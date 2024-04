Za volantem modernizovaného Mercedesu Vito a eVito: Hromada elektroniky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jedno auto, čtyři modely, anebo jeden model, čtyři auta? Tak by filozof mohl přemýšlet nad čtveřicí Vito, eVito, třída V a EQV, nabídkou Mercedes-Benzu pro řemeslníky i řidiče luxusních hotelů. Tyto vozy prošly v létě loňského roku modernizací a já dostal příležitost se nakrátko posadit za volant těch prvních dvou při prezentaci ve Frankfurtu nad Mohanem.

Facelift všem nadělil novou příď s výraznější maskou chladiče, ovšem třída V a EQV zde zdůrazňují své luxusní pojetí např. i možností přiobjednat svítící rámeček masky. K mání jsou také adaptivní světlomety Multibeam LED, jak Mercedes-Benz nazývá technologii LED Matrix, a vrcholové provedení třídy V Exclusive nabídne „zaměřovač“ na kapotě a příplatkové LEDkové zadní lampy mají drobně upravený design.

I na druhém konci nabídky se zlepšila výbava. Jednak je už ve standardu infotainment MBUX s 10,25“ barevným dotykovým displejem a připojením k internetu, díky němuž je možné např. otvírat a zavírat okna či vůz odemykat a zamykat na dálku pomocí aplikace v mobilu.

Skrz infotainment je možné také sdílet informace o době příjezdu, odeslat je zprávou některému z kontaktů, a v elektrických provedeních navigace sama vypočítává trasu s ohledem na co nejkratší dobu dojezdu včetně potřebných zastávek pro nabíjení. Z ostatní elektroniky stojí za zmínku také sledování pozornosti řidiče, automatická světla a stěrače, tempomat, samočinné nouzové brzdění, sledování mrtvých úhlů či čar na silnici a také „eurohlástíko“ rychlosti ISA, kteréžto všechny systémy mají Vito a eVito ve standardu.

Připlatit je možné třeba za poloautonomní řízení, již zmíněné „matrixy“ nebo parkovací paket, který zahrnuje kromě digitálního vnitřního zpětného zrcátka také kamery pro 360° pohled kolem vozu.

Naftová čtyřkolka chce zvyk

Kousek, do nějž na prezentaci usedám nejdříve, není zrovna bohatě vybavený. Má plastové nárazníky a vzadu, po stranách křídlových dveří mu svítí klasické žárovky. Má však pohon všech kol a pod kapotou druhý nejvýkonnější motor z nabídky – řadový dvoulitr OM654 o 120 kW (163 k) a 380 Nm.

Mercedes-Benz Vito

Kromě něj je stejný vznětový motor k mání také ve verzích se 75, 100 či 140 kW (102, 136, resp. 190 k) a 280, 330 a 440 Nm. Standardem pro všechna dieselová vita je pohon zadních kol, čtyřkolka je za příplatek u všech motorizací kromě nejslabší. Šestistupňová manuální převodovka je k mání u všech motorizací kromě nejsilnější, naopak devítistupňový automat, který mám i v tomto kousku, je v nabídce pro všechny motorizace kromě té nejslabší.

Spolu se mnou je v nákladovém prostoru ještě 150 kg zátěže a já nasedám za volant, abych vyrazil na krátkou testovací jízdu. Ve srovnání se sprintery, z nichž jsem zrovna vysedl, nedosahuje sedačka vita ani zdaleka takového pohodlí. A taky mi chybí malá vypouklá zrcátka navíc k těm hlavním, ale aspoň je tu ten hlídač mrtvých úhlů ve standardu. Také nacházím konvexní vnější části hlavních zrcátek na obou stranách, a jak záhy zjišťuji, jsou dobře použitelné.

Mercedes-Benz eVito

Hned zkraje si všímám, jak krásně jde vito za plynem, jak rychle reaguje na povely řidiče pravým kotníkem. Příjemná je i spotřeba 7,1 l/100 km po krátké projížďce placatou krajinou. V kontrastu s tím je brzdový pedál, který má velký odpor a brzdný účinek jím jde dost obtížně dávkovat; je třeba si na něj chvíli zvykat.

Zvyk chce také cejchování tachometru. Dieselové vito je jediné ze zkoušených aut, které má celou stupnici po 20 km/h. Všechny sprintery i eVito ji mají do určité hodnoty cejchovanou po 10 km/h, což znamená zásadně lepší čitelnost, kdykoliv jedete jinde než po dálnici.

eVitu chybí síla

Elektrická verze vita je jediná, kterou dostanete s předním pohonem. Ve skříňové verzi nabízí lithium-iontovou baterii čínského výrobce CATL o celkové kapacitě 66 kWh, využitelné kapacitě 60 kWh. Napětí je 400 V, nejvyšší nabíjecí výkon 80 kW a dojezd na jedno nabití dle WLTP až 314 km.

Elektromotor má výkon 85 kW (116 k) a točivý moment 360 Nm. Jak asi tušíte, i na relativně lehce naloženou dodávku je to poměrně málo. Plynový pedál se blíží podlaze a ukazatel zatížení ústrojí stu procent při jakékoliv snaze o důstojnější zrychlování.

Mercedes-Benz eVito

Problematický brzdový pedál jako u „nafťáku“ tady není, přesto musím mít výhrady k linearitě dávkování brzdného účinku. Ten se totiž skokově zvýší poté, co vůz dojde k limitům rekuperačního brzdění a zapojí do hry třecí brzdy. Přechod sám o sobě je plynulý, jen prostě najednou vůz brzdí mnohem intenzivněji, než by se podle míry pohybu nohy na brzdovém pedálu dalo očekávat.

Pochválit naopak můžu dobře fungující poloautonomní jízdu či výklopnou couvací kameru, která se tak za jízdy nešpiní. A také fakt, že si můžu intenzitu rekuperačního brzdění štelovat pádly pod volantem ve čtyřech krocích a pátém, který je adaptivní rekuperací.

Podle automobilky se tento režim snaží o co nejnižší spotřebu, já ho ovšem nemám rád, protože v něm musím já reagovat na to, co dělá auto, není to naopak. Navíc má neduhy. Kromě toho, že často vnímá auta v jiném jízdním pruhu či vozy zaparkované u krajnice jako překážku ve své jízdní dráze, také při uvolnění plynu prudce zpomalí na takovou rychlost, o níž si myslí, že je aktuálním limitem.

Mercedes-Benz eVito

Ve znalostech toho limitu často chybuje i ve svém domovském Německu, a tak jednak jde proti zásadě úsporné jízdy, tedy co nejvíce plachtit, a jednak může způsobit nepříjemnou situaci vám i řidičům za vámi. „Nečekaně“ totiž brzdí, i když máte před sebou volnou cestu a za sebou další auta.

Když už jsme u rychlosti, nutno zmínit, že eVito může mít nejvyšší rychlost omezenou na 80, 100 nebo 120 km/h. I ta nejvyšší hodnota, kterou nabízí tento kousek, je nejen na německých dálnicích tak málo, že se bez velké kulaté nálepky „120“ na zádi vozu cítím trochu nesvůj.

Naopak spotřeba 22 kWh/100 km po necelých 40 kilometrech jízdy není špatná, stejně jako dojezd 188 km na 77 % baterie. Odpovídá to dojezdu 244 km na jedno nabití, což u dodávky s baterií o pouhých 60 kWh je dobré číslo.

Zrcátka a zadokolka, dvě velké devizy

Co k vitu a eVitu dodat? Krátké svezení rozhodně neodhalilo všechny jeho kvality, ale to, co jsem dokázal zjistit, se mi docela líbí. Zejména zrcátka jsou dobře řešená – jak ta fyzická zvenčí, tak i digitální vnitřní zrcátko a s ním související kamerový systém – a elektronická výbava je na výši srovnatelné s nejmodernějšími prémiovými osobními auty.

Také ceník, začínající od 837 tisíc korun bez DPH u vznětového provedení a 1,47 milionu korun u eVita nejsou vůbec špatné. A chcete-li středně velkou dodávku s pohonem zadních kol, nikdo jiný než Mercedes-Benz ji aktuálně nedokáže nabídnout.

Mercedes-Benz Vito Základní technická data 110 CDI 114 CDI 116 CDI 119 CDI Motor 1.950 cm3, zážehový vznětový čtyřválec OM654 Nejvyšší výkon 75 kW (102 k) 100 kW (136 k) 120 kW (163 k) 140 kW (190 k) Nejvyšší točivý moment 280 Nm 330 Nm 380 Nm 440 Nm Převodovka 6st. man. TSG 380 6st. man. TSG 380/9G-Tronic 9G-Tronic Pohon kol zadní zadní/4×4 Zrychlení 0-100 km/h 15,8 s 11,2 s 10,3 s 9,5 s Nejvyšší rychlost 163 km/h 181/178 km/h 193/190 km/h 204/201 km/h Spotřeba (WLTP) 6,8-7,7 l/100 km 6,6-8,3 l/100 km 6,8-8,5 l/100 km Objem nádrže paliva/AdBlue 57/24 l