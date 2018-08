Mercedes-Benz v Brazílii: Hypermoderna

Průmysl 4.0 je pouze několik let mladým tématem a často se také označuje jako čtvrtá průmyslová revoluce. Kybernetické systémy mají přinést na mnohem vyšší úrovni výhodu třetí průmyslové revoluce spočívající v zavedení počítačů a automatizace.

Daimler Trucks se před třemi roky rozhodl přenést nejnovější světový trend do výroby nákladních vozidel v Brazílii, což se naplnilo otevřením nové montážní linky pro nákladní vozidla v závodě Sao Bernardo do Campo. Továrnu zprovoznila dceřiná společnost koncernu Daimler, Mercedes-Benz do Brasil. Progresivní systém výroby je založen na hyperkonektivitě (síťové propojení osob, věcí i zařízení v reálném čase) a digitálních technologiích pro výrobní zařízení a nástroje. Společnost Mercedes-Benz do Brasil sloučila ve zcela nové hale dohromady montáž lehkých až těžkých nákladních vozidel a příslušnou logistiku dílů. Na novém uspořádání výroby se zásadním způsobem podíleli zaměstnanci.

Daimler Trucks neomezil své aktivity v Brazílii ani v nepříznivých letech a připravoval se na lepší budoucnost. Nákladní divize investovala v uplynulých třech letech do nové montážní linky pro nákladní vozidla 125 milionů eur. Další investice 600 milionů eur půjde do roku 2022 do modernizace portfolia nákladních vozidel, digitálních služeb a modernizace obou výrobních závodů Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo) a Juiz de Fora (Minas Gerais).

Aktuální vývoj obchodních výsledků divize Mercedes-Benz LKW v Brazílii je důvodem k optimismu. V loňském roce bylo prodáno 13.400 nákladních vozidel Mercedes-Benz, což znamená meziroční nárůst o 10,7 %. Německá značka získala loni v segmentu středních a těžkých nákladních vozidel tržní podíl 27,6 procenta. Mercedes-Benz díky tomu patří mezi lídry na největším latinskoamerickém trhu. Po dlouhotrvajícím hospodářském útlumu uplynulých let lze pro letošní rok očekávat, že dynamické zotavení brazilské ekonomiky s sebou přinese také výrazný růst na trhu nákladních vozidel.

Mezi koncepty Průmyslu 4.0 patří řada technologií a nástrojů, které jsou všechny kompletně vzájemně propojeny v reálném čase (hyperkonektivita). Nová montážní linka je stoprocentně propojena se všemi ostatními výrobními úseky společnosti Mercedes-Benz do Brasil. Zaměstnanci a management mají pomocí aplikace pro chytré telefony kdykoli k dispozici veškerá relevantní data montážní linky na svých přenosných koncových zařízeních. Mezi ně patří i data cca šedesáti autonomních vozidel přepravního systému FTS (Fahrerlose Transportsysteme) a inovativní elektronicky řízené montážní mechanismy, které pracují s předem naprogramovanými utahovacími momenty. I tyto výrobní prostředky jsou síťově propojeny v cloudu prostřednictvím systému Big Data Intelligence a zaručují kratší reakční doby ve výrobě.

Dalšími inovacemi jsou nové vysokozdvižné vozíky se senzory světla, urychlující tok materiálu v logistice dílů a použití tiskáren 3D pro výrobu nových dílů s nižšími náklady. Při údržbě výrobního zařízení používají servisní pracovníci brýle s rozšířenou realitou. Místo zdlouhavého hledání v servisních příručkách si tak mohou okamžitě zjistit podrobné informace o každém komponentu.

Všechny inovace vedou k hlavnímu cíli spočívajícím ve zvýšení efektivity výroby nové montážní linky pro nákladní vozidla. Produktivita produkce vzrostla v porovnání s předchozími montážními linkami o patnáct procent. Nově organizovaná výroba redukovala počet skladů dílů z 53 na 6 a dobu skladování komponentů zkrátila z deseti na maximálně tři dny. V porovnání s dřívější výrobou lze realizovat kompletní logistiku dílů o pětinu efektivněji.

Výhled do budoucnosti

Mercedes-Benz do Brasil postupně rozšíří přínosy Průmyslu 4.0 na všechny linky pro montáž pohonných jednotek i na výrobu podvozků pro autobusy a kabin pro nákladní vozidla v obou závodech Sao Bernardo do Campo a Juiz de Fora.