Martin Pavlus, Mates Motoservis: Californian se pořád líbí  

Martina Pavluse znají všichni milovníci motocyklů československé výroby. Nejenže ve své dílně Mates Motoservis s tatínkem a kolegou Petrem umějí zrepasovat letitou jawu do podoby nové, ale také dovedou na staré doklady postavit zcela novou motorku ze součástek. A to bez ohledu na fakt, že fabrika už model dávno nenabízí. Ve středočeských Lošánkách klidně postaví repliku přesně takového stroje, jaký jste měli zamlada.

Z nových motorek dělají krásné retro. „Víc jich postavíme, než prodáme nových,“ přiznává Martin Pavlus. Když před lety Jawa vyráběla dvěstěpadesátky s asijským motorem a rámem ze zastaralého modelu, ani přes dobrou cenu zrovna netrhaly prodejní rekordy. Martin Pavlus tehdy zareagoval na začínající retrovlnu a začal je přestavovat do podoby modelů ze 70. let. U zákazníků to mělo obrovský úspěch.

Lepší je dvoutakt

Jenže chutě kupujících jsou někdy nepředvídatelné. Na poslední výstavě Motocykl v Holešovicích představil Martin Pavlus vydařený prototyp repliky jawy ze šestidenní. Ale produkční verze se asi vyrábět nebude. „Vůbec to nechápu, neozval se na ni vůbec nikdo. Zato mi přišly další objednávky na californian, který jsem tam s sebou vůbec neměl,“ krčí Martin Pavlus rameny.

Vystihuje tak, po čem prahnou dnešní zákazníci nejvíc. Frčí legendární vzhled Jawy Californian, která se vyráběla v 60. a 70. letech na export do USA. Momentálně staví v Lošánkách minisérii pěti kusů.

A letí pak klasická motorka 350/634 alias Konopnice podle stroje Venci Konopníka z filmu Slunce, seno, jahody. Když ji začali před pár lety v Lošánkách u Kolína stavět po vlastní linii, týnecké fabrice Jawa se tak zamlouvala, že stroj dnes nabízí sama. V továrně totiž kupodivu pořád dvoutaktní třistapadesátky z 80. let produkují. Ale jen pro země třetího světa. Ovšem coby sadu náhradních dílů lze 350/640 a 634 Retro koupit i v ČR, jenže „čoudící dvoutakt“ už dávno nelze přihlásit do provozu. Emise sice plní nová čtyřtaktní Jawa 350 OHC, která funguje dobře, ovšem podle nostalgiků už to není ta správná jawa s obláčky namodralého dýmu…

Království za doklady

Existuje ovšem legální cesta, jak na silnice vyjet s novou dvoudobou třistapadesátkou – prostřednictvím úředně schválené přestavby na stávající doklady. Potíž je v tom, že je k tomu zapotřebí neodhlášený technický průkaz. A zájem veteránistů a především machinace spekulantů už vyhnaly ceny vraků s aktivními dokumenty do nepřijatelných výšin.

Takže se pak není čemu divit, že když kompletní sada dílů stojí 61.000 až 69.000 Kč, při přestavbě je čím dál obtížnější dostat se celkově do sta tisíc korun. A za to už je nová 350 OHC.

Přesto lidé v jednom kuse volají, že by si chtěli z nostalgie koupit zrovna zastaralý dvoutakt původem ze 70. let. „Pokud bych měl v šuplíku dvacet techničáků, hned bych postavené motorky prodal,“ krčí Martin Pavlus rameny.

Touto cestou lze dokonce navrátit do života i raritní Jawu 500 s motorem Rotax. V 80. letech vzniklo jen pár desítek kusů ve více variantách pro západní trh, u nás jich jezdila třicítka u hradní stráže. Jde samozřejmě o nesehnatelnou raritu, ale v Lošánkách jsou schopni postavit repliku z dílů.

Věk se snižuje

Vlna zájmu o staré motocykly rozhodně neustupuje, naopak spíš roste. Je to vidět na zájmu o renovace. „Dokonce už volají čím dál mladší zájemci,“ říká Martin. Někteří požadují opravit kývačku po dědečkovi, jiní dokonce už typ 350/638 z 80. let. I těm už bylo třicet roků, takže se jedná o veterány. Právě renovace jsou hlavní obživou pánů ve firmě Mates Motoservis.

Na vlně nostalgie se vezou také nové jawy, ačkoliv je jejich konkurenceschopnost diskutabilní. V Lošánkách už prodali třicítku velkých motorek Jawa 660, což při ceně 180.000 korun zaslouží náš obdiv. Jeden ze tří desítek prodaných kusů sedlá také sám majitel dílny, který si ho vydatně vylepšil. A jak sám přiznává, času je sice málo, ale na pravidelný sraz majitelů si každoročně najde prostor. Jawaři jsou srdcaři. Stejně jako Martin Pavlus, který vrací na silnice roky nevyráběné stroje.

Ze soutěžáka prodejcem

Martin Pavlus v mládí jezdil motokros na ČZ 516, dokonce měl i úspěchy, jak napovídají zaprášené věnce nad dílnou. Motorky ho bavily odmala, pak je ale vystřídala profese řidiče autobusu a po revoluci i kamionu. Ve chvílích volna však neustále opravoval staré motorky. Zhruba před patnácti lety už nešly profese šoféra a servismana skloubit, a proto se definitivně rozhodl věnovat motodílně. Dnes je autorizovaným dealerem Jawy. Dokonce těchto strojů prodá nejvíc v ČR, což byste do zapadlé stodolní dílny na kraji vesnice asi nehádali. Už z dálky na ni upozorňuje jawa zavěšená na sloupu.