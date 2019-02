Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi vs. Volkswagen Caddy 2.0 TDI – Osobní dodávky lepší než MPV?

Seznam kapitol Dojem, prostor, cena Motor, jízda Závěr

Boom vozů SUV zastiňuje vše ostatní, o rostoucím segmentu osobních dodávek se tak příliš nemluví. V době, kdy se však začínají z nabídky automobilek pomalu vytrácet klasická MPV, jsou právě tyto modely jedinou alternativou pro lidi vyžadující z daných půdorysných rozměrů vytěžit co nejvíce. Zvládnou však zamaskovat dělnický původ a uspokojit i náročnější zákazníky, kteří jsou zvyklí na čistě osobní rodinné vozy?

Koncern PSA to dokázat chce. Loni představil novou generaci svých kompaktních dodávek, které vyjíždějí s logy Peugeotu, Citroënu a nově i Opelu. Vůz se lvem ve znaku je designově mezi svými sourozenci nejoriginálnějši a podařilo se mu i to v interiéru. Snaha vymanit se z všeobecného povědomí, že dodávky jsou jen nevzhledné krabice, z něj čiší nejvíce. Přední partie se hodně inspirovala modely 3008/5008 a mezi sterilními dodávkami působí zajímavě. Hodně však záleží na výbavě, nenechte se zmást základní obyčejně vypadající verzí Active na fotkách. Stačí zvolit už prostřední stupeň s lakovými nárazníky, přidat litá kola, a rázem se za rifter nemusíte stydět ani před divadlem. O tom, jak moc u původně užitkových vozů záleží na výbavě, dobře vypovídá i caddy. Zrovna testovaná verze 35 Edition (výročí 35 let caddy bylo v roce 2016) je totiž oním případem vyšperkovaného vozu, který vypadá navzdory jednoduchým tvarům atraktivně. Přitom základní výbava je ještě daleko méně přitažlivá než u peugeotu. Kromě černých nárazníků připomínají prvotní pracovní zaměření vozu i odkrytá plechová kola bez celoplošných poklic.

Současné caddy se prodává již od roku 2003 a prošlo už několika modernizacemi. Jednoduchý design je nadčasový a s příplatkovými moderními světly z LED (denní svícení a koncová světla) umí caddy ve vyšších výbavách zaujmout i mezi osobními vozy.

Stáří nezamaskuje

Když stojíte vedle testovaných aut, napadne vás, že snad ani nepatří do stejné kategorie. Konstrukčně starší caddy se krčí na letité, ne moc flexibilní platformě PQ35 (Golf V, Octavia II). Rozvor v jeho případě činí 2682 mm, což sice není málo, ale na rifter ztrácí přes 10 cm. Po 5 cm mu chybí také do šířky a výšky. I se svojí o 10 cm delší karoserií (4506 mm) tak caddy vedle dobře živeného rifteru vypadá jen jako vyzáblý jezevčík. A uvnitř jsou chybějící centimetry znát.

Palubní deska caddy se v mnohém přizpůsobila současným trendům a na první pohled se ničím výrazně neliší od současných volkswagenů. Volant, ovladače klimatizace, palubní počítač či navigace – to vše odpovídá současnému golfu. Řidič tedy nemusí vzpomínat, jak se volkswageny ovládaly před patnácti lety. Bohužel z hlediska ergonomie není pracoviště řidiče moc povedené a trendům dnešní doby neodpovídá. Nejvíce nám vadí dole utopená obrazovka, k níž musí řidič hodně odvracet zrak a také řadicí páka umístěná až dole na podlaze není zrovna optimálně po ruce. Vzhledem k tomu, že Němci zůstávají věrní jednoduchým tvarů věrní i dnes, nepůsobí celek o mnoho více strohým dojmem než u konstrukčně novějších volkswagenů.

Odvážný, ale funkční

Peugeot se uvnitř hodně odvázal a i v rifteru se uchýlil ke svému takzvanému i-cockpitu. Dominantním se stal malý volant a až vysoko nad ním jsou umístěné přístroje. Na rozdíl od ostatních modelů nám díky vzpřímenějšímu, dodávkovému posezu přišlo, že si věncem ukazatele tolik nezacloníte. Stále však platí, že vysokým jedincům toto uspořádání vyhovuje více než lidem s průměrným vzrůstem. Pokud si však zvyknete, že dodávku ovládáte volantem jak od hrací konzole, nemusí být důvod toto řešení zatracovat.

Díky tomu, že máte přístroje výše a více vpředu, nemusíte tolik odhlížet od provozu před sebou. Příplatkový průhledový displej, který má sesterské combo, se zde tedy nenabízí. Konvenčnější řešení interiéru poskytují sesterské vozy od Citroënu a Opelu. Každopádně chválíme umístění řadicí páky na vyvýšeném tunelu a panel rádia či navigace zcela nahoře. Skvěle po ruce naleznete i ovládání klimatizace. Pro úplnost doplníme, že veškeré plasty jsou v obou vozech bez ohledu na výbavu všude tvrdé.

Dojem hodnotnosti v peugeotu srážel kůží neobšitý volant, jde to však opět na vrub základní verze, nejlevnější caddy je na tom stejně. Při obhlídce odhalíte v peugeotu i místy nerovnoměrné spáry. Na výmolech se občas ozvalo povrzávání od zadních posuvných dveří, dosavadní testované riftery to však nedělaly. U caddy nám zase vadila ostrá hrana pod navigací, o kterou si řidič občas při řazení otře hřbet ruky. Zde se bohužel jedná o systémovou záležitost.

Prostornost

Největší rozdíl mezi oběma vozy panuje v podélném prostoru, ač se to podle naměřených čísel nemusí zdát. Vpředu se v rifteru sedí výše a dodávkovitější posez znamená, že stejně vysoký řidič si zpravidla najde optimální pozici blíže palubní desce než v caddy a o to více místa zbývá vzadu. Redaktorovi s výškou 191 cm zůstává o 6 cm větší rezerva pro kolena. V testovaném caddy navíc místo ubíraly i příplatkové sklopné stolečky. Pokud ve druhé řadě plánujete převážet i dospělé, jejich pořízení bychom raději oželeli.

Mládí vpřed?

Praktičnost je vlastní oběma vozům. Caddy boduje velmi šikovnou uzavíratelnou schránkou na vrchu palubní desky i rozložitou přihrádkou před spolujezdcem, obě pojmou velikost A4. Na drobnosti z kapes tradičně poslouží místo před řadicí pákou. V peugeotu je v ní nicméně více místa. U rifteru jsme si pochvalovali odkládací prostor v kapličce přístrojů, kam si lze dobře odložit mobil v případě, že slouží k navigování. Proti předchůdci udělal rifter v uspořádání vnitřních schránek velký pokrok. Dříve byly všechny prostory dosti samoúčelné, nyní se rozložením a velikostí blíží ideálu.

Přední sedadla nabízejí komfort v obou vozech. Vzadu poskytují lepší pohodlí sedáky v caddy, které leží výše a lépe podepírají stehna. Navíc více vyrostla i opěradla (62 vs. 57 cm) a výše výsuvné jsou opěrky hlav. Výraznější boční vedení poskytují ta v peugeotu, je však spíše na škodu, neboť u celkově menších sedadel bude dospělé jedince tlačit. Praktická je však možnost uchycení tří dětských sedaček do isofixů, caddy má jen dva. Výhodou je také útlejší středový tunel, který tolik neomezuje prostor pro nohy prostřednímu cestujícímu. Nad hlavou zůstává větší rezerva v caddy, ale místa je až nadbytek i v rifteru. Zadní sedadla jsou u obou vozů napevno, nelze je posouvat ani měnit sklon.

Skladiště jako žádné jiné

Zavazadelníky obou vozů toho pojmou opravdu hodně. Žádný stejně dlouhý kombík či MPV, natož SUV tak velký prostor nenabídnou. Výtečná je více než metrová délka a také zhruba 60cm výška. Doslova bezkonkurenční je šířka mezi podběhy, která u caddy činí 112 cm, u rifteru dokonce 120 cm. V peugeotu i volkswagenu nám však chyběly háčky na bocích či jiný fixační systém. U caddy je prostor kryt klasickou roletou, které však chybí vedení na bocích i samočinné odjišťování. Na tři části dělené plato u rifteru se ukazuje na manipulaci jako snadnější. Navíc nabízí možnost fixace asi v polovině výšky.

U Francouze se nám líbí i snadná manipulace se zadními sedadly, která lze jedním pohybem velmi jednoduše sklopit. Jelikož se sedáky podsunou vpřed, vznikne téměř rovná ložná plocha. V caddy sice získáte absolutní rovinu, ale manipulace se sedadly je složitější. V prvním kroku se sklopí do vodorovné pozice a následně je překlopíte vpřed. Takto však převezete jen 155 cm dlouhé předměty. Pokud potřebujete více, musíte sedadla vyjmout.

Údaje o testovaných vozidlech Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi Volkswagen Caddy 2.0 TDI Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 170/9 170/3 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 90-111/106 92-116/112 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 0-17/14 0-22/18 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 151/153 150/162 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 141/139 137/139 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 48 x 50/42 x 45 52 x 50/46 x 45 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 63 x 53 63 x 48 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 113 x 116 115 x 114 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 63/- 58/205

Zapomenuté příplatky

Osobní dodávky se často pyšní velmi zajímavou cenou, která je v porovnání vozy MPV i o několik stovek tisíc nižší. Příplatková výbava však má svá specifika plynoucí z užitkového původu těchto modelů. V základních stupních se tak běžně připlácí za nárazníky či zrcátka v barvě vozu. Zatímco řemeslníci odolný černý plast ocení, při nepracovním účelu vozu příliš nepotěší. U caddy za lakování přihodíte 5280 Kč, u peugeotu musíte zvolit vyšší výbavu.

Potěší, že testované modely mají už v základu zadní posuvné dveře na pravé i levé straně, což běžné nebývá. Výklopné páté dveře jsou v obou případech standardem a připlácí se křídlové – 6009 Kč u caddy a 6000 Kč u rifteru. V případě volkswagenu nepříjemně překvapí nutnost dokoupení zadních manuálně posuvných oken, v jedněch dveřích to vyjde na 8291 Kč. U peugeotu jsou v základu výklopné, ale už za 4000 Kč máte elektricky stahovatelné. Ve vyšším stupni Allure (u motoru 1.5 BlueHDi se připlácí 45.000 Kč) je už dostanete bez příplatku a to samé se týká lakovaných nárazníků i spousty další komfortní výbavy včetně koženého multifunkčního volantu, 8“ displeje, elektronické parkovací brzdy nebo diodového denního svícení. Velmi praktické jsou u rifteru stěrače s integrovanými ostřikovači, které čelní sklo čistí dokonale při jakékoli rychlosti. Ve vyšších výbavách lze mít i startování tlačítkem. U caddy se nenabízí, zato může mít bixenony, zatímco ostatní konkurenti se dodávají jen s halogenovými světlomety. Celkově je však caddy velmi drahé a na výbavě to bohužel neoplácí, často spíše naopak.

Ceny servisu vycházejí u obou vozů na podobné peníze, výhodou peugeotu je rozšířená základní záruka na pět let. U caddy se musíte spojit s klasickou čtyřletou garancí.