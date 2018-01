Nová Dacia Duster v akci: Potrápili jsme ji v terénu, vedla si bravurně

Možná si ještě vzpomenete na zářijový autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem. Automobilka Dacia tu vsadila vše na jednu kartu a ukázala, jak moc je pro ni nový Duster klíčový. Na jejím stánku byste totiž jiné modely hledali marně. Počátkem prosince se kolega David Bureš druhou generací žádaného SUV svezl v rámci mezinárodní prezentace v Řecku a pozitivní dojmy hrály prim. Od včerejška známe kompletní ceník, který taktéž nezklamal, od prvního Dusteru se liší jen minimálně. Zbývalo už jen jediné: vyzkoušet auto v pořádném terénu!

Pár čísel na úvod

Ještě před samotným řáděním na terénních cestách Hummer Centra kousek za Prahou jsme se v rámci tiskové konference dozvěděli několik zásadních čísel a faktů. Dacia aktuálně distribuuje své vozy do 44 zemí světa, nejvíce se ji daří v Bulharsku, Rumunsku a Maroku. V novodobé éře pod Renaultem stvořila již 4,8 milionu aut, z toho 1,1 milionu Dusterů. A to nepočítáme zhruba stejně velký objem, jenž se ve světě prodal s logem francouzské automobilky.

I když zůstává modelová řada Dacie od roku 2012 stejná, čísla prodejů rostou. Společnost je evropským leaderem na trhu s privátními klienty, daří se jí ve Francii, Španělsku či Portugalsku. Pokud jde o segment C-SUV, do kterého spadá právě Duster, v něm je tento model stálicí mezi nejlepšími třemi.

Zatímco zpočátku (od roku 2010) se u nás prodávalo zhruba patnáct stovek Dusterů ročně, letos to dělalo už přes pět tisíc aut. Celkem se v České republice našlo 22.745 zájemců o tento model. Není divu, že právě Duster tvoří 33 % všech prodejů Dacie v naší zemi.

Evoluční kroky

Na první pohled jsou si Dustery první a druhé generace hodně podobné, jeden by dokonce řekl, že jde spíše o důkladný facelift. Přesně to byl ale záměr automobilky. Když mezi zákazníky poptávala, co se jim na Dusteru líbí nejvíc, byl to právě design exteriéru.

Přesto auto nabídne nespočet novinek: LED denní svícení je standardem, nejvyšší výbavový stupeň obouvá 17“ kola, displej infotainmentu je o 64 milimetrů výše a situován k řidiči. Za volantem to určitě oceníte, jelikož umístění obrazovky bylo u předchůdce opravdu nešťastné. Volant nově nastavíte nejen výškově, ale i hloubkově. O přepracované palubovce včetně nových ovladačů, řadičky či sedadel s výraznějším bočním vedením jsme psali již během podrobného zkoumání vozu ve Frankfurtu nad Mohanem. Video z autosalonu si můžete připomenout níže...

Video

Sympatické je i zpracování odkládacích a zavazadlových prostor. V samotné kabině nalezneme 30,5 litru místa na drobnosti, třešničkou na dortu je šuplík pod sedadlem spolujezdce. Kufr dle metodiky VDA pojme 445-1478 litrů, případně 411-1444 l při volbě pohonu 4x4.

Dacia zapracovala i na jízdním komfortu, lepší odhlučnění je výsledkem kvalitnějšího tlumení, izolace a silnějších bočních okének. Hydraulický posilovač nahradilo elektromechanické řešení, takže je nyní při řízení potřeba o 35 % méně síly. Duster si v hodnocení Euro NCAP vysloužil tři hvězdy, což byl ale vzhledem k neustálému vývoji aut a bezpečnosti dle zástupců automobilky cíl.

Dacia Duster – srovnání rozměrů s předchůdcem Model Duster II (2017-) Duster I (2010-2017) Délka (mm) 4341 4315 Šířka (mm) 1804 1821 Výška (mm) 1693 (1682) 1695 Rozvor (mm) 2674 (2676) 2674 Rozchod vpředu (mm) 1563 1560 Rozchod vzadu (mm) 1570 (1580) 1567 Světlá výška (mm) 210 205 (210) Nájezdový úhel vpředu (°) 30 29,3 Nájezdový úhel vzadu (°) 34 (33) 34,9 *údaje v závorkách platí pro verzi s pohonem 4x4

Hurá do terénu!

Hummer Centrum kousek za Prahou u dálnice směrem na Hradec Králové bylo pro uspořádání tiskovky ideálním místem. Ihned po skončení jsme totiž mohli do nových Dusterů nasednout a vyzkoušet jejich schopnosti na přilehlé off-roadové trase.

Sedlám jeden z připravených kousků. Jelikož patřím do první várky novinářů, která na akci dorazila, auta jsou ještě krásně čistá. Avšak ne na dlouho. Vyjíždím první prudké stoupání a bláto už létá ze všech stran. První část trati je spíše méně náročná, nic, co by SUV se světlou výškou 210 mm (shodná s předchozím Dusterem) a nájezdovými úhly 30° vpředu a 34° vzadu nemělo zvládnout.

Ale pak to přijde. První prudký sesuv, na kterém konečně mohu vyzkoušet asistenta pro sjezd z kopce. Systém bez žádných zaváhání či nevábných zvuků posílá auto pozvolna dolů. Při vyjíždění podobně náročného terénu mám jiný problém – nevidím za horizont, jestli tam náhodou nestojí vůz přede mnou. I na to Dacia myslela a Duster vybavila přední kamerou, která vám na displej uvnitř promítne obraz z mnohem lepšího úhlu.

Pokračujeme k další disciplíně - brodění. Také zde si je Duster jistý v kramflecích. I přes vskutku náročné podmínky si podvozek ani jednou „neškrtl“. Zrovna jsem se za volantem dokázal trochu uvolnit, v hlavě mi hrálood Johna Denvera a já bych na trase nejraději strávil celý den. Museli jsme ale uvolnit místo dalším kolegům, takže jsem pomalu zamířil zpět na výchozí bod. Při parkování vozu mě ještě zaujalo, že i přes bahno a bláto všude kolem fungovala parkovací čidla naprosto bez zaváhání. A ještě jedna věc: vůz neobouval žádné terénní pneumatiky, ale Nokiany, se kterými bude zákazníkům dodáván!

Duster si v nelehkých podmínkách vedl bravurně, na jeho silniční schopnosti si však budeme muset počkat až do tradičního redakčního testu. Ale nebude to trvat dlouho, auto se v redakční garáži objeví již za pár dní. V praxi tak vyzkoušíme i další novinky, kupříkladu sledování mrtvého úhlu a možná i "vstupní" handsfree kartu.

A jedna perlička na závěr. Pokud nad novým Dusterem přemýšlíte, raději objednávejte co nejdříve. Uděláte-li to teď, továrna v rumunském městě Pitesti auto zhotoví v březnu a u vás bude během dubna. Automobilka ale předpokládá, že se dodací lhůta bude postupně natahovat. Důvodem je, že SUV vstupuje na všechny trhy zároveň. Závěrem ještě přikládáme video z testování v Řecku, kde nový Duster své vylepšení schopnosti také zdatně prezentoval...