NW Präsident: První automobil z Kopřivnice slaví 120 let od své první dálkové jízdy

Kořeny současné kopřivnické automobilky Tatra Trucks a.s. sahají do roku 1850, kdy se Ignác Šustala za pomoci dvou tovaryšů pustil do výroby kočárů a díky kvalitním výrobkům i svým obchodnickým schopnostem dokázal z malé živnosti vybudovat jeden z významných evropských podniků.

Firma se zdárně rozrůstala, Šustala přibral společníky a v roce 1858 nechal zaregistrovat společnost Schustala and Co. Firma postavila několik továrních hal a v roce 1882 zahájila výrobu železničních vagónů.

V roce 1891 byla přeměněna na akciovou společnost Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks-Gesellschaft, neboli Kopřivnická vozovka (Nesselsdorf je německý název města Kopřivnice). Od tohoto názvu byla také odvozena původní značka automobilů - NW.

Díky vizi a předvídavosti tehdejšího generálního ředitele Hugo Fischera von Röslerstamm a zapálenosti textilního velkopodnikatele a motoristického nadšence svobodného pána Theodora von Liebieg z Liberce, byla pak v roce 1897 zahájena stavba prvního kopřivnického automobilu vybaveného spalovacím motorem.

Cesta k tomuto rozhodnutí nebyla vůbec jednoduchá. V oné době totiž po světě jezdilo jen velmi málo vozidel s motorem s vnitřním spalováním. Jejich výroba byla spíše kusová než sériová, i když první automobilky začaly záhy vznikat.

Spalovací motor si tehdy teprve razil cestu do automobilového průmyslu. Prozatím mu byly velkými konkurenty elektromotory a parní stroje. Nicméně spalovací motor byl na světě a němečtí otcové automobilu usilovně pracovali na jeho vývoji.

S jedním z nich, s Karlem Benzem, se velmi dobře znal právě Theodor von Liebieg. Svého dalšího obchodního přítele Hugo Fischera z Röslerstammu přesvědčil o výhodách stavby automobilů v Kopřivnici, tehdy ještě Nesselsdorfu, a krátce nato domluvil s Benzem dodávku jednoho celého automobilu a kontingentu motorů výhradně pro potřeby společnosti Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft.

V roce 1897 tedy začali v Kopřivnici se stavbou vůbec prvního automobilu se spalovacím motorem nejen v celém Rakousku-Uhersku, ale též střední Evropě.

Vůz NW Präsident s karosérií odvozenou z kočárů typu Mylord vyjel z bran kopřivnického podniku poprvé na jaře roku 1898. První cesta tohoto vozu, jehož stavbu vedl Leopold Sviták, zatímco budoucí slavný konstruktér Hans Ledwinka se jí účastnil jako pomocný pracovník, vedla do 328 km vzdálené Vídně.

NW Präsident se svou posádkou se na tuto cestu vydal před 120 let, 21. května roku 1898. Zmíněných 328 kilometrů tento automobil absolvoval za 24,5 hodiny a z tohoto času bylo 14,5 hodiny čisté jízdy. Průměrná rychlost byla 22,62 km/h a do Vídně výprava s prvním kopřivnickým automobilem dorazila 22. května 1898.

Ve Vídni byl NW Präsident představen v rámci výstavy k oslavám padesátileté vlády Franze Josefa I. Po skončení výstavy byl automobil svým výrobcem věnován nově založenému Rakouskému automobilovému klubu a ten jej využíval jako vozidlo pro výcvik řidičů. Během let se automobil dočkal řady úprav včetně výměny pohonné jednotky za novější přímo z produkce NW.

Ve své modernizované podobě se v roce 1918 vrátil NW Präsident na území tehdejšího Československa a stal se základem pro automobilové sbírky Národního technického muzea, v němž je vystaven dodnes.

NW Präsident byl ve své původní podobě vybaven kapalinou chlazeným čtyřdobým motorem Benz o objemu 2714 cm, u nějž je nejčastěji uváděn výkon okolo 5 kW. Tento motor uloženy vzadu poháněl prostřednictvím dvoustupňové převodovky zadní kola a automobil, k jehož ovládání směru a řazení rychlostí sloužila řídítka na výklopném sloupku. NW Präsident se uměl rozjet rychlostí kolem 25 až 30 km/h. Jako první na světě byl vybaven nárazníkem, byť ten měl spíše estetickou funkci.

Rodící se kopřivnická automobilka na tento svůj první vůz s benzinovým spalovacím motorem navázala ještě dalším sedmi vozy, představujícími neustále vylepšovanou konstrukci původního modelu a nesoucími rovněž individuální pojmenování. Obdobnou koncepci s motorem za zadní poháněnou nápravou pak měla i série třiadvaceti vozů NW typ A z roku 1900, jejichž motory měly sice stejný objem jako prvního zástupce značky, ale disponovaly již výkonem 8,85 kW.

V první polovině sedmdesátých let dvacátého století padlo v kopřivnické automobilce rozhodnutí o opakování stavby jejího prvního automobilu s benzinovým motorem. Ta byla zahájena podle původní dokumentace v roce 1974 a plně funkční vozidlo se představilo 1. května roku 1977. Dnes je tento automobil součástí expozice Technického muzea Tatra v Kopřivnici.

