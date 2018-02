Pagani hlásí rekordní obrat a letos chce prodat 40 aut

Kdo by to byl čekal, že se firma v Itálii naturalizovaného Argentince tak chytne. Zatímco jiní živoří (stačí vzpomenout třeba Spyker), výrobce patřičně nadupaných, ale i nákladných supersportů z Apeninského poloostrova nemá o klientelu nouzi. Osud firmy v čele s naprostým perfekcionistou lze srovnat snad jen s Koenigseggem, obě navíc začínaly takřka ve stejné době, těsně před koncem starého milénia. A kupříkladu obnovená Bugatti má přece jen za sebou velký koncern. Manufaktura Christiana von Koenigsegga chystá zvýšení produkce na 20-25 aut ročně, aby udržela krok s poptávkou a zkrátila čekací doby a její odnož se věnuje i vývoji úsporných pohonných jednotek, Společnost Pagani Automobili ze San Cesaria sul Panaro nedaleko Modeny musí vydělat a daří se jí to, hlásí rekord.

Nečekejte přesná čísla o postavených a prodaných exemplářích, bohužel, ani konkrétní tržby a zisky. Obrat se však ve srovnání s letopočtem 2016 zvýšil o 29 %. V letošním roce chce postavit a dodat klientům přesně čtyřicítku aut. Tolik asi čekal málokdo. Jistě, Molsheim je na tom se 70 Chirony za ten loňský lépe, ale Volkswagen má kde brát prostředky, živí jej masové modely...

řekl samotný Horacio. Pagani chce zachovat exkluzivitu svých klenotů na čtyřech kolech s motory Mercedes-AMG a objem výroby stále umožňuje poznat každého zájemce osobně.

Obchodní úspěch je rovněž třeba řádně oslavit. Do Ženevy tak přijedou dva showcary, roadster Huayra, pravda, poněkud překvapivě v americké specifikaci, dále pak Zonda HP Barchetta , jedna ze tří. Tuto speciální edici už známe, měla premiéru loni v srpnu také za mořem, konkrétně v kalifornském Pebble Beach. Pohání ji ještě atmosférický vidlicový dvanáctiválec 7,3 l s 800 koňmi (590 kW). Navíc příští rok první modelová řada oslaví dvacet let od debutu. Zatím není vyloučeno, že se ještě nějaký další exemplář Zondy zrodí. Huayry mají naproti tomu za sedadly uložený dvěma turby přeplňovaný šestilitr V12, v případě otevřené verze s 562 kW (764 k). Pagani chce samozřejmě přilákat na ženevské výstaviště další movitou klientelu, proto na ni chystá takovou vábničku – a hned dvojitou.

Italské exoty pochopitelně nelze srovnávat s Porsche, které vydělává na SUV. Bližší konkurence v podobě McLarenu, Lamborghini a Aston Martinu, která za loňský rok také hlásila rekordní obrat i zisky (v Gaydonu se dostali na devítileté maximum), nestaví desítky vozů ročně, nýbrž o dva řády více, tedy tisíce.