Připomeňte si zapomenutou značku KrAZ. Co tahle sovětská automobilka vyráběla?

Automobilový průmysl bývalého Sovětského svazu možná nikdy nedosahoval kvalit západoevropských či amerických výrobců, přesto na území kdysi největší země světa fungovalo množství automobilek. Vedle těch nejznámějších značek (Lada, Moskvič, ZiL) v SSSR existovaly i méně známé automobilové firmy. Mezi ně nepochybně patří KrAZ.

KrAZ, neboli Kremenčugskij avtomobilnyj zavod, je automobilka sídlící v městě Kremenčuk, které se dnes nachází na území Ukrajiny. Od svých počátků se zaměřovala na těžké nákladní vozy, na nějž se specializuje dodnes. Ve svém portfoliu má však také armádní vozidla nebo návěsy.

Video

Historie firmy dnes sídlící na střední Ukrajině se začala psát v roce 1945. Tehdejší rozkaz lidového komisaře pro dopravní trasy z 31. srpna dal vzniknout mostárně, která během následujících osmi let postavila na 600 mostů, třeba přes řeky Moskva, Dněpr, Volha nebo Dněstr.

Na výrobu nákladních vozidel došlo až později. V roce 1956 firma začala vyrábět zemědělské stroje, konkrétně kombajny, kterých za dva roky produkce vzniklo na 11.000 exemplářů, aby se v roce 1958 příkazem Ústředního výboru komunistické strany SSSR přeorientovala na výrobu těžkých nákladních vozidel. Ta se do Kremenčuku přesunula z Jaroslavle, tamější závod se totiž postupně výhradně zaměřil na produkci motorů.

První kamiony

První vozy ze závodu KrAZ vyjely 10. dubna 1959, jednalo se o vůbec první nákladní vozidla ukrajinské produkce. Tehdy se jednalo o montáž, na desetitunové třínápravové nosiče KrAZ 222 6x4 byly používány dovážené díly. Stejně jako v případě odvozeného dvanáctitunového valníku KrAZ 219 byl jejich základem JAZ 210 poháněný dvoudobým šestiválcem – dodávaný právě závodem z Jaroslavle (JaMZ – Jaroslavlskij Motornyj Zavod).

Pomoc v Černobylu

Výroba postupně narůstala, spolu s čímž se rozšiřovala nabídka. Konkrétně šlo o verzi 6x6 (KrAZ 214) nebo tahač návěsů (KrAZ 221). V roce 1964 pak automobilka vstoupila do druhé fáze, když model KrAZ 219 nahradila valníkem KrAZ 257, který se stal základem množství dalších verzí. Měl kapotovanou budku s čtyřdobým osmiválcem v útrobách, přičemž po několika modifikacích se vyrábí dodnes.

Vozy se přitom z Kremenčuku vyvážely do 26 zemí světa, mimo jiné do Vietnamu, Indie nebo Argentiny. I díky tomu automobilka mohla 30. prosince 1968 oslavit 100.000 vyrobených náklaďáků. Právě v následujících desetiletí se KrAZ dostává do svého nejúspěšnějšího období. V roce 1971 obdrží závod pochvalu v podobě Řádu Lenina za včasné splnění pětiletého plánu a zvládnutí výroby nových modelů. V roce 1986 pak závod za jediný rok postavil rekordních 30.655 automobilů.

Právě rok 1986 byl pro KrAZ zajímavý i z jediného hlediska. Firma musela reagovat na tehdejší havárii v černobylské atomové elektrárně, když bezprostředně po výbuchu dostala od vlády úkol navrhnout speciální vozidlo, které by na místě nehody pomáhalo s odklízením následků. Výsledkem tak byly speciály na bázi KrAZu 256 B1 s olověnou kabinou, které měly sloužit k odvozu radioaktivního odpadu a stavebního materiálu na výstavbu tzv. sarkofágu kryjícího poškozený reaktor. Osmnáct vozidel bylo postaveno ani ne za měsíc. Na místě nehody po ukončení svých úkolů zůstaly, kvůli svému ozáření.

KrAZ žije dále

Na rozdíl od jiných sovětských automobilových výrobců zůstal KrAZ fungovat i po rozpadu Sovětského svazu, přičemž nadále zůstal významným producentem těžkých nákladních vozů, který vyváží do řady zemí světa. Nejen v domovské Ukrajině tak slouží na stavbách, v dolech, u přepravních společností či u armády. Třeba v roce 2004 dodala na 2.300 vozidel do Iráku, v rámci poválečné pomoci, o dva roky později pak oslavila 800.000 postavených vozidel od zahájení produkce. Jubilejním vozem se stal KrAZ 6446.

Aktuální nabídka podle informací na webových stránkách firmy čítá 33 základních modelů v 350 verzích a 1.500 různých konfiguracích s různým počtem náprav. Vedle náklaďáků jde také o přívěsy. Slouží u stavebnických firem, veřejných službách, v dolech, u lesnických společností, u těžařských společností nebo ozbrojených sil. Dnes míří 70 % produkce do zahraničí, vozy jsou vyváženy do 70 zemí světa, k Angole, Bulharsku či Kubě nedávno přibyly třeba Filipíny nebo Thajsko. Vedle vozidel vlastní konstrukce pak KrAZ spolupracuje i s firmami MAN a Renault, když využívá jejich kabiny.