozemků či reklamních zařízení k likvidaci reklamy. Například Karlovarský kraj na svých pozemcích v tuto chvíli žádný takový billboard nemá," řekla ČTK.

Opatrný postoj má náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot (TOP 09). Dotace je podle něj opticky velká částka, ale reálně se dá číslo posuzovat až ve chvíli, kdy bude známá částka za odstranění billboardů. "Pokud bychom museli na jejich demontáž vynaložit víc, než je slibovaný příspěvek, považuji to pouze za zbavení se odpovědnosti státu v této věci," řekl ČTK Knot.

Středočeský kraj by neměl mít s podmínkou problém, řekl ČTK radní pro dopravu František Petrýl (ANO). Podle něj by reklamní poutače neměly být hlavně na mostech. "Tato podmínka se tedy týká především silnic druhé a třetí třídy, které vedou přes dálnice nebo silnice první třídy," dodal.

Také plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD) požadavek chápe. "Nelegální billboardy tam nemají co dělat, pakliže tam nějaké jsou," podotkl. Podle předběžných analýz je jich v plzeňském regionu minimum. Kraj ani jeho správa silnic zatím nedostaly žádný podnět k odstranění nelegálních billboardů u silnic. Pokud kraje chtějí od státu peníze na opravy a rekonstrukce silnic, tak je logické, že by se tam neměly objevovat nějaké nezákonné billboardy, míní Bernard.

Péče o silnice nižších tříd a hospodaření s nimi je podle zákona svěřeno krajům, zatímco stát se stará o dálnice a silnice prvních tříd. Kraje získávají peníze na obnovu svých silnic primárně z rozpočtového určení daní a k opravám se mohou využívat také peníze z evropských fondů. V posledních letech poskytuje stát krajům na opravy dodatečnou podporu ze státního rozpočtu. Loni uvolnil za tímto účelem 3,4 miliardy korun, za poslední čtyři roky to bylo celkem 11 miliard korun.