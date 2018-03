Pontiac Series 26 Deluxe Six Rohm & Haas (1939-1940): Znáte auto z plexiskla?

U General Motors na konci 30. let minulého věku předvídali budoucnost a hromadné využití plastů v konstrukci automobilu. Ale trochu jinak, než je v současnosti zvykem. Poněkud prazvláštní pontiac z plexiskla nevznikl v jediném exempláři, nýbrž ve dvou, vlastně dokonce třech. Coby základ jednoho ovšem posloužil větší model Torpedo 8 na platformě typu C, výsledek byl prezentován v expozici Golden Gate na Treasure Islandu v San Franciscu. Na World's Fair se představil jiný, popisovaný vůz. Světová výstava se konala v New Yorku na začátku roku 1940, proto je také značena přelomem letopočtu (1939/40). USA vstoupily do války s Japonskem až o skoro dva roky později, takže tehdy panoval v Severní Americe ještě mír.

GM a chemie

Automobil dostal šasi modelu Deluxe, tedy. Kus s výrobním číslem 3113436 patřil do tehdejší série 26. Zajímavostí je to, že přímo na něm tento identifikační znak nenajdeme, pouze na chladiči je jeho část, VIN nehledejme a taktéž kolonka s číslem motoru na štítku zeje prázdnotou. Pod kapotou je však i dnes vidění šestiválec s L-hlavou objemu 3649 cmo výkonu 63 kW (86 k). Doba automatů v Severní Americe měla teprve přijít, a tak točivý moment přenášela dozadu přímo řazená převodovka s pouhou trojicí rychlostních stupňů. Zato přední kola už byla zavěšena nezávisle a opatřena vinutými pružinami, na zadní tuhé nápravě bychom našli tradiční půleliptická listová pera. Vůz zpomalovala čtveřice bubnových brzd, už hydraulických.

Průsvitná karoserie vznikla ve spolupráci General Motors s chemickou společností Rohm & Haas. Průhledné plexisklo (skutečně neslo obchodní název Plexiglass) bylo jejím vpravdě přelomovým vynálezem, v té době už šest let starým (1933). Z pokusů z vrstveným bezpečnostním sklem nakonec vzniklo něco zela jiného: lehké transparentní akrylové desky. Ty se firma rozhodla demonstrovat právě na autě. Nakonec našly své uplatnění i za války ve zbrojní výrobě, hlavně u letadel. Civilní přišlo až po ní – v případě aut, lokomotiv, osvětlení a kupříkladu elektronického příslušenství, ale to už je jiná historie.

První svého druhu

Raději zpět k popisovanému vozu. Podle nákresů čtyřdveřovéhoPontiac vznikla přesná kopie původníchz ocelových plechů. Jenže tahle byla mnohem lehčí a hlavně, pod ní se skvěla na odiv veškerá. Některé části rámu dostaly měděný povrch, jiné byly pochromované, což platilo i o přístrojové desce. Pryžové lišty měly bílou barvu, stejně jako pneumatiky US Royal, což působí velmi zvláštně a originálně.

Stavba celého auta přišla na 25 tisíc dolarů, to bylo tehdy skutečně hodně peněz, částka takřka astronomická. Průhledný, který se tak stal prvním vozem svého druhu v USA a pravděpodobně i na světě, byl součástí expozice(Dálnice a horizonty) věnované blízké budoucnosti. Pavilon Futurama, kde se nacházela, navrhl průmyslový designér Norman Bel Geddes.

Čirý plast přežil

Po premiéře v New Yorku, tam pochopitelně vzbudily značný rozruch, absolvovaly oba(ghost = duch) turné po USA. Říkalo se jim také. Deluxe Six krvavý konflikt přežil ve Smithsonian Institution ve Washingtonu (D.C.) a byl zde údajně vystaven ještě v roce 1947. Později jej vlastnilo několik prodejců Pontiacu v Pensylvánii. Když se v roce 1973 objevil na vůbec prvním výročním setkání Pontiac-Oakland International Clubu, koupil jej zde Don Barlup z pensylvánského New Cumberlandu. Nechal jej částečně, ale citlivě zrestaurovat u dealera S&H v Harrisburgu a následně na konci 70. let prodal sběrateli Leu Gephartovi. Ten čtyřkolovou vzácnost vlastnil jen rok a od něj stroj získal otec předchozího vlastníka. Po následující tři dekády tak zůstal v jedné rodině. V roce 1996 se dokonce objevil na soutěži elegance v Meadow Brook.

Unikátní transparentní pontiac, který se dochoval jako jediný, se nabízel na aukci v St. John's v Plymouthu (stát Michigan), která se uskutečnila 30. července 2011. Dražbu pořádala síň RM Auctions (dnes RM Sotheby's) ve spolupráci s Concours d'Elegance of America. Aukční dům stanovil rozmezí 275 a 475 tisíci dolary, suma v té době odpovídala 5,7-9,85 milionům korun. K vozu dodal sérii dobových fotografií a další dokumentaci. Byl totiž v původním a navíc až na několik oděrek výborném stavu, zkrátka excelentní kondici, karoserie vynikala kosmetickou čistotou. Těsně před dražbou se nechalo vyměnit pouze sací potrubí.

Deset milionů

Plexisklo vyniká dlouhověkostí a zde se potvrdila, přitom v době vzniku vozu čiré plasty rády samy od sebe po několika letech nejen žloutly, ale hlavně praskaly. Počitadlo ujeté vzdálenosti hlásilo pouze 86 mil, tedy 138 ujetých kilometrů! Nic divného, častější používání by plastové karoserii škodilo. Historický artefakt rozhodně není vhodný na běžné používání. Nakonec takřka před sedmi lety změnil vlastníka za 308 tisíc dolarů (zhruba 6,4 milionu korun). Současná hodnota je vyšší, činí půl milionu dolarů, tedy asi 10,3 milionu korun.

Značka Pontiac nesla jméno indiánského náčelníka, který vedl původní obyvatele v boji proti britské vojenské okupaci oblasti Velkých jezer v 60. letech 18. století. Sídlila ve stejnojmenném městě ve státě Michigan. Byla uměle vytvořena koncernem General Motors jako odnož divize Oakland v roce 1926 a přežila do října 2010. Stala se obětí bankrotu a následné restrukturalizace kdysi největšího výrobce automobilů na světě.

Aaron Sommerfield/RM Auctions, General Motors