Poslíčkem v Amsterodamu s Mercedesem Sprinter: Auto je skvělé. O lidstvo máme trochu strach

Těšili jsme se, že se dozvíme trochu víc o největších technických zajímavostech nového modelu. Třeba o tom, že může mít motory podélně s pohonem zadních či všech kol, ale i motory napříč s pohonem přední nápravy. Také nás zajímalo, co je to ta nová devítistupňová automatická převodovka pro předokolky (dobře, nebudeme vás napínat – je to ústrojí od ZF známé třeba z Range Roveru Evoque či Fiatu 500X) a kdy přijdou nové motory OM 654 – zatím jsou zde totiž staré čtyřválce OM 651.

Musíš mobilem

Kolegové na statické prezentaci si však stěžovali, že to bylo, jako kdyby se nepředstavovalo auto, ale jen ten „tablet“ uvnitř – čímž je myšleno nové uživatelské rozhraní MBUX. A když ke každému auto dostávám do ruky chytrý telefon s instalovanou aplikací Mercedes-Benz Pro Connect, začíná nám být jasné, že i první jízdní zkoušky budou v podobném duchu. U zamčeného vozu chceme z kapsy tahat klíče, ale jeden z organizátorů nás zarazí: „Auto nyní odemknete i mobilem, vyzkoušejte si to!“ A skutečně! Když po chvíli naběhne příslušná aplikace, v záložce „Moje vozidlo“ je kromě informací o stavu paliva, poloze auta a dalších věcí i možnost jej odemknout. Po ani ne dvouminutovém „klování“ na displeji kolíčky ve dveřích skutečně vyskočí a musíme se smát. „Nerodí se náhodou tak málo dětí proto, že souložit se musí stále postaru? Neměla by na to honem vzniknout nějaká mobilní aplikace, aby lidstvo nevymřelo?“ ptám se kolegy. Když se mi za chvíli zamotá špatně odložená bunda do pásu a nemohu jej odjistit, oplácí mi to: „Musíš mobilem!“

Rozvory náprav Označení Popis Přední pohon Zadní pohon (pohon všech kol) TH* trakční hlava podle nástavby K krátký 3259 mm 3250 mm S standardní 3 924 mm 3665 mm L dlouhý 4325 mm XL extra dlouhý 4325 mm s prodlouženým převisem *Příď dodávky k montáži libovolné zádě – například nízké odtahovky s dvojicí náprav, speciálního přepravníku koní a podobně

Cíl letí vzduchem

To už organizátoři sdělují, že si zahrajeme na dopravce. Rozdělují nás do několika skupin, my v červené předokolce pojedeme pro tulipány. Kam, to se dozvíme, až nám dispečer pošle cíl. Zpočátku to funguje – v pravém horním rohu systému MBUX se objevuje ikonka s novou zprávou, na tu klikneme – a šup, už je v navigaci, která spočítá cestu. Do firmy De Tulperij dorážíme bez problémů a libujeme si, jak dobře Mercedes zvládl úskalí předního pohonu, s nímž jsou dodávky lehčí (prázdný sprinter o 65 kg) a mají nižší podlahu nákladového prostoru (mercedes o 80 mm). Konkrétně už napůl zatížené auto není žádné „kodrcátko“ à la Ducato od Fiatu, ale po silnici se nese s houpavostí limuzíny třídy S. Prostřední výkonová verze čtyřválce (314 CDI s 105 kW) úplně stačí, srdnatě zabírá odspoda a krásně jde i řazení, což není u napříč uložených motorů žádná samozřejmost a třeba první předokolové Fordy Transit počátkem tisíciletí se s tím hodně natrápily. Letitou slabinou čtyřválcových užitkových mercedesů je hlučnost motorů, přitom celé auto je nesmírně tiché. Jen charakteristické rachtání dlouhozdvihových 2,1litrových čtyřválců OM 651 je prostě slyšet po celou dobu jízdy. Komu to vadí, může si počkat do roku 2020 na novou generaci OM 654, která už jezdí v osobních autech a je naopak revolučně tichá. Nebo naopak jen do té doby mít sametový vidlicový šestiválec 319 CDI s 140 kW (pak jej nahradí dvouturbové verze nového čtyřválce). Ale to se dozvídáme až u večeře od lidí z vývoje po pár panácích místní peprmintové pálenky.

Dynamická, ale nemá kudy

Ale zpět k tulipánům – nakládáme bednu prý se sazenicemi s instrukcí, že až nastartujeme, objeví se nám v MBUX další cíl. Kvůli povinnému systému e-call totiž má úplně každý sprinter v sobě modul Hermés, schopný datového spojení. Takže s pomocí vzpomínané aplikace Pro Connect se může dispečer přesvědčit, kde s dodávkou jste, kolik máte paliva, zda nemáte nějakou závadu, a právě posílat vám nové zprávy i cíle do navigace. Je to takzvané cloudové řešení, kdy vaše vozidlo s telefonem či jiným zařízením se setkávají na vzdáleném serveru. Vzdálený přístup k autům (Škoda Connect, Volvo On Call atd.) se líbí každému, s ochotou investovat do serverů už to tak slavné není, takže služby pravidelně padají. A to přesně postihuje i nás. Na parkovišti čekáme pět minut, deset minut, půl hodiny – a stále nic. Nakonec nervózní dáma přinese na zmuchlaném papírku adresu příští zastávky, kterou zadáme do navigace ručně.

Díky internetovému modulu je navigace dynamická (Live Traffic) – může tak reagovat na dopravní zácpy a volit objízdné trasy. V Čechách nyní tyto navigace (například známá mobilní Waze) vedou k tomu, že zatímco dříve objíždělo zácpy přes chatové oblasti jen pár znalců a místních, kteří také věděli, jak se tam chovat, nyní tudy jedou kolony motorizovaných neřidičů s oběma očima na mobilech, co přejíždějí slepice, rozjíždějí předzahrádky a boří ploty. V okolí Amsterodamu už jsou dál. Všechny objízdné trasy dávno zakázali, opatřili závorami s klíčem pro pár rezidentů, takže naše navigace pouze ukazuje, jak velké zpoždění (nakonec 43 minut na 60 kilometrech) v kolonách nabereme. Objízdnou trasu nabídnout nemůže. A nezná také místní specifikum, že na úzkých cestách kolem kanálů necítí cyklisté žádnou povinnost uhýbat autům, takže pět kilometrů jedeme za dvojicí korpulentních dam. Nikdo se tomu tady nediví, stejně pokorně za námi jede i pán s domíchávačem MAN. Holt případně ztuhne beton, tohle je země cyklistů, ne aut. Vtom nám najednou MBUX pípne – a hle, před hodinou ručně zadaný cíl je zde. A jupí, hned pětkrát!

Motory nového Mercedesu Sprinter Motory Euro6/VI OM651 DE22LA OM642 DE30LA Zdvihový objem 2143 cm3 2987 cm3 Počet válců/uspořádání R4 V6 Obchodní označení 311 314 316 319 Výkon 84 kW 105 kW 120 kW** 130 kW* 140 kW** 114 koní 143 koní 163 koní 177 koní 190 koní při otáčkách 3800 min-1 3800 min-1 Točivý moment 300 Nm 330 Nm 360 Nm 400 Nm 440 Nm při otáčkách 1400-2400 1400-2400 1400-2400 1800-2400 1600-2600 *pouze pro obytné automobily, ** pouze zadní pohon nebo pohon 4x4

Test bez blbostí přijde

Nový sprinter jsme nakonec vyzkoušeli i s pohonem zadních kol a také s tím automatem. Ve všech verzích je skvělý. Jen asistenční systémy, zejména ten samočinně brzdící před nárazem, jsou moc citlivé. Při plynulém dobrzďování za autem nám párkrát rozlil kafe, když zapípal a panicky zarazil. Naštěstí hned v sedmém podmenu systému MBUX se dá jeho citlivost snížit – pak to bylo v pořádku. Pravidelný test už bez internetových ptákovin (které mají velké spediční společnosti ve svých přenosných tabletech) přineseme v brzké době.

Plusy

Pružné motory

Vynikající jízdní vlastnosti

Velmi komfortní ovládání

Přesné řízení

Nízký valivý i aerodynamický hluk

Úctyhodná šíře variant

Vlastně docela dobré menu MBUX

Minusy